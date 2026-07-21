Por dónde pasan Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026

Este martes se enfrentan Nacional y Tigre por los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana 2026. La vuelta está programada para el 28 de julio y el ganador se verá las caras con Montevideo City Torque en octavos. Juegan en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del colombiano Carlos Betancur y televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Bolso accedió a esta instancia tras quedar tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores, motivo por el cual no logró avanzar de ronda y pasó directamente a la Sudamericana. El Matador, por su parte, fue escolta de Macará en la zona A del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

Tigre buscará hacerse fuerte ante Nacional, en Montevideo, para llegar con ventaja a la revancha LUIS ROBAYO - AFP

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos, por lo que inaugurarán el historial.

Nacional vs. Tigre: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Nacional : Aexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

: Aexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera. Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquin Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Martín Garay; Jalil Elias, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo.

Resultados internacionales de Nacional en 2026

Fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores: Empate 1 a 1 vs. Coquimbo Unido - Gol de Sebastián Coates (Manuel Fernández anotó el tanto de los chilenos).

- Gol de Sebastián Coates (Manuel Fernández anotó el tanto de los chilenos). Fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores: Victoria 3 a 1 vs. Deportes Tolima - Goles de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López (Bryan Rovira descontó para los colombianos).

- Goles de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López (Bryan Rovira descontó para los colombianos). Fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores: Derrota 4 a 2 vs. Universitario - Goles de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera (Caín Fara, Álex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabelli convirtieron para los peruanos).

- Goles de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera (Caín Fara, Álex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabelli convirtieron para los peruanos). Fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores: Derrota 3 a 0 vs. Deportes Tolima (los tantos los anotaron Luis Sandoval, Jherson Mosquera y Jersson González Niño).

(los tantos los anotaron Luis Sandoval, Jherson Mosquera y Jersson González Niño). Fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores: Empate 0 a 0 vs. Universitario.

Fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores: Victoria 1 a 0 vs. Coquimbo Unido - Gol de Maximiliano Gómez.

Maximiliano Silvera es uno de los jugadores más destacados de Nacional de Montevideo captura de video

Resultados internacionales de Tigre en 2026

Fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Empate 1 a 1 vs. Alianza Atlético - Gol de Ignacio Russo (Valentín Robaldo convirtió el tanto de los peruanos).

- Gol de Ignacio Russo (Valentín Robaldo convirtió el tanto de los peruanos). Fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Derrota 1 a 0 vs. Macará (el gol lo hizo Federico Paz Navarrete).

(el gol lo hizo Federico Paz Navarrete). Fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Triunfo 2 a 0 vs. América de Cali - Goles de Martín Garay e Ignacio Russo.

- Goles de Martín Garay e Ignacio Russo. Fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Empate 2 a 2 vs. Macará - Dos goles de José David Romero (Felipe Zenobio en contra y Franco Posse convirtieron los tantos de los ecuatorianos).

- Dos goles de José David Romero (Felipe Zenobio en contra y Franco Posse convirtieron los tantos de los ecuatorianos). Fecha 5 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Empate 1 a 1 vs. América de Cali - Gol de José David Romero (Tomás Ángel hizo el tanto de los colombianos).

- Gol de José David Romero (Tomás Ángel hizo el tanto de los colombianos). Fecha 6 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Triunfo 2 a 0 vs. Alianza Atlético - Goles de Jabes Saralegui y Alan Barrionuevo.