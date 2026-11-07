Por dónde pasan Boca vs. Defensa y Justicia y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 16 del Grupo B se disputa este sábado a las 17.30 en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino
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Este sábado se enfrentan Boca y Defensa y Justicia en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 17.30 (horario argentino), con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El xeneize, ya clasificado a los octavos de final y con un lugar asegurado en la Copa Libertadores 2027, quiere ganar la Tabla Anual, en la que está primero, y erigirse como Campeón de Liga, título que se otorga al equipo que mayor cantidad de puntos haya sumado contando el Apertura y este Clausura. El Halcón de Florencio Varela, por su parte, también se clasificó a la próxima ronda, pero está necesitado de un triunfo para meterse en la Copa Sudamericana del año próximo.
Boca vs. Defensa y Justicia: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- TNT Sports.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Nazareno Roselli, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; y Leandro Fernández.
Cronograma y resultados de la última fecha del Torneo Clausura 2026
Jueves 5 de noviembre
- Aldosivi 0-2 River - Zona B
- Gimnasia La Plata 2-1 Belgrano - Zona B
Viernes 6 de noviembre
- Barracas Central 2-0 Racing - Zona B
- San Lorenzo 0-2 Platense - Zona A
- Independiente 2-1 Deportivo Riestra - Zona A
- Unión 2-0 Vélez - Zona A
- Tigre 1-0 Sarmiento - Zona B
- Banfield 2-2 Atlético Tucumán - Zona B
Sábado 7 de noviembre
- 15: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal
- 15: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B
- 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B
- 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B
- 17.30: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A
- 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A
Domingo 8 de noviembre
- 19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A
*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026
*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)
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Fecha y horario de la Final de la Copa Sudamericana 2026
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