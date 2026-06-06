Por dónde pasan Argentina vs. Honduras, por el primer amistoso antes del Mundial 2026

La albiceleste juega uno de los dos últimos partidos antes del debut oficial en la Copa del Mundo; Scaloni no arriesgará a los que están “tocados”
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La selección argentina asume este sábado un encuentro amistoso ante Honduras, en el marco de su puesta a punto final rumbo al Mundial 2026, que inicia el próximo jueves 11 de junio. Se trata de un rival menor, que ni siquiera jugará la Copa del Mundo, pero le sirve para pulir detalles y darle rodaje a los futbolistas a modo de ensayo sin tanta exigencia. A su vez, el cuerpo técnico preservará a aquellos que están “tocados” por lesiones y Lionel Messi, a sus 38 años, solo ingresaría algunos minutos.
El encuentro que tendrá lugar en Texas se lleva a cabo desde las 21 de la Argentina y se puede ver en vivo por TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play, para las cuales se requiere tener una suscripción activa. Además, la AFA lo tendrá disponible en el streaming LPF Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y datos actualizados al instante.
Argentina vs. Honduras: todo lo que hay que saber
- Amistoso internacional.
- Día: Sábado 6 de junio.
- Hora: 21 (Horario argentino).
- Estadio: Kyle Field de Texas, Estados Unidos.
- Árbitro: A confirmar.
- TV: Telefé y TyC Sports (Flow, DGO y Telecentro Play).
- Streaming: LPF Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
El calendario de preparación continuará el martes el 9 de junio, cuando la Argentina se enfrente a Islandia en Alabama, a partir de las 22. Estos encuentros incluso resultan fundamentales para el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni vea de cerca a varios futbolistas adicionales que no están en la lista mundialista pero podrían ser variantes en el futuro.
A su vez, algunos que sí están en la nómina, no serán arriesgados, mientras se mantienen alerta sus hipotéticos reemplazantes no convocados. El caso más complejo ocurre en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aún no se recuperaron de desgarros musculares. Ante la incertidumbre de si lograrán ponerse a punto, el cuerpo técnico convocó a Nicolás Capaldo y a Agustín Giay para los amistosos, quienes se están entrenando con el plantel por si Molina o Montiel no se recuperan a tiempo.
La enfermería del seleccionado presenta otros desafíos importantes. Cristian Romero trabaja a contrarreloj para superar un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, aunque llegaría en óptimas condiciones al debut. Leandro Paredes, por su parte, padece una molestia muscular que lo marginará de los amistosos y compromete su presencia en el estreno mundialista ante Argelia.
Por otro lado, Emiliano Martínez tiene una fractura en el dedo anular de la mano derecha, mientras que Lionel Messi convive con una molestia muscular recurrente que no sería un problema de cara a lo que viene. Debido a estos cuadros clínicos, el DT preservaría a varias piezas clave ante Honduras para evitar complicaciones mayores antes de los encuentros correspondientes a la etapa de grupos.
La Argentina iniciará la Copa del Mundo ante Argelia el 16 de junio a las 22, luego hará lo propio ante a Austria el lunes 22 de junio a las 14, y ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23. Estos dos últimos compromisos se disputan en el AT&T Stadium de Dallas y el primero será en el Arrowhead Stadium de Kansas.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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