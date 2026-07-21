Próximo partido de River: cuándo juega por el Torneo Clausura 2026

Tras la dura eliminación de la Copa Argentina 2026 a manos de Aldosivis de Mar del Plata, River Plate se prepara para comenzar el Torneo Clausura con la imperiosa obligación de aspirar al título para maquillar un año que ya de por sí no es positivo porque perdió la final del Apertura con Belgrano de Córdoba y participa de la Copa Sudamericana a raíz de que no se clasificó a la Libertadores.

El Millonario debutará en el segundo certamen del año de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el próximo sábado 25 de julio frente a Barracas Central, por la primera fecha del Grupo B. El encuentro está programado a las 19.15 en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por TV únicamente a travé de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El conjunto de Eduardo Coudet comparte la zona con, además del Guapo, Aldosivi, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Racing, Rosario Central, Sarmiento y Tigre.

En la primera etapa del Clausura enfrentará a otros dos de los equipos denominados ‘grande’ y lo hará consecutivamente: en la fecha 14 jugará contra Racing de local y en la siguiente visitará a Boca Juniors en la Bombonera.

Fixture de River en el Torneo Clausura 2026

Vs. Barracas Central (L) - Sábado 25 de julio a las 19.15 en el estadio Monumental.

Vs. Gimnasia LP (V) - Miércoles 29 de julio a las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Vs. Rosario Central (L) - Domingo 2 de agosto a las 19.15 en el estadio Monumental.

Vs. Tigre (V).

Vs. Argentinos Juniors (L).

Vs. Vélez (L).

Vs. Banfield (V).

Vs. Independiente Rivadavia (L).

Vs. Atlético Tucumán (V).

Vs. Huracán (L).

Vs. Sarmiento de Junín (V).

Vs. Estudiantes de Río Cuarto (L).

Vs. Belgrano de Córdoba (V).

Vs. Racing (L).

Vs. Boca Juