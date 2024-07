Enzo Maresca, entrenador de Chelsea, habló sobre la polémica que protagonizó Enzo Fernández

Escuchar

Chelsea está de pretemporada en los Estados Unidos, donde Enzo Fernández será uno de los últimos jugadores en incorporarse, mientras disfruta unos días de vacaciones tras la final de la Copa América. El conjunto londinense disputará en la noche de este miércoles un amistoso ante Wrexham, en el Levi’s Stadium de California.

El director técnico Enzo Maresca, contratado tras el despido de Mauricio Pochettino, y el jugador Reece James dieron la primera conferencia de prensa desde la vuelta al trabajo del plantel. Como era de prever, más de una consulta estuvo referida al episodio que protagonizó Fernández, que tras el título obtenido con el seleccionado argentino publicó en sus redes sociales un cántico en el que participaban varios miembros del plantel argentino, con connotaciones racistas y xenófobas para los jugadores franceses.

La reacción de tres compañeros franceses de Chelsea fue inmediata: Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana, los tres con convocatorias al seleccionado galo, dejaron de seguir al volante argentino en Instagram. Los otros futbolistas franceses de raza negra en Chelsea son Benoit Badiashile, Malang Sarr, Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu. Fofana manifestó su repudio en la cuenta X. El volante argentino no tardó en disculparse, asumiendo que el cántico era ofensivo, pero que no reflejaba su “carácter ni creencias”.

El conflicto se agudizó con la denuncia de la Federación Francesa de Fútbol a la FIFA por racismo. En la Argentina, el caso escaló rápidamente con derivaciones a nivel de estado, con criterios contrapuestos en el Gobierno -la vicepresidenta Victoria Villarruel tildó a Francia de país “colonialista”, lo que generó el enojo de la Casa Rosada- que desembocaron en la renuncia de un funcionario y urgentes diligencias diplomáticas.

Chelsea estaba dispuesto a iniciarle un sumario interno a Enzo, que no debería ocasionarle graves consecuencias, según las respuestas que entregó el entrenador Maresca: “Es estupendo que el jugador haya hecho el comunicado para disculparse. El club también estuvo bien. Para ser honesto, no creo que cuando Enzo vuelva tenga dificultades. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo. Ahora está todo claro. Al fin de cuentas, todos somos seres humanos. No hay mala intención por parte de nadie. El jugador y el club aclararon la situación. No hay nada que añadir a la situación”.

Reece James puso algún reparo más que Maresca cuando lo consultaron por Enzo: “Todavía no se incorporó al plantel, así que no sé si hay algo que enmendar. Haré ese juicio cuando llegue. Obviamente es una situación muy difícil. Enzo reconoció que lo hizo mal y rápidamente pidió perdón ante el club, el equipo y la gente a la que ofendió”.

Fernández lleva un año y medio en el club londinense y en la última temporada no jugó en las últimas seis fechas de la Premier League para adelantar su operación de una hernia inguinal y llegar en condiciones a la Copa América. Pese a su deseo de ser tenido en cuenta para los Juegos Olímpicos de París, Chelsea no dio la autorización para que lo convocara Javier Mascherano.

Una vez que se incorpore a la dinámica del grupo, seguramente será tenido en cuenta para alguno de los amistosos que le restan a Chelsea, con un nutrido calendario frente a Celtic, América de México, Manchester City, Real Madrid e Inter. También será un tiempo para cerrar heridas, subsanar ofensas y crear un clima positivo en un club que exigirá profesionalismo y se plantea altos objetivos deportivos.

