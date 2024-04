Marcelo Moretti criticó en duros términos a Rubén Darío Insua tras su salida como director técnico de San Lorenzo

Escuchar

Hasta hace unos meses, San Lorenzo parecía un club estable, tanto en lo institucional como en lo deportivo. Con un plantel reducido, se había alcanzado la clasificación para la Copa Libertadores, todo un mérito, que ni Boca ni Racing pudieron cristalizar, a pesar de tener equipos con mayor calidad y cantidad de recursos. Sin embargo, los malos resultados recientes y las discusiones internas (sobre todo, entre la nueva dirigencia y el cuerpo técnico anterior) empezaron a enrarecer el clima y terminaron precipitando la salida de Rubén Darío Insua, que se fue de Boedo en malos términos. En su despedida, el Gallego criticó a Marcelo Moretti, sobre todo en la política de refuerzos. Este jueves, el presidente de San Lorenzo habló en ESPNF12 y se refirió al proyecto trunco de Insua en el club.

El titular del Ciclón explicó por qué se decidió darle un cierre a la etapa de Insua al frente del primer equipo, gestión que había arrancado a mediados de 2022: “Ya desde antes del partido que perdimos contra Boca quería tomar otra determinación. Con Ortigoza lo estábamos respaldando y cuando vimos que ya no había respaldo de los jugadores, no por nada raro no sino que no les llegaba el mensaje, entendíamos que era la mejor decisión. Sería muy idiota ver que los resultados no tienen éxito y no cambiar hablaría mal de mí. Esto es fútbol y es así en todas partes del mundo: ganó cuatro partidos de 18, no ganó ningún partido visitante y perdió los clásicos. Me parece que los resultados hablan por sí solos. Hablamos con Ortigoza que es la persona que maneja el fútbol profesional y esos índices nos van diciendo que el proyecto estaba llegando a su final, lo respaldamos hasta donde pudimos”, expresó.

Apenas se conoció el despido de Insua, la mayoría de los jugadores del plantel se expresaron en redes sociales, mostrando su pesar por el inesperado desenlace. El equipo le respondía de modo habitual, pero la calidad y cantidad de elementos que disponía el Gallego eran exageradamente limitados. De hecho, la nueva conducción, al mando de Leandro Romagnoli, ni siquiera marcó un gol: 0-0 con Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la Copa de la Liga, y 0-1 con Liverpool, por la Copa Libertadores.

Moretti cruzó a Insua por sus declaraciones en ESPN EquipoF, en el que había apuntado al presidente y que él interpretó que venía desde el ámbito que rodea a Matías Lammens, el hombre fuerte de la gestión anterior. “Jamás le dije que había 15 millones de dólares para jugadores. De hecho, ése es el presupuesto anual ordinario del club, si yo pongo 15 millones de dólares o la Comisión Directiva, imaginate... Nadie regala plata, no lo podría devolver eso jamás. Es mentira, nunca lo dije ni públicamente, no hay ningún tipo de artículo periodístico donde yo lo haya dicho. Ortigoza fue conmigo a la charla, él es la máxima autoridad del fútbol profesional y él fue quien tomó la última decisión más allá de que yo soy el presidente y soy la máxima autoridad del club. A nivel fútbol hay que escucharlo a él, que es el presidente de fútbol profesional pero bueno, fueron indudablemente declaraciones contra mí y yo sé que vienen del lado de Lammens”.

Ortigoza mantenía una excelente relación con Insua, a tal punto que fue el propio DT el que le sugirió que volviera al ruedo, cuando el Gordo se había retirado del fútbol profesional. El dirigente apuntó directamente a su mano derecha en el fútbol en la decisión política del despido, que causó impacto en la mayoría de los hinchas, que más allá de los malos resultados recientes, lo consideran un hijo pródigo.

