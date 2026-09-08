Por dónde pasan Fluminense vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 comienzan este martes con el partido de ida entre Fluminense y Platense, programado a las 19 (hora argentina) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

🇧🇷🏆🇦🇷 ¡Comienzan los Cuartos de Final! Un campeón contra un debutante que sigue soñando: @FluminenseFC y @caplatense, cara a cara#GloriaEterna pic.twitter.com/fAP4IXnol2 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 8, 2026

La previa de Fluminense vs. Platense

El conjunto brasileño es el gran favorito a avanzar de ronda, más allá de que la serie se definirá en la Argentina. En la primera etapa fue segundo en el Grupo C con apenas ocho puntos producto de dos victorias, dos empates y dos caídas y se ubicó por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, casualmente equipo al que eliminó en octavos por penales 5 a 4 tras igualar 1 a 1 en el global -empate sin goles en Brasil e igualdad 1 a 1 en Mendoza-.

En el plantel cuenta con varias figuras como Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso y Hulk, quienes tienen experiencia en grandes batallas son la columna vertebral de un equipo que es protagonista también en el Brasileirao. En ese certamen, el combinado que cuenta con los argentinos Juan Pablo Freytes, Luciano Acosta, Germán Cano y Rodrigo Castillo marcha cuarto en la tabla de posiciones. En total, lleva 12 partidos sin derrotas entre todas las competencias, aunque empató más de lo que ganó.

El venezolano Yeferson Soteldo es una de las figuras de Fluminense Bruna Prado - AP

Para el Calamar es una cita histórica y, con sus armas, va a buscar un buen resultado al mítico Maracaná para quedar bien posicionado de cara a la revancha que afrontará una semana después en Vicente López.

El equipo dirigido por Martín Palermo eliminó en octavos a O’Higgins de Chile por penales 7 a 6, tras igualar 1 a 1 en el global -empataron con ese resultado en la ida en Argentina y, luego, 0 a 0-. En la primera etapa, todavía con Walter Zunino como entrenador, fue escolta de Corinthians en el Grupo D con 10 unidades gracias a tres victorias, una igualdad y dos derrotas.

Martín Palermo reemplazó a Walter Zunino en Platense para los playoffs de la Copa Libertadores 2026 Gonzalo Colini - La Nación

Posibles formaciones

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Kevin Serna; Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo y Hulk. DT: Marcão .

Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Kevin Serna; Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo y Hulk. DT: Marcão Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar o Nicolás López, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda o Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.60 contra 7.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.65.

El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará a quien se imponga de la llave entre Palmeiras y Liga de Quito.