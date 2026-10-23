Philadelphia Union vs. New England Revolution por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Philadelphia Union y New England Revolution, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará este sábado 24 de octubre a las 20.30 h en el estadio Subaru Park, ubicado en Chester, Pennsylvania.

El presente de los equipos

Philadelphia Union llega al compromiso tras igualar 2-2 frente a Charlotte FC en su presentación anterior. Por su parte, New England Revolution afronta el duelo con la confianza en alza luego de haber conseguido una victoria por 1-0 ante Chicago Fire FC en su último encuentro disputado.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en el Subaru Park. Mientras que Philadelphia Union intentará aprovechar la localía para retomar la senda del triunfo, New England Revolution buscará prolongar su racha positiva tras el resultado favorable obtenido en la fecha pasada.

Lo que está en juego

Con la temporada en su recta final, cada unidad en disputa en esta jornada 32 es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones, siendo un duelo determinante para escalar puestos o consolidar su ubicación actual en el torneo.