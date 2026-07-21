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Por dónde pasan Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026

El encuentro se disputa este martes a las 19 (horario argentino) en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, con arbitraje del colombiano Carlos Betancur

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Diego Dabove, DT de Tigre, sabe que su equipo debe mejorar el rendimiento con respecto a los últimos meses
Diego Dabove, DT de Tigre, sabe que su equipo debe mejorar el rendimiento con respecto a los últimos mesesCopa Argentina

Este martes se enfrentan Nacional y Tigre por los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana 2026. La vuelta está programada para el 28 de julio y el ganador se verá las caras con Montevideo City Torque en octavos. Juegan en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del colombiano Carlos Betancur y televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Bolso accedió a esta instancia tras quedar tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores, motivo por el cual no logró avanzar de ronda y pasó directamente a la Sudamericana. El Matador, por su parte, fue escolta de Macará en la zona A del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

Tigre buscará hacerse fuerte ante Nacional, en Montevideo, para llegar con ventaja a la revancha
Tigre buscará hacerse fuerte ante Nacional, en Montevideo, para llegar con ventaja a la revanchaLUIS ROBAYO - AFP
  • Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos, por lo que inaugurarán el historial.

Nacional vs. Tigre: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Nacional: Aexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.
  • Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquin Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Martín Garay; Jalil Elias, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo.

Resultados internacionales de Nacional en 2026

  • Fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores: Empate 1 a 1 vs. Coquimbo Unido - Gol de Sebastián Coates (Manuel Fernández anotó el tanto de los chilenos).
  • Fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores: Victoria 3 a 1 vs. Deportes Tolima - Goles de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López (Bryan Rovira descontó para los colombianos).
  • Fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores: Derrota 4 a 2 vs. Universitario - Goles de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera (Caín Fara, Álex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabelli convirtieron para los peruanos).
  • Fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores: Derrota 3 a 0 vs. Deportes Tolima (los tantos los anotaron Luis Sandoval, Jherson Mosquera y Jersson González Niño).
  • Fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores: Empate 0 a 0 vs. Universitario.
  • Fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores: Victoria 1 a 0 vs. Coquimbo Unido - Gol de Maximiliano Gómez.
Maximiliano Silvera es uno de los jugadores más destacados de Nacional de Montevideo
Maximiliano Silvera es uno de los jugadores más destacados de Nacional de Montevideocaptura de video

Resultados internacionales de Tigre en 2026

  • Fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Empate 1 a 1 vs. Alianza Atlético - Gol de Ignacio Russo (Valentín Robaldo convirtió el tanto de los peruanos).
  • Fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Derrota 1 a 0 vs. Macará (el gol lo hizo Federico Paz Navarrete).
  • Fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Triunfo 2 a 0 vs. América de Cali - Goles de Martín Garay e Ignacio Russo.
  • Fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Empate 2 a 2 vs. Macará - Dos goles de José David Romero (Felipe Zenobio en contra y Franco Posse convirtieron los tantos de los ecuatorianos).
  • Fecha 5 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Empate 1 a 1 vs. América de Cali - Gol de José David Romero (Tomás Ángel hizo el tanto de los colombianos).
  • Fecha 6 del Grupo A de la Copa Sudamericana: Triunfo 2 a 0 vs. Alianza Atlético - Goles de Jabes Saralegui y Alan Barrionuevo.
Jabes Saralegui convirtió uno de los goles con los que Tigre avanzó de ronda en la Copa Sudamericana
Jabes Saralegui convirtió uno de los goles con los que Tigre avanzó de ronda en la Copa SudamericanaLUIS ROBAYO - AFP
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