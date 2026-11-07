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Por dónde pasan Boca vs. Defensa y Justicia y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 16 del Grupo B se disputa este sábado a las 17.30 en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino

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Leandro Paredes, capitán y figura estelar de Boca, quiere ganar el primer título desde su regreso al club
Leandro Paredes, capitán y figura estelar de Boca, quiere ganar el primer título desde su regreso al clubALEJANDRO PAGNI - AFP

Este sábado se enfrentan Boca y Defensa y Justicia en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 17.30 (horario argentino), con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize, ya clasificado a los octavos de final y con un lugar asegurado en la Copa Libertadores 2027, quiere ganar la Tabla Anual, en la que está primero, y erigirse como Campeón de Liga, título que se otorga al equipo que mayor cantidad de puntos haya sumado contando el Apertura y este Clausura. El Halcón de Florencio Varela, por su parte, también se clasificó a la próxima ronda, pero está necesitado de un triunfo para meterse en la Copa Sudamericana del año próximo.

Defensa y Justicia quiere arruinarle la fiesta a Boca para meterse en la Copa Sudamericana 2027
Defensa y Justicia quiere arruinarle la fiesta a Boca para meterse en la Copa Sudamericana 2027@ClubDefensayJus

Boca vs. Defensa y Justicia: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • TNT Sports.
  • Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
  • Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
  • DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.
  • Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Nazareno Roselli, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; y Leandro Fernández.

Cronograma y resultados de la última fecha del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

  • Aldosivi 0-2 River - Zona B
  • Gimnasia La Plata 2-1 Belgrano - Zona B

Viernes 6 de noviembre

  • Barracas Central 2-0 Racing - Zona B
  • San Lorenzo 0-2 Platense - Zona A
  • Independiente 2-1 Deportivo Riestra - Zona A
  • Unión 2-0 Vélez - Zona A
  • Tigre 1-0 Sarmiento - Zona B
  • Banfield 2-2 Atlético Tucumán - Zona B

Sábado 7 de noviembre

  • 15: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal
  • 15: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B
  • 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B
  • 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B
  • 17.30: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A
En la Bombonera, con el apoyo de su gente, Boca quiere consagrarse como Campeón de Liga 2026
En la Bombonera, con el apoyo de su gente, Boca quiere consagrarse como Campeón de Liga 2026Rodrigo Abd - AP
  • 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Domingo 8 de noviembre

  • 19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A

*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026

*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)

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