Premier League: Marcelo Bielsa, envuelto en el reconocimiento de los hinchas de Leeds por la gran campaña y del rival que le pidió la campera

El afecto y el agradecimiento de los hinchas en el estadio Elland Road era lo único que le faltaba a la muy buena campaña de Leeds en su vuelta a la Premier League. En la última fecha, después de toda una temporada con las puertas cerradas, esa carencia sentimental pudo ser cubierta en parte con la presencia de 7000 espectadores, la cantidad permitida de acuerdo con el control de la pandemia en las distintas regiones de Inglaterra.

La admiración para Bielsa no solo partió de los propios e incondicionales hinchas. Al final del 3-1 sobre West Bromwich Albion, tras saludarse con su colega Sam Allardyce, un integrante del cuerpo técnico visitante se acercó al rosarino con una sonrisa, conversaron brevemente y por los gestos quedó claro que le pidió intercambiar las camperas. Bielsa, gustoso, le hizo el ademán de que se la entregaría en los vestuarios, a cuyo ingreso empezó a sacarse la prenda.

El pedido de la campera, una muestra de admiración

Cinco fechas atrás, cuando Leeds enfrentó a Brighton, Alexis MacAllister comentó que no se animó a cumplir con el pedido de un amigo, que pretendía la campera de Bielsa como recuerdo.

“¿Nos extrañaron?”, decía uno de los carteles que se mostraron en las tribunas. Debido a la alta demanda para despedir al equipo de Marcelo Bielsa, las 7000 entradas fueron sorteadas por el club. “El éxito de un equipo tiene como objetivo la felicidad de los aficionados. En Leeds especialmente, el público es un aporte que ayuda a conseguir el triunfo. Será una buena oportunidad para reconocer que la producción de nuestro equipo está ligada a la energía que se origina en el público. Especialmente cuando hay dificultades, el simpatizante de Leeds se hace presente y ayuda al equipo”, había expresado Bielsa en la conferencia de prensa del viernes.

Rodrigo Moreno consigue el 1-0

En esta ocasión, el empuje de los hinchas no era necesario para salir de ningún apuro deportivo. Leeds completó este domingo una temporada más que satisfactoria tras 16 años en las categorías del ascenso . Finalizó noveno, a un punto del puesto que da plaza para la Conference League, la nueva competencia europea creada por la UEFA por debajo de la Champions League y la Europa League.

Con 59 puntos, Leeds es el mejor de los últimos ascendidos en las cinco grandes ligas europeas. Solo lo puede alcanzar Lens (Francia) si triunfa este domingo. La cosecha de unidades del conjunto del rosarino supera a la suma de lo obtenido por los otros dos equipos (56) que lo acompañaron en el ascenso: Fulham (28) y West Bromwich (24), que vuelven a la Championship.

Phillips, de tiro libre: 2-0

El triunfo, conseguido con goles de Rodrigo Moreno y Kalvin Phillips, también fue una ocasión para despedir al media-punta Pablo Hernández y al defensor Gaetano Berardi, quienes tuvieron escasa participación en esta temporada, pero fueron piezas habituales en los dos años anteriores de Bielsa, que tuvo palabras de elogios para ambos: “Pablo y Berardi han sido una referencia para Leeds, el plantel y los hinchas. Dos profesionales excelentes, grandes compañeros. Futbolistas muy influyentes y decisivos. Sinceramente, en los tres años que llevo acá siempre sentí mucho respeto por la forma en que interpretaron esta profesión. Para todos nosotros es una pérdida que se vayan. Es un homenaje que los hinchas lo puedan despedir”. Bielsa dejó en un segundo plano el gesto de desplante que le hizo Hernández hace unos meses cuando fue reemplazado durante un partido, actitud por la que no fue tenido en cuenta para encuentros posteriores. En otras oportunidades, el español había dicho que con más de 30 años había aprendido de Bielsa aspectos futbolísticos que nunca había trabajado en su carrera.

El efusivo festejo entre Phillips y Rodrigo Moreno, autores de los dos primeros goles de Leeds Lynne Cameron - Pool EPA

A los 19 minutos del segundo tiempo, Hernández y Berardi fueron reemplazados bajo una ovación de los hinchas, que corearon sus nombres. Con las miradas vidriosas por las lágrimas, ambos recibieron el abrazo de sus compañeros y el aplauso de Bielsa. Durante varios minutos, los simpatizantes siguieron cantando “Paaaablo Hernández”, ya sentado en la platea y con las manos sobre el rostro para contener la emoción.

Bamford, de penal

Entre los aficionados hubo remeras y banderas con la imagen de Bielsa, cuya renovación del contrato está más que encaminada, como adelantó LA NACIÓN hace un mes y medio, más la ratificación que llegó en las últimas horas desde fuentes confiables. Hay acuerdo verbal, pero faltan detalles, que en el caso de alguien como Bielsa nunca es un aspecto a soslayar.

Antes del partido de este domingo, Angus Kinnear, director ejecutivo de Leeds, admitió: “En términos de futuro, la junta directiva y Bielsa ya venimos trabajando para la próxima temporada. Utilizaremos el mercado de pases para reforzarnos, pero con criterio, utilizando la visión de nuestro director deportivo Víctor Orta”.

Bielsa, que hasta ahora había sido remiso a hablar de su futuro, el viernes dio una pista más concreta: “No puedo no decir que he revisado con las autoridades del club todas las variantes que significan seguir trabajando en común. Pero como dije en su momento, prefiero que termine la temporada y tomar una decisión con todos los elementos sobre la mesa. No considero ni tengo ninguna opción alternativa a Leeds. Y si la tuviera, privilegiaría mi relación con Leeds. No quiero correr el riesgo de parecer que Leeds viene hacía mí más de lo que yo voy hacia el club”.