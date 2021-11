Premios en el fútbol español: los ocho Pichichis de Messi y la emoción del Cholo Simeone

El fútbol español se vistió de gala este lunes para los Premios MARCA. El evento organizado por el diario español y realizado en el Green Patio de Madrid, galardonó, entre otras figuras, al director técnico Diego Simeone, a Lionel Messi y al atacante uruguayo Luis Suárez. Atlético de Madrid, campeón de la Liga de España en mayo pasado, fue el club más reconocido, claro.

El Cholo Simeone, DT del equipo rojiblanco, consiguió su tercer premio al mejor entrenador y esta vez fue gracias a la obtención del título de Liga. Simeone recibió el galardón de manos de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid. El argentino, de 51 años, se emocionó con el discurso del director del diario MARCA, Juan Ignacio Gallardo, que afirmó: “Eres un ejemplo de lo que yo entiendo por fútbol”, además de valorar su dedicación y compromiso.

“Quiero agradecer las palabras de MARCA, son muy lindas, me responsabilizan más y me hacen revivir todo este tiempo en el club. Extrañábamos a nuestra gente en el estadio. Vivimos una temporada dura, difícil, larga, peligrosa porque hay equipos muy importantes y eso hizo aun más grande haber ganado La Liga. Quiero compartirlo con el cuerpo técnico, el agradecimiento a los futbolistas y a la dirección deportiva que me da la oportunidad de tener buenos futbolistas”, manifestó Simeone.

Lejos de Barcelona e incorporado en París Saint-Germain, Leo Messi sigue siendo reconocido en España. La Pulga recibió su octavo Premio Pichichi gracias a los 30 goles anotados en el campeonato español. Como no pudo acudir a la gala, el premio se lo entregó el director de MARCA en París y se mostró un video de la premiación al jugador rosarino de PSG.

“Muchas gracias por venir a París. No sé si veremos o no a alguien que me supere, pero sólo puedo decir que es un honor estar en la historia de La Liga española. Parecía una locura poder adelantar a (Telmo) Zarra y al final lo he podido superar. Estoy muy agradecido”, expresó Messi, que también recogió en la gala de MARCA el premio de la afición.

Uno de los últimos logros de Messi en Barcelona fue obtener el Pichichi en el campeonato español.

El capitán del seleccionado argentino se encumbra en lo más alto de la clasificación con ocho Pichichis, superando en dos a Telmo Zarra, que fue seis veces máximo goleador. Con cinco están Alfredo Di Stéfano, Quini y Hugo Sánchez. Y Puskas con cuatro. Todos jugadores legendarios que ponen aún más en valor lo logrado por Leo Messi, que dejó La Liga con ocho trofeos. Cristiano, otro feroz jugador que vive del gol, emigró en 2018 con tres galardones.

Luis Suárez en la videollamada luego de salir campeón de La Liga de España con Atlético de Madrid. Captura

Otro de los más reconocidos fue Luis Suárez. El atacante, que dejó Barcelona y se convirtió en figura de Atlético de Madrid, recibió el Premio Alfredo Di Stéfano por haber sido el mejor jugador de La Liga, marcando 21 goles y siendo uno de los artífices del campeonato que ganó el club rojiblanco.