Primera Nacional: qué necesita Chacarita para no irse al descenso

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El Funebrero está cada vez más cerca de perder la categoría; tiene que ganar los partidos que le quedan pero ya no depende de sí mismo
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Chacarita tiene apenas tres partidos por delante para intentar evitar el descenso a la Primera B, la tercera categoría local entre los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras un año para el olvido, el Funebrero está obligado a ganar los encuentros que le quedan, aunque así y todo podría perder la categoría si los equipos con los que pelea por la permanencia suman más puntos. El fixture completo y la tabla de posiciones del certamen están disponibles en canchallena.com.
El primer desafío para el equipo dirigido por Sergio ‘Huevo’ Rondina será este sábado ante Deportivo Maipú, como local, a partir de las 14.30, con arbitraje de Gonzalo Pereira. Luego visitará a Temperley el domingo 25 de octubre a las 16 y, por último, recibirá a Nueva Chicago en una final, ya que ambos podrían llegar a la jornada definitoria con chances de irse al descenso.
El Funebrero y el Torito ya jugaron un partido de esta magnitud. Fue en junio de 2012, cuando los de Mataderos buscaban el ascenso a la B Nacional y los de San Martín intentaban evitar ser relegados a la B Metropolitana. En aquella oportunidad, Nueva Chicago ganó por la mínima diferencia como local con un gol de Leonardo Carboni y luego, en la vuelta, empataron 1 a 1 por los tantos de Carboni y Gabriel Tellas (Daniel Monllor, arquero del visitante, le atajó un penal histórico a Damián Toledo a los 48′ del segundo tiempo).
En la zona B, además de los clubes mencionados, hay otros cuatro que, en mayor o menor medida, también tienen chances de descender: Almagro, Agropecuario, Quilmes y Patronato. Y varios de ellos se sacarán puntos entre sí ya que en la penúltima fecha se verán las caras el Santo y el Sojero, y en la última jugarán los de Carlos Casares contra el Tricolor. El único que ya sabe que el próximo año jugará en la Primera B es Güemes de Santiago del Estero.
En cuanto a Chacarita, es el único de los seis comprometidos que no depende de sí mismo. Está penúltimo en la zona B con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates y 18 derrotas, la última de ellas en la fecha pasada ante Almagro, por 2 a 1. Nueva Chicago está 16° con 36, Patronato está 15° con 37, Quilmes está 14° con 39 (tiene un partido más que el resto), Agropecuario está 13° con 40 y Almagro está 12° con 41.
En el Grupo A, en tanto, nada está definido. San Miguel y Acassusso se mantienen en el último y penúltimo puesto, respectivamente, con 32 unidades cada uno. Sin embargo, matemáticamente, hay otros ocho equipos que pueden perder la categoría: All Boys, Central Norte, Mitre de Santiago del Estero, San Telmo, Defensores de Belgrano, Racing de Córdoba, Chaco For Ever y Los Andes. Entre ellos, la Academia cordobesa, el Albinegro y el Milrayitas también tienen chances de meterse en el reducido por un lugar en la Liga Profesional del año próximo.