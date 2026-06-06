Por dónde pasan Argentina vs. Honduras, por el primer amistoso antes del Mundial 2026

La selección argentina asume este sábado un encuentro amistoso ante Honduras, en el marco de su puesta a punto final rumbo al Mundial 2026, que inicia el próximo jueves 11 de junio. Se trata de un rival menor, que ni siquiera jugará la Copa del Mundo, pero le sirve para pulir detalles y darle rodaje a los futbolistas a modo de ensayo sin tanta exigencia. A su vez, el cuerpo técnico preservará a aquellos que están “tocados” por lesiones y Lionel Messi, a sus 38 años, solo ingresaría algunos minutos.

El encuentro que tendrá lugar en Texas se lleva a cabo desde las 21 de la Argentina y se puede ver en vivo por TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play, para las cuales se requiere tener una suscripción activa. Además, la AFA lo tendrá disponible en el streaming LPF Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y datos actualizados al instante.

El equipo argentino ya convive en Kansas, base de la selección de cara a esta Copa del Mundo AFA

Argentina vs. Honduras: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Sábado 6 de junio.

: Sábado 6 de junio. Hora : 21 (Horario argentino).

: 21 (Horario argentino). Estadio : Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

: Kyle Field de Texas, Estados Unidos. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : Telefé y TyC Sports (Flow, DGO y Telecentro Play).

: Telefé y TyC Sports (Flow, DGO y Telecentro Play). Streaming : LPF Play.

: LPF Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

El calendario de preparación continuará el martes el 9 de junio, cuando la Argentina se enfrente a Islandia en Alabama, a partir de las 22. Estos encuentros incluso resultan fundamentales para el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni vea de cerca a varios futbolistas adicionales que no están en la lista mundialista pero podrían ser variantes en el futuro.

A su vez, algunos que sí están en la nómina, no serán arriesgados, mientras se mantienen alerta sus hipotéticos reemplazantes no convocados. El caso más complejo ocurre en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aún no se recuperaron de desgarros musculares. Ante la incertidumbre de si lograrán ponerse a punto, el cuerpo técnico convocó a Nicolás Capaldo y a Agustín Giay para los amistosos, quienes se están entrenando con el plantel por si Molina o Montiel no se recuperan a tiempo.

La enfermería del seleccionado presenta otros desafíos importantes. Cristian Romero trabaja a contrarreloj para superar un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, aunque llegaría en óptimas condiciones al debut. Leandro Paredes, por su parte, padece una molestia muscular que lo marginará de los amistosos y compromete su presencia en el estreno mundialista ante Argelia.

Por otro lado, Emiliano Martínez tiene una fractura en el dedo anular de la mano derecha, mientras que Lionel Messi convive con una molestia muscular recurrente que no sería un problema de cara a lo que viene. Debido a estos cuadros clínicos, el DT preservaría a varias piezas clave ante Honduras para evitar complicaciones mayores antes de los encuentros correspondientes a la etapa de grupos.

Lionel Messi solo tomaría ritmo disputando algunos minutos contra Honduras, pero no arriesgará Meredith Seaver - College Station Eagle

La Argentina iniciará la Copa del Mundo ante Argelia el 16 de junio a las 22, luego hará lo propio ante a Austria el lunes 22 de junio a las 14, y ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23. Estos dos últimos compromisos se disputan en el AT&T Stadium de Dallas y el primero será en el Arrowhead Stadium de Kansas.

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907