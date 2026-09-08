Por dónde pasan Real Madrid vs. Inter y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan Real Madrid e Inter de Milán por la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. Es el plato fuerte de una jornada en la que se disputan varios partidos atractivos entre clubes importantes. Juegan en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del inglés Michael Oliver, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Merengue es el máximo ganador de la historia del certamen por amplia diferencia con un total de 15 títulos, ocho más que Milan, su perseguidor más cercano. En esta temporada quiere volver a levantar la Orejona de la mano de José Mourinho, flamante DT de la Casa Blanca. El Nerazzurri, por su parte, se consagró campeón tres veces (1963-1964, 1964-1965 y 2009-2010), y viene de ser finalista en dos de las últimas cuatro ediciones, en 2022-2023 y 2024-2025, pero perdió con Manchester City y PSG, respectivamente.

Con José Mourinho al mando, Real Madrid sueña con ganar la Champions League por 16° ocasión Boglarka Bodnar - MTI

Real Madrid vs. Inter de Milán: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Formaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. Inter de Milán: Josep Martínez; Andy Diouf, Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto; Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu, Curtis Jones; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

Así se juega la fecha 1 de la Fase Liga

Martes 8 de septiembre

14 : Brujas vs. Aston Villa - Fox Sports y Disney+ Premium.

: Brujas vs. Aston Villa - Fox Sports y Disney+ Premium. 14 : AEK vs. LASK - ESPN 3 y Disney+ Premium.

: AEK vs. LASK - ESPN 3 y Disney+ Premium. 16 : Porto vs. Manchester City - Disney+ Premium.

: Porto vs. Manchester City - Disney+ Premium. 16 : Borussia Dortmund vs. Villarreal - ESPN 3 y Disney+ Premium.

: Borussia Dortmund vs. Villarreal - ESPN 3 y Disney+ Premium. 16 : Lille vs. Betis - ESPN 4 y Disney+ Premium.

: Lille vs. Betis - ESPN 4 y Disney+ Premium. 16: Real Madrid vs. Inter de Milán - ESPN y Disney+ Premium.

Inter de Milán quiere dar el golpe frente a Real Madrid para comenzar la Champions con el pie derecho ISABELLA BONOTTO - AFP

Miércoles 9 de septiembre

13.45 : Barcelona vs. Feyenoord - ESPN y Disney+ Premium.

: Barcelona vs. Feyenoord - ESPN y Disney+ Premium. 13.45 : Stuttgart vs. Viking - Disney+ Premium.

: Stuttgart vs. Viking - Disney+ Premium. 16 : PSG vs. Slovan Bratislava - Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

: PSG vs. Slovan Bratislava - Fox Sports 2 y Disney+ Premium. 16 : Liverpool vs. Atlético de Madrid - Fox Sports y Disney+ Premium.

: Liverpool vs. Atlético de Madrid - Fox Sports y Disney+ Premium. 16 : Sporting Lisboa vs. Galatasaray - ESPN 4 y Disney+ Premium.

: Sporting Lisboa vs. Galatasaray - ESPN 4 y Disney+ Premium. 16: Nápoli vs. Arsenal - ESPN y Disney+ Premium.

Jueves 10 de septiembre

13.45 : PSV vs. Shakhtar Donetsk - ESPN 2 y Disney+ Premium.

: PSV vs. Shakhtar Donetsk - ESPN 2 y Disney+ Premium. 13.45 : Fenerbahce vs. Roma - Fox Sports y Disney+ Premium.

: Fenerbahce vs. Roma - Fox Sports y Disney+ Premium. 16 : Slavia Praga vs. Lens - ESPN 3 y Disney+ Premium.

: Slavia Praga vs. Lens - ESPN 3 y Disney+ Premium. 16 : Manchester United vs. Sabah - ESPN y Disney+ Premium.

: Manchester United vs. Sabah - ESPN y Disney+ Premium. 16 : Bayern únich vs. Bodo/Glimt - ESPN 2 y Disney+ Premium.

: Bayern únich vs. Bodo/Glimt - ESPN 2 y Disney+ Premium. 16: Como vs. RB Leipzig - Fox Sports y Disney+ Premium.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina