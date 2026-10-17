Primera Nacional: qué necesita Chacarita para no irse al descenso

Chacarita tiene apenas tres partidos por delante para intentar evitar el descenso a la Primera B, la tercera categoría local entre los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras un año para el olvido, el Funebrero está obligado a ganar los encuentros que le quedan, aunque así y todo podría perder la categoría si los equipos con los que pelea por la permanencia suman más puntos. El fixture completo y la tabla de posiciones del certamen están disponibles en canchallena.com.

El primer desafío para el equipo dirigido por Sergio ‘Huevo’ Rondina será este sábado ante Deportivo Maipú, como local, a partir de las 14.30, con arbitraje de Gonzalo Pereira. Luego visitará a Temperley el domingo 25 de octubre a las 16 y, por último, recibirá a Nueva Chicago en una final, ya que ambos podrían llegar a la jornada definitoria con chances de irse al descenso.

Sergio Rondina, un histórico del ascenso argentino, intentará mantener a Chacarita en la Primera Nacional Archivo

El Funebrero y el Torito ya jugaron un partido de esta magnitud. Fue en junio de 2012, cuando los de Mataderos buscaban el ascenso a la B Nacional y los de San Martín intentaban evitar ser relegados a la B Metropolitana. En aquella oportunidad, Nueva Chicago ganó por la mínima diferencia como local con un gol de Leonardo Carboni y luego, en la vuelta, empataron 1 a 1 por los tantos de Carboni y Gabriel Tellas (Daniel Monllor, arquero del visitante, le atajó un penal histórico a Damián Toledo a los 48′ del segundo tiempo).

Todos abrazan al arquero Daniel Monllor, el héroe de la tarde en la Promoción del 2012 DyN

En la zona B, además de los clubes mencionados, hay otros cuatro que, en mayor o menor medida, también tienen chances de descender: Almagro, Agropecuario, Quilmes y Patronato. Y varios de ellos se sacarán puntos entre sí ya que en la penúltima fecha se verán las caras el Santo y el Sojero, y en la última jugarán los de Carlos Casares contra el Tricolor. El único que ya sabe que el próximo año jugará en la Primera B es Güemes de Santiago del Estero.

En cuanto a Chacarita, es el único de los seis comprometidos que no depende de sí mismo. Está penúltimo en la zona B con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates y 18 derrotas, la última de ellas en la fecha pasada ante Almagro, por 2 a 1. Nueva Chicago está 16° con 36, Patronato está 15° con 37, Quilmes está 14° con 39 (tiene un partido más que el resto), Agropecuario está 13° con 40 y Almagro está 12° con 41.

Chacarita tiene que ganar los tres partidos que le quedan y esperar a que se den otros resultados @ChacaOficial

En el Grupo A, en tanto, nada está definido. San Miguel y Acassusso se mantienen en el último y penúltimo puesto, respectivamente, con 32 unidades cada uno. Sin embargo, matemáticamente, hay otros ocho equipos que pueden perder la categoría: All Boys, Central Norte, Mitre de Santiago del Estero, San Telmo, Defensores de Belgrano, Racing de Córdoba, Chaco For Ever y Los Andes. Entre ellos, la Academia cordobesa, el Albinegro y el Milrayitas también tienen chances de meterse en el reducido por un lugar en la Liga Profesional del año próximo.