Boca - Newell’s: se suspendió el partido por la inundación de La Bombonera y los memes no se hicieron esperar

El partido entre Boca y Newell’s que debía jugarse el domingo fue suspendido como consecuencia de la incesante lluvia que cayó durante toda la jornada del domingo sobre la ciudad de Buenos Aires.

Patricio Loustau, el árbitro del encuentro, decidió que el partido no se jugara luego de analizar en dos ocasiones el estado del campo de juego. En la primera salida del referí, la pelota rodaba pero no picaba, y en la segunda ya ni rodaba. Por esa razón, comunicó que el juego se suspendía.

Al instante, las redes sociales estallaron con los clásicos memes para burlarse del estado de la cancha del xeneize. Algunos usuarios compararon a La Bombonera con una pileta de natación, mientras que otros apuntaron contra Juan Román Riquelme por no acelerar las obras para solucionar de una vez por todas el inconveniente.

Estallaron los memes y los usuarios compararon a La Bombonera con una pileta de natación Twitter

El mal estado del campo de juego

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, habló ante los medios sobre las postergadas obras que el club viene anunciando y promocionando desde hace varios años, pero que nunca concreta porque el problema sigue sin resolverse.

“Es una situación que debemos afrontar. La cancha lleva mucho tiempo para que se haga el trabajo adecuado y necesario para solucionar ese problema y estamos comprometidos en hacerlo. Se quiso hacer antes. Es un trabajo que se tuvo que haber planificado hace 20 años. No se hizo. Y ahora está el compromiso de hacerlo. Con la pandemia no se pudo realizar”, aseguró el exdefensor.

Algunos internautas apuntaron contra Juan Román Riquelme por no acelerar las obras para solucionar de una vez por todas el inconveniente Twitter

En el mismo sentido, Bermúdez reconoció que existió un plan para anticipar las obras para agosto, aunque explicó las razones por las cuáles decidieron retrasar los trabajos hasta la finalización del presente campeonato.

“Después del partido con Argentinos se pensó en adelantarlo. Justo se habilitó el regreso del público y no quisimos atravesar ese sentimiento de volver a tener a nuestra gente en nuestro templo. Pero termina el torneo y el 13 de diciembre comenzamos las obras, que llevarán el tiempo necesario y respetaremos para que la cancha quede como se necesita”, manifestó el colombiano.

Estallaron los memes y los usuarios compararon a La Bombonera con Mundo Marino Twitter

En cuanto a la posibilidad de que Boca deberá comenzar la próxima temporada jugando de local en otras canchas, el exfutbolista precisó: “Vamos a tener que buscar alternativas. Algunos de los torneos se jugarán en otra cancha. Pero esto hay que solucionarlo de una vez por todas y se tomarán las decisiones que haya que tomar.”

Y para finalizar, justificó la decisión de Loustau de suspender el partido por las pésimas condiciones del campo de juego. “Estamos de acuerdo con la suspensión. Se hubiera dado un partido desnaturalizado. No había las condiciones técnicas mínimas. La pelota no picaba y no queríamos arriesgar la integridad de los deportistas”, concluyó.

El partido se suspendió por la abundante agua que había en el campo de juego Twitter

Las redes sociales estallaron con los clásicos memes para burlarse del estado de la cancha del xeneize Twitter

Patricio Loustau decidió que el partido no se jugara luego de analizar en dos ocasiones el estado del campo de juego Twitter

Algunos usuarios se burlaron de los jugadores xeneizes Twitter

Los memes por la inundación de La Bombonera Twitter