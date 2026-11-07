Por dónde pasan Argentinos Juniors vs. Huracán y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 16 del Grupo B se disputa este sábado a las 17.30 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Pablo Dóvalo
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Este sábado se enfrentan Argentinos Juniors y Huracán en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Diego Armando Maradona, a partir de las 17.30 (horario argentino), con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Bicho, que viene de ganarle a Atlético Tucumán por 2 a 1 como visitante, se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 31 puntos al igual que Rosario Central, que está segundo por diferencia de gol. Podría ser Campeón de Liga con un empate siempre y cuando Boca pierda y el Canalla no gane. El Globo, por su parte, se ubica en el noveno puesto del Grupo B con 19 unidades, dos menos que Sarmiento, el último que hasta el momento se estaría clasificando a octavos de final.
Argentinos Juniors vs. Huracán: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.
- TNT.
- Flow - TNT.
- Telecentro Play - TNT.
- DGO - TNT.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil o Juan Bisanz, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo.
Cronograma y resultados de la última fecha del Torneo Clausura 2026
Jueves 5 de noviembre
- Aldosivi 0-2 River - Zona B
- Gimnasia La Plata 2-1 Belgrano - Zona B
Viernes 6 de noviembre
- Barracas Central 2-0 Racing - Zona B
- San Lorenzo 0-2 Platense - Zona A
- Independiente 2-1 Deportivo Riestra - Zona A
- Unión 2-0 Vélez - Zona A
- Tigre 1-0 Sarmiento - Zona B
- Banfield 2-2 Atlético Tucumán - Zona B
Sábado 7 de noviembre
- 15: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal
- 15: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B
- 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B
- 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B
- 17.30: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A
- 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A
Domingo 8 de noviembre
- 19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A
*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026
*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)
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