Premier League: Arsenal derrotó a Tottenham con un insólito gol en contra de Hugo Lloris, que volvió a hablar de la final del Mundial

No son los mejores días para Hugo Lloris. El arquero perdió la final del mundo ante la Argentina hace poco menos de un mes. Incluso, la semana pasada, anunció su retiro de la selección de Francia, a sus 36 años. Sin embargo, las cosas se pusieron un poco peor para el guardameta. Es que, en el duelo en el que Arsenal derrotó a Tottenham por 2 a 0 como visitante, correspondiente a la fecha 20 de la Premier League el francés fue protagonista de un increíble error.

Se jugaban 14 minutos de la primera etapa en el clásico del norte de Londres. El jugador de los Gunners Bukayo Saka recibió el balón por el sector derecho de la cancha y se metió en el área. El delantero se acomodó para enviar un centro atrás, remató y un desvío de Ryan Sessegnon giró la peota hacia el primer palo. Allí estaba bien ubicado Hugo Lloris: no pudo detener la pelota, que se escurrió de sus manos, pegó en su pecho y se metió en el arco. Un verdadero blooper del 1 de los Spurs.

Su gesto al mirar que la pelota estaba adentro del arco fue de clara frustración. De inmediato, al capitán de Tottenham se lo notó fastidiado por lo que le había pasado. Extendió sus brazos dos veces, protestó y se castigó, buscando una explicación por la mala fortuna que tuvo.

Lo cierto es que en el gran triunfo de Arsenal como visitante, Martin Odegaard fue quien convirtió el segundo tanto de los Gunners, a los 36 minutos de la primera etapa. Durante el segundo tiempo no pasó mucho más, aunque Totteham estuvo cerca de lograr el descuento por el corazón con el que buscó el arco rival. Finalmente, el equipo dirigido por Mikel Arteta se quedó con un gran triunfo que lo posiciona en el primer puesto con 47 unidades, sacándole ocho puntos a Manchester City, el único seguidor. Hacía casi nueve años que Arsenal no derrotaba a los Spurs como visitante y este domingo rompió el maleficio. Además, es el primer triunfo que logró en el nuevo estadio de Tottenham.

Pero a Lloris no parecen salirle las cosas y todavía con la herida que significó la derrota en la final del Mundial, otra vez volvió a recordar ese partido entre Argentina y Francia al que lo comparó con “una pelea de boxeo”. En declaraciones con el canal Telefoot, expresó: “Son momentos dolorosos y encima tuvimos un combate porque fue una pelea de verdad”, dijo este domingo en la previa de la derrota ante Arsenal.

Vale recordar que no es la primera vez que se refiere al choque que definió la copa del mundo. La semana pasada, en una entrevista con el diario L’Equipe, también, se refirió a los penales, no sólo en ese partido, sino también durante todo su paso por el fútbol: “En general, no he tenido mucho éxito en mi carrera en este ejercicio [ningún penal atajado para la selección francesa de 9 lanzados, contra Suiza en la Eurocopa 2021 y contra la Argentina en Qatar]. Eso no me impidió parar penales importantes y gané algunas tandas de penales, pero también perdí muchas”, lamentó el arquero que comparte equipo con Cristian “Cuti” Romero, quien fue titular y recibió una tarjeta amarilla este domingo en la caída ante Arsenal.

Hugo Lloris se refirió a la final como "una pelea de box" KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Además, en esa misma entrevista había sido muy duro con Emiliano Dibu Martínez, y sobre la misma frase, sentenció: “Hay cosas que no sé hacer. Hacer idioteces en el arco, desestabilizar ostensiblemente al adversario jugando al límite, no sé cómo se hace. Soy demasiado racional, demasiado honesto para ir allí. No sé ganar así, aunque tampoco quería perder así...”, le había manifestado Lloris al diario francés.

En ese mismo reportaje le preguntaron al arquero sobre el distante encuentro con el arquero del seleccionado argentino en el duelo entre Tottenham y Aston Villa disputado el 1 de enero, y respondió: “Tenemos que saludar la victoria de Argentina y decir que fue decisiva. Después, ya se le juzgó bastante [a Dibu Martínez] por la celebración, no necesito añadir nada más. Durante la propia sesión de penales utilizó todo lo que pudo para desestabilizar”.

SE VOLVIERON A CRUZAR: el saludo entre Dibu Martínez y Hugo Llorís a dos domingos de la final de #Qatar2022. pic.twitter.com/oPnX6UQUQF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2023

“¿Podría hacer lo mismo en una futura tanda de penales?”, fue la repregunta del representante del periódico francés. Y Lloris afirmó: “Intentar que suceda, buscar el logro, sí. Pero hacerlo así [con el estilo particular de Martínez], ese no soy yo, no puedo”, cerró.

