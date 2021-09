Por las canchas

INDEPENDIENTE Santoro evalúa cambios

El entrenador Miguel Angel Santoro evalúa la alternativa de jugar el próximo domingo frente a River con dos delanteros y un enganche, para ganar protagonismo, e intentar cortar la serie de cuatro partidos sin éxitos. El goleador Leonel Núñez podría perder la titularidad por bajas producciones.

VELEZ Bassedas, el asesor

El flamante presidente de Vélez, Fernando Raffaini, nombró al ex futbolista de la institución Christian Bassedas secretario técnico del fútbol profesional.

LA COPA SUDAMERICANA Dudas en los zagueros

Argentinos y Estudiantes, que se enfrentarán pasado mañana en la Paternal por una de las semifinales de la Copa Sudamericana, aguardarán la evolución de las lesiones de los zagueros Matías Caruzzo, en el local, y Agustín Alayes, en Estudiantes, para determinar las formaciones.

EN MEXICO Díaz venció a La Volpe

América, con Ramón Díaz como DT, le ganó 1-0 a Monterrey, dirigido por Ricardo La Volpe, con gol del ex Boca Alfredo Moreno, y lo marginó de la clasificación para la liguilla final del torneo Apertura, en un partido que completó la 16» fecha. Con el triunfo, América mantiene viva la ilusión de disputar la definición del título.

EN ESPAÑA Higuaín y Saviola, juntos

Real Madrid se medirá hoy con Real Unión, de la tercera división española, en un partido de vuelta por los 16avos de final de la Copa del Rey. Los madrileños, que serán locales y necesitan remontar un 3-2 adverso, contarán desde el inicio con Higuaín y Saviola en la delantera.

EL ASCENSO Empate en Caballito

En el cierre de la 14» fecha de la B Nacional, Ferro igualó 1 a 1 con CAI, en Caballito. Por la 17» fecha de la primera B, Morón 0 vs. Acassuso 0. Hoy, a las 21, Nueva Chicago vs. Atlanta. En la C, Cañuelas 0 vs. Barracas Bolívar 1.

