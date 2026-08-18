Por dónde pasan Estudiantes vs. Universidad Católica y qué canal lo transmite en vivo

Estudiantes de La Plata se juega su continuidad en la Copa Libertadores 2026 este martes en el partido de vuelta de octavos de final frente a Universidad Católica de Chile como visitante, programado a las 21.30 (hora argentina) en el Claro Arena de Santiago con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la ida empataron 1 a 1 en La Plata con goles de Joaquín Tobio Burgos y Fernando Zampedri.

La previa de Católica vs. Estudiantes

El conjunto chileno logró un buen resultado como visitante y debe ratificarlo ante su gente en un torneo donde es una de las sorpresas. En la primera etapa lideró el Grupo D con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y una derrota y relegó a clubes del calibre de Cruzeiro y Boca Juniors. Su capitán es Fernando Zampedri, uno de los tantos argentinos que integra el plantel que dirige Daniel Garnero. Los otros futbolistas albicelestes son Fernando Zuqui, la reciente incorporación Agustín García Basso, Justo Giani, Matías Palavecino, Juan Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez y Matías Moreno.

El Pincha, por su parte, llega envalentonado al cruce luego de haber goleado en el clásico a Gimnasia 4 a 0 por el Torneo Clausura 2026, donde marcha séptimo en el Grupo A. Más allá de que no ganó el primer encuentro, el equipo de Alexander Medina es favorito a avanzar a cuartos de final y no puede perder para conseguirlo. En la primera fase fue escolta de Flamengo en la zona A con nueve puntos gracias a dos victorias, tres empates y una caída.

En la ida, Estudiantes y Católica jugaron un partido muy reñido JUAN MABROMATA - AFP

Posibles formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez. DT: Daniel Garnero.

Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez. DT: Daniel Garnero. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.40 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 3.0.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final y esperará por Rosario Central o Corinthians, que en la ida en el Gigante de Arroyito igualaron 0 a 0.