Premios The Best: Estefanía Banini, la argentina elegida en el mejor once del fútbol femenino en 2021

El anuncio del mejor once del 2021 del fútbol femenino por parte de la FIFA y FIFPro, en los premios The Best, llegó con una sorpresa: Estefanía Banini, mediapunta del Atlético de Madrid, se convirtió en la primera jugadora argentina de la historia en ser elegida en el equipo.

Tras ser reconocida, la también exjugadora de Valencia y Levante se mostró muy halagada por el logro: “El simple hecho de pertenecer a este once con estas increíbles jugadoras es espectacular. Estoy muy agradecida por pertenecer”. Luego se expandió sobre sus sensaciones en diálogo con ESPN: “Cuando salí preseleccionada ya era como ganar, habían 23 excelentes jugadoras y era muy difícil quedar. Ha sido una sorpresa muy linda, estoy contenta por representar al país lo mejor posible”.

Banini fue elegida en el mejor once del año por la FIFA y FIFPro gracias a sus performances en el Atlético de Madrid Instagram @estefibanini_10

Cabe destacar que Banini, la figura de la selección argentina en el último Mundial femenino disputado en 2019 en Francia, no integra la Albiceleste hace más de dos años debido a un desacuerdo con el entonces director técnico Carlos Borrello durante la competición: “Ya no depende de mí. Sigo trabajando, entrenando y dando el máximo. La decisión no está en mis manos, lo veremos”, afirmó en febrero a TN luego de que Borrello no la haya seleccionado para la She Believes Cup de febrero del año pasado.

El nombramiento en julio de Germán Portanova, exentrenador de UAI Urquiza, a cargo del seleccionado parecería haber abierto una posibilidad para que Banini hiciera su regreso al equipo, pero al día de hoy no ha sido seleccionada de nuevo. “Yo sigo estando a disposición de la Selección al 100%, siempre lo estuve y estoy feliz de poder ser parte desde donde sea”, señaló la jugadora en septiembre. “Trabajo día a día en el club y con mis compañeras para estar y hoy me encuentro muy bien”.

Estefanía Banini, con Lionel Messi Prensa AFA

Su ausencia en la Albiceleste no impidió que la AFA reconociera tanto a ella como a Lionel Messi por sus inclusiones en sendos equipos del año de fútbol femenino y masculino: “El fútbol argentino continúa sumando reconocimientos de todo el mundo”.

El equipo completo está conformado por Christiane Endler en el arco; Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright y Magdalena Eriksson en la defensa; Banini, Carli Lloyd y Barbara Bonansea en el mediocampo; y Vivianne Miedema, Marta y Alex Morgan en el ataque.

El once contó también con la particularidad de que ninguna de las tres nominadas al premio a la mejor futbolista del año (Jennifer Hermoso, Sam Kerr y Alexia Putellas, la eventual ganadora), dijeron presente en el equipo.

El mejor once del fútbol femenino de 2021, según FIFA y FIFPro

Banini firmó contrato en julio del año pasado con Atlético de Madrid Femenino, procedente del Levante UD, con un vínculo por dos temporadas, hasta mediados de 2023. En la presente temporada disputó siete de los 16 partidos que jugó su equipo, siendo titular en cuatro de ellos y registrando dos goles y una asistencia.

La mendocina comenzó su carrera en 2011 en el club chileno Colo-Colo, donde jugó hasta que en 2015 fichó por el club estadounidense Washington Spirit. Luego de una temporada, voló a España para jugar con el Valencia dos temporadas y después fichó por el Levante.

“Estoy muy contenta de pertenecer a este gran club, con mucha ilusión y ansiedad porque empiece la temporada. Esto es un orgullo enorme. Estoy muy feliz de estar acá, vamos a dar lo mejor, el 100 por ciento como siempre ha hecho este equipo y este club, y vamos a luchar por todas”, dijo entonces como jugadora del conjunto de la capital, que actualmente marcha tercero en La Liga con 34 puntos, a 17 del líder Barcelona.