Por dónde pasan Argentina vs. Argelia y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan la selección argentina y Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El seleccionado albiceleste parte como claro favorito ante un rival al que venció por goleada la única vez que se cruzaron. Juegan en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, a partir de las 22 (horario argentino), con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, televisación de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto esta disponible en canchallena.com.

La albiceleste, campeona del mundo en ejercicio, llega a esta Copa del Mundo nuevamente como una de las selecciones favoritas. Con la base del plantel que levantó el trofeo en Medio Oriente hace tres años y medio, buscará su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Su rival de turno participa del Mundial por quinta vez y su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta octavos de final y perdió 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario.

Lionel Scaloni aseguró que 'Dibu' Martínez y Julián Álvarez estarán disponibles ante Argelia Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Argentina vs. Argelia: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TV Pública.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Arabia Saudita: Luca Zidane; Achref Abada o Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Houssem Aouar o Hicham Boudaoui, Mohamed Amoura; y Amine Gouiri.

Fixture del Grupo J del Mundial 2026

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

El Arrowhead Stadium de Kansas City será la sede del partido entre la selección argentina y Argelia Charlie Riedel - AP

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3