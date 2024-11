Por qué Lionel Scaloni no dio la conferencia de prensa después de la victoria ante Perú

Lionel Scaloni, el entrenador principal de la selección argentina, no compareció ante los medios en la habitual conferencia de prensa post victoria ante Perú. “No se sintió bien y me dijo que viniera yo a responder a las preguntas de ustedes”, dijo Walter Samuel, uno de los ayudantes. “Nada preocupante”, agregó. Se habló de un problema gástrico, pero no hubo más precisiones sobre la indisposición que padeció el DT nacido en Pujato, Santa Fe.

En sus respuestas, Samuel resaltó el carácter de la selección, que se sobrepuso a la derrota sufrida el jueves pasado en Asunción, frente a Paraguay: “Los jugadores tienen hambre, eso es muy válido. Tienen hambre para seguir ganando, seguir compitiendo. Tuvimos un paso en falso contra Paraguay, pero el equipo siempre da la cara. En ese sentido, estamos tranquilos”, contestó el ex defensor central de Newell’s, Boca y la Roma y el Real Madrid, quien integra el cuerpo técnico de Argentina junto a otros ayudantes de Scaloni como Roberto Ayala y Pablo Aimar.

Walter Samuel se hizo cargo de la conferencia de prensa de Argentina. ¿Qué pasó con Scaloni? Lo explicó él mismo.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/BQH6j5HnPl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2024

Samuel repasó lo que fue este 2024 en el que la selección argentina volvió a conseguir el título continental y mira con optimismo hacia la Copa del Mundo de 2026: “El balance del 2024 es súper positivo. Se pierde un partido y duele mucho, y eso es bueno porque nos mantiene alerta”, dijo el exzaguero nacido en Laborde (Córdoba). Y añadió: “Nos dolió perder contra Paraguay porque no estamos acostumbrados a perder. Lo decimos sin arrogancia”.

Samuel amplió: “Nosotros miramos al que merece estar. No estamos mirando si es del fútbol argentino o europeo. Estar primero en el Ranking FIFA está bueno, pero nosotros miramos el ganar cada partido y llegar al Mundial”. En este sentido, un doble triunfo en la próxima fecha FIFA de marzo de 2025 (viaja a Uruguay y recibe a Brasil) podría darle la clasificación anticipada a la Copa del Mundo de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y en la que defendería el título conseguido en Qatar 2022.

"TENEMOS 4 MESES HASTA EL PRÓXIMO PARTIDO. NO ESTAMOS PENSANDO TAN ADELANTE"



🎙🇦🇷 Walter Samuel respondió de esta manera ante la consulta de un posible recambio para 2025.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/ikQckw1qtR — DSPORTS (@DSports) November 20, 2024

Ante la consulta sobre un eventual recambio generacional en 2025, Samuel respondió: “No, no nos vamos tan adelante. Queremos disfrutar esto: estamos primeros, estamos bien. El grupo está bien. Después se verá. Hay cuatro meses de acá al próximo partido y no estamos pensando tan adelante. Creo que todos los que estuvieron están porque se lo merecen. y porque los eligió Leo (por Scaloni) junto con todos nosotros. Así que no estamos pensando tan adelante. Vivimos el día a día”. Y redondeó: “Estamos a un paso de un nuevo Mundial”.

“Tratamos por momentos de poder manejar las cargas, porque sabemos que vienen con muchos partidos. Y no quiero ser repetitivo, pero (los jugadores) tienen mucho hambre de seguir ganando, de seguir compitiendo. A veces se da, como hoy o contra Bolivia”, continuó Samuel. “Estar primeros en el ranking FIFA está bueno, es lindo, pero nosotros queremos ganar partidos y llegar al Mundial lo antes posible. Es lo primordial”, respondió el asistente de Scaloni ante la consulta sobre la permanencia de Argentina en el primer puesto del escalafón de la FIFA, al que accedió tras vencer a Francia en la final de Qatar 2022 y ya no dejó. Si este martes no derrotaba a Perú hubiera sido superada por... Francia.

Un pensativo Lionel Scaloni durante el partido entre Argentina y Perú disputado en la Bombonera JUAN MABROMATA / AFP - AFP

“Con respecto a Lautaro (Martínez), estamos muy contentos. Aparte él sabe cuánto lo queremos. No solamente por lo que hace a nivel de goles, sino también a lo que ayuda al equipo. Si miran el partido, fue uno de los que más pelotas recuperó. Es terrible lo que ayuda y lo que nos da como jugador. Estamos felices por él, más que nada”, dijo Samuel sobre el goleador de la noche, quien con una pirueta señaló el único gol del encuentro ante Perú disputado en la Bombonera y el dio el triunfo a los campeones del mundo. Una noche redonda en el resultado -no tanto en el juego- que culminó con el malestar de Scaloni, sobre el que la AFA no dio mayores precisiones. Le tocará descansar en su casa de Mallorca. Tiene cuatro meses por delante para comenzar a pensar en la desafiante doble fecha de marzo del año próximo. Lo esperan Brasil y Uruguay. Nada más; nada menos.

LA NACION