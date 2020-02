Mac Allister cargó contra la actual dirigencia de Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

De regreso tras consagrarse campeón del Preolímpico con la selección Sub 23, y antes de viajar a Inglaterra para sumarse a Brighton, Alexis Mac Allister salió al cruce de las versiones sobre su salida de Boca, y contó que, a pesar que en primera instancia quería quedarse en el club de la Ribera hasta que finalizara su préstamo en junio, que no le gustó cómo el club manejó la situación y decidió irse.

"No sé si Ameal se enteró que en la primer charla le digo al club que me quería quedar. Y en segundo lugar, le escuché decir al presidente que a Boca no le quedó ni un peso de esto cuando ellos pidieron un millón de dólares y el equipo inglés se los dio. Todo lo que están haciendo es política y no quiero entrar en eso", respondió Mac Allister visiblemente molesto.

La figura del seleccionado Sub 23 que se consagró en el Preolímpico se descargó en una entrevista en el programa 90 minutos y explicó porqué finalmente cambió su decisión de quedarse en la institución: "Sentí que no me valoraban, no me sentía importante o no me querían, sólo querían un poco más de plata. Lo hablé con Riquelme?. Tuve algunas charlas con él. Mi principal posición fue quedarme. Pero después, en ese lapso entre que digo que me quiero quedar, pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión de irme".

Luego, el volante reveló que el primer signo de malestar llegó cuando Brighton hace el primer contacto para llevarse al jugador. "Mi papá (Carlos Mac Allister), que también es mi representante, se sentía en la obligación de que Boca le comunique la decisión que tomamos a los ingleses, por una cuestión de respeto porque son los dueños de mi pase. A las horas, me entero que Boca manda un mail diciendo que yo no iba a ir a Inglaterra, pero que si Brighton ponía un millón de dólares, me liberaban. Si ellos decían 'Alexis se queda', me quedaba. Pero no lo hicieron. Boca tuvo la chance de comprarme y no lo hizo. Brighton puso la plata y confió en mí", completó Mac Allister.

Para finalizar, el ex Argentinos Juniors comentó que influyó también que nunca tuvo la oportunidad de hablar con Miguel Ángel Russo y enfatizó que no le gusta que la responsabilidad haya caído en él: "Me molesta que digan que me voy por plata cuando tenía una oferta de Rusia para ganar dos millones de dólares, y vine a Boca a ganar menos de un tercio".

Las declaraciones de Mac Allister llegan doce días después de despedirse de los hinchas a través de una carta en las redes sociales, en la que hablaba de "la comprensión de Boca".

Pocos minutos después, el secretario técnico del club, Marcelo Delgado, desmintió las declaraciones de Mac Allister y aseguró: "Lo que dice no es verdad. Se lo manifestaron a Román (Riquelme) antes y me lo dijeron a mi en la reunión. Siempre atendimos al club ingles. Todos los mails que nos mandaron fueron respondidos. Hay que decir la verdad. Acá hay una dirigencia nueva que quiere hacer las cosas bien, gente nueva en la parte de fútbol, no hay nada de política".