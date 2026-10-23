Portland Timbers vs. Charlotte FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Portland Timbers y Charlotte FC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará este sábado 24 de octubre a las 23.30 h en el estadio Providence Park, ubicado en la ciudad de Portland, Oregon.

El momento de los equipos

El conjunto local, Portland Timbers, llega al duelo tras haber igualado 0-0 frente a Colorado Rapids en su última presentación. Por el lado de la visita, Charlotte FC también arriba con un empate en su registro reciente, luego de finalizar 2-2 ante Philadelphia Union.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos buscarán mejorar su desempeño tras registrar empates en sus respectivos compromisos previos. La paridad mostrada en sus recientes presentaciones sugiere un encuentro equilibrado en la búsqueda de sumar unidades fundamentales en esta instancia del campeonato.

Lo que está en juego

Con la temporada avanzando hacia su etapa de definición, el resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos clubes. Portland Timbers intentará hacer valer su localía ante su gente, mientras que Charlotte FC buscará rescatar puntos valiosos en una plaza complicada para escalar posiciones en la tabla.