Por qué Yasin Ayari no celebró el primer gol de Suecia y pidió perdón en la goleada sobre Túnez

Un arranque demoledor para Suecia, que goleó por 5-1 a Túnez por el Grupo F del Mundial 2026. Pero más allá de un debut impactante por el poder ofensivo que demostró el equipo que dirige Graham Potter, lo que se quedó con todas las miradas fue lo que sucedió con Yasin Ayari que anotó el 1-0 parcial para los europeos con un tremendo remate desde afuera del área y le pidió disculpas al público tunecino y no celebró su conquista.

Ese gesto de Ayari, cargado de simbolismo, ocurrió al minuto 7 del partido válido por el Grupo F. El motivo es que sus padres tienen raíces tunecinas y marroquíes, por lo que fue una señal de respeto hacia su familia y la gente en el estadio BVVA en Monterrey.

Golazo y pedido de disculpas de Ayari

Su padre Azzouz Ayari es tunecino y podría haber sido un factor fundamental para que represente al país africano, incluso, para el Mundial 2022 en Qatar, la Federación de Túnez estuvo a un paso de convencer al volante. Sin embargo, tanto el jugador, nacido el 6 de octubre de 2003 en Solna, Suecia, siempre sintió como prioridad “devolverle algo al país que lo cuidó”, una postura fuertemente respaldada por su propio padre.

“Nos vino bien ganar de esta manera. Sabíamos lo que teníamos que hacer antes del partido y me alegro de haber podido marcar dos goles hoy. Era un partido que nos ponía nerviosos de antemano, porque sabíamos que Túnez es un gran equipo con buenos jugadores. Ahora estoy contento por cómo resolvimos el partido”, dijo Ayari, que juega en el Brighton & Hove Albion de la Premier League inglesa, donde ha continuado su desarrollo después de surgir del AIK, de Estocolmo.

Y agregó: “Siento que Túnez también es mi país; mi padre es de allí y tengo mucha familia en el país, así que para mí este partido fue especial. Por eso no celebré el primer gol, porque siento mucho apego por Túnez; amo a Suecia, estoy feliz por los dos goles, pero no puedo dejar de sentir cariño por la tierra de mis padres”, finalizó Ayari que después de ese primer tanto se hincó de rodilla y besó el suelo.

El segundo gol de Ayari y el festejo

Lo más extraño del caso es que a diferencia de su primer gol, en el que inmediatamente pidió perdón a su padre por su origen, Ayari festejó efusivamente su segundo tanto, un golazo desde afuera del área que selló su doblete y rubricó el 5-1 final de Suecia ante Túnez. Entonces, se olvidó de todo y lo celebró sin privarse de nada.

El caso de su hermano Taha Ayari

La familia Ayari sigue en el centro de la escena entre Suecia y Túnez, es que a diferencia de Yasin, todavía su hermano Taha podría vestir la camiseta tunecina en el futuro. Es el menor y está bajo el estricto seguimiento del entrenador de Túnez, Sabri Lamouchi, que busca capitalizar la enorme diáspora europea para potenciar a las Águilas de Cartago.

Taha, de 21 años, juega como extremo por la izquierda en el club AIK de la Allsvenskan, de la primera división de fútbol sueco. Según algunos medios suecos, el menor de los Ayari se debate entre jugar para Suecia, Túnez e incluso, Marruecos.