La polémica de los refuerzos

Moretti también habló de la calidad del plantel del Ciclón, que estaba en el centro de las críticas de Insua: “Retuvimos a los 14 jugadores que yo me había comprometido para ir a pelear la Libertadores y trajimos refuerzos, todos con el consentimiento de Insua. Por eso me pareció raro. Cuando nosotros asumimos, a los jugadores del plantel les debían cuatro meses y el medio aguinaldo, nosotros nos pusimos al día y con él -se le debían cuatro meses- también. Le triplicamos el salario, le trajimos refuerzos, concentran en hoteles cinco estrellas, sacamos chárters para ir a Ecuador, para ir a Córdoba... Tratamos de que los jugadores estuvieran muy bien. En ese sentido ha cambiado muchísimo desde el 27 de diciembre, por eso me pareció sospechoso. Y aparte que falta a la verdad”.

Y añadió sobre su despido: “Ortigoza estaba al tanto de todo, fuimos juntos a hablarle el día que lo despedimos con él, por eso me pareció muy raro que él mienta de esa forma y que diga que no estaba”.

Marcelo Moretti: duras críticas contra Insua X

Insua había dejado su punto de vista 24 horas antes, también de modo público. “Lo que pase de ahora en adelante no va a perjudicar al club. Se lo quiero decir a todos los hinchas de San Lorenzo. No va a ser traumático por tres motivos. Primero, presumo que la actual conducción se hará cargo del acuerdo que firmó en forma personal y no creo que elija dejarle una deuda al club. Segundo, si me toca volver, no cobraría nada hasta que se completara el acuerdo que hice con esta dirigencia. Y tercero, porque una parte de lo que tengo que cobrar voy a donarla para el estadio que prometió construir”, detalló Insua.

La indemnización de San Lorenzo para el entrenador, evidentemente, es un tema controvertido. Sobre todo, cuando se mezclan derechos adquiridos con nobles sentimientos. Moretti se refirió sobre la intención de Insua de que la comisión directiva le pague lo que le adeuda y la posibilidad de que él lo devuelva “cuando hagan el estadio que prometieron”.

Sobre ese punto, el presidente explicó: “Yo le diría que le diga a su amigo Lammens que primero ponga los 30 millones de dólares de deuda que dejó y ahí podríamos pensar yo en ver si tengo ganas de poner la plata que hay que poner. Si es que él le hace juicio al club, que no creo que lo haga, el contrato y suba a mí me parece que si es tan sanlorencista como dice tendría la honestidad intelectual de aceptar la oferta que le hicimos que es muy buena y no hacerle juicio al club. La cancha la vamos a hacer, ojalá que él colabore en el fideicomiso y que ponga plata para construirla. Nosotros la vamos a hacer porque es mi compromiso de campaña”.

Además, Moretti habló en ESPNF12 acerca del contrato hasta fin de 2025 que tenía el entrenador. “Yo pienso en el bien de San Lorenzo. Como presidente y máximo autoridad entendía quién representaba lo mejor para el club en ese momento, Ortigoza nos dijo que era lo mejor también y entendíamos que el proyecto era por ahí. Después la convivencia con Insua lamentablemente hasta no vivirla, no sabía cómo iba a ser. Yo te cuento algo: con los cuatro meses que le pagamos (enero, febrero, marzo y abril) sería casi un año a nivel económico no monetario de lo que le pagaba la gestión de Lammens, por eso digo que él tiene que tener un gesto”, declaró.

Leandro Romagnoli fue oficializado como nuevo entrenador de San Lorenzo. X

Pipi Romagnoni, el reemplazante

El presidente de San Lorenzo desmintió el rumor de que eligieron al ídolo azulgrana porque ‘no había otro’: “Tuvimos muchísimas entrevistas con un montón de técnicos y nos decidimos por Romagnoli por pertenencia y conocimiento del 60% del plantel actual que los tuvo a casi todos de chicos. Tiene un proyecto mucho más moderno, me parece un fútbol mucho más ofensivo. Vamos a apoyarlo al Pipi en esta nueva etapa y ojalá que se le puedan dar los resultados.

LA NACION