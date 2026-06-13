Por dónde pasan Brasil vs. Marruecos y qué canal lo transmite en vivo

Brasil debuta este sábado ante Marruecos, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 y el mejor de la jornada del Mundial 2026 que inició este jueves en México, una de las tres sedes. El encuentro, correspondiente al Grupo C, se juega desde las 19 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y puede verse en vivo por televisión, streaming o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en la Argentina están distribuidos entre distintas señales. Para este encuentro, las opciones son:

TV: DSports y Telefé.

Streaming: DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.

Brasil no llega como en otros tiempos, pero su historia lo pone naturalmente en el lugar de favorito Silvia Izquierdo - AP

Brasil inicia su camino en la Copa del Mundo con la ilusión de volver a conquistar el título después de más de dos décadas. Del otro lado estará Marruecos, una selección que llega con expectativas tras consolidarse como uno de los equipos más competitivos del fútbol internacional en los últimos años y ser la gran revelación de Qatar 2022, donde terminó en el cuarto lugar.

El encuentro corresponde a la zona que también integran Escocia y Haití, que juegan al cierre de la jornada, desde las 22 de la Argentina.

Para ambos seleccionados, sumar de a tres en el debut puede resultar clave en la pelea hacia los 16vos de final, ya que además se trata de los claros favoritos de la zona.

Achraf Hakimi fue una de las grandes figuras de Marruecos en Qatar 2022 y está aún más consolidado en el plantel de este Mundial 2026 ap - AP

Brasil vs. Marruecos: todo lo que hay que saber

Mundial 2026 - Grupo C - Fecha 1

Día: Sábado 13 de junio.

Hora: 19 (hora argentina).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

TV: DSports y Telefé.

Streaming: DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La Verdeamarela quiere volver a levantar el trofeo, algo que no consigue desde que lo hizo por última vez en Corea-Japón 2002. Desde entonces, solo superó los cuartos de final en 2014. Con el experimentado DT italiano Carlo Ancelotti en el banco (por primera vez Brasil contrató a un entrenador extranjero) y tras varios años de crisis futbolística, sueña con recuperarse y ganar su sexta Copa del Mundo.

Los Leones del Atlas, por su parte, están en el mejor momento futbolístico de su historia. El plantel que representa al país africano en esta cita ecuménica cuenta con figuras que consiguieron el histórico cuarto puesto en el Mundial pasado como Bono, Achraf Hakimi y Sofyan Amrabat; con jugadores que ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 como Bilal El Khannouss y Zakaria El Ouahdi; y con dos futbolistas que ganaron el Mundial Sub 20 Chile 2025, Gessime Yassine y Ayoube Amaimouni.