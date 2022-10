Premier League: Cristiano Ronaldo y desaire al DT tras no haber jugado ni un minuto en el éxito de Manchester United ante Tottenham

escuchar

No hay paz en Manchester United. Aunque los Diablos Rojos logren vencer y jueguen bien, como lo hicieron este miércoles en el triunfo por 2-0 sobre Tottenham por la fecha 11 de la Premier League. Otra vez, Cristiano Ronaldo quedó en el ojo del huracán con un gesto de furia en un partido en el que no fue considerado ni un minuto por el DT.

El futbolista luso llevaba más de dos meses sin ser titular en el torneo inglés y el pasado fin de semana volvió a estar desde el comienzo, pero el entrenador Erik Ten Hag hizo un solo cambio en todo el juego y el que salió reemplazado fue CR7 en el empate sin goles ante Newcastle. Aquel fastidio, sentado en su butaca mirando el final del encuentro, tuvo un nuevo capítulo enseguida.

¡SE FUE AL VESTUARIO! A falta de poco para llegar a los 90', las cámaras se fueron con Cristiano Ronaldo que dejó el campo de juego tras no ingresar en la victoria del Manchester United ante Tottenham.



📺 Disfrutá de la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/0lIcoIvjtZ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 19, 2022

En el éxito ante Tottenham, el DT hizo algunas modificaciones cuando el equipo estaba en ventaja para mantener la victoria y cuidar algunas piezas claves para la próxima jornada. Afuera, junto a línea de cal, entre los que hicieron ejercicios por tandas estaba Ronaldo. Sin embargo, el neerlandés no agotó los cambios y la estrella portuguesa no quiso ni ver los minutos finales. Llegando a los 90, se alejó del sector del banco, caminó a paso firme rumbo al túnel y se fue al vestuario, como si estuviera molesto por no haber ingresado.

En el Old Trafford, mientras su equipo buscaba el tercer gol, CR7 le dio la espalda y todos se sorprendieron de la situación. Incluso, los chicos que estaban en ese sector de la tribuna le tendieron las manos para saludarlo y el futbolista ni detuvo su camino ni les devolvió el saludo. Los ignoró. Tras el partido, el entrenador Erik ten Hag consideró: “Voy a manejar ese tema mañana, hoy no. Ahora nos toca celebrar esta victoria”.

En este comienzo de temporada, el entrenador estima que Cristiano quedó en desventaja con el resto de sus compañeros por haberse sumado más tarde a los entrenamientos y escalona sus presencias en la Premier League. En cambio, en las cuatro fechas de la Europa League sí estuvo desde el comienzo.

Cristiano Ronaldo, en un precalentamiento con cara de pocos amigos; el luso no ingresó ni un minuto y eso desató su ira. Dave Thomposon - AP

Ronaldo está sumergido en una muy pobre temporada: a su frustrada transferencia -pretendía dejar el equipo para ir a otro que sí compitiera en la Champions League-, le siguió un papel más relegado en Manchester United y una baja capacidad goleadora, con dos goles en 391 minutos oficiales por todas las competencias. A los 37 años, su desembarco en el Mundial de Qatar, el mes próximo, no lo encontrará en su versión más afinada.

El portugués quiere jugar, pero aparece relegado en el radar del DT. Otra estrella del fútbol, el francés Thierry Henry, que integra el cuerpo técnico de Bélgica, estuvo siguiendo el partido en la cancha, intercambió saludos y algunas palabras con CR7 antes del comienzo y al finalizar declaró: “Manchester United hizo un partido magnífico. La historia no debería pasar por Ronaldo retirándose del campo”. Sin embargo, en una relación que parece tensarse, todo indica que en las próximas horas las noticias estarán en ese sentido...

LA NACION