Polémicas en Estudiantes-Boca: el reclamo por el gol del equipo local y el tanto anulado por el VAR

No le faltaron controversias al partido entre Estudiantes y Boca, con un 1-1 que cerró la duodécima fecha de la Liga y que no pareció dejar conformes a ninguno de los dos. Una noche en la que no faltaron las controversias. Aquí, las situaciones más discutidas:

El empate de Estudiantes

El Pincha estaba 0-1 y cargaba con todo sobre el campo xeneize en busca de la igualdad. Edwuin Cetré, que ya había sido verdugo de Boca en la semifinal de la Copa de la Liga pasada, entró en el segundo tiempo para atacar sobre el andarivel izquierdo. Y empezó a llenar de centros el área. En un envío de Meza desde la derecha, Guido Carrillo fue en busca del frentazo, pero no llegó, más allá de un ligero empujón sobre Lema, que peinó el balón hacia atrás. Pero la pelota se elevó, y en la acción siguiente Cetré le ganó en el salto a Luis Advíncula y cabeceó al gol, incluida una salida a destiempo de Sergio Romero.

La acción fue convalidada tras la revisión, pero quedó la duda: ¿hubo falta de Carrillo sobre Lema? El roce pareció insuficiente para cobrar infracción. Más discusión encendió el empuje de Cetré sobre Advíncula. Aquí habría que ver si los brazos que el colombiano apoya sobre la espalda del peruano alcanzan para desestabilizarlo. Advíncula no hizo ningún reclamo de infracción.

Pero el que sí protestó después del encuentro fue Chiquito Romero. “Es falta clara porque lo empuja de espaldas a Luis y no puede saltar a cabecear. Es rarísimo que el árbitro no vea eso y con el bendito VAR que se usa ahora que no lo cobre. Entiendo que jugás de visitante y por ahí hay que obviar algunas cosas, pero cuando es un empujón muy claro que no te permite saltar, es falta. Y te digo más, no sé si no lo empujaron también a (Cristian) Lema un poco más adelante”, cuestionó el arquero la decisión que tomaron Darío Herrera -y Delfino, a cargo del VAR- de convalidar el gol.

Gol anulado a Estudiantes

Ya se jugaba tiempo de descuento y Estudiantes cargaba con todo sobre el área de un Boca deshilachado en busca del segundo gol. El local tuvo un tiro libre ligeramente desde el sector izquierdo fue en dirección de Federico Fernández. El exdefensor de la selección mandó la pelota hacia el primer palo, por donde entró Luciano Giménez para mandar la pelota a la red.

Pero Herrera no sancionó el gol de inmediato y esperó la revisión de la jugada. Desde Ezeiza, Germán Delfino trazó las líneas y consideró que Fernández estaba adelantado por el hombro derecho respecto de Marcos Rojo, el zaguero del visitante que estaba más retrasado en esa acción, y que actuaba como referencia para determinar si había o no posición adelantada.

El trazado del VAR en el gol anulado a Estudiantes ante Boca 🖥️#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FBCWrI9Xq6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2024

En este caso, no hubo mayores protestas desde el lado de Estudiantes por la decisión. “Vamos a creer en el VAR”, destacó el DT Eduardo Domínguez después de un encuentro que Boca terminó con 10 por la expulsión de Milton Giménez. Aquí tampoco hubo mucha discusión, porque el delantero vio la tarjeta roja por doble amonestación. Ya había visto la amarilla por una embestida sobre Palacios y fue a luchar una pelota en lo alto, pero fue con el codo muy arriba sobre la cabeza de Federico Fernández; en ambos casos, la sanción de Herrera fue correcta. Y otra tarjeta roja que ve un jugador de Boca en los últimos partidos...

SE HABIA QUEDADO CON 10 BOCA AL FINAL CON LA EXPULSION DE MILTON GIMENEZ!!!🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Z5M8ZqwLH0 — info argentino (@GonzaLog84251) August 27, 2024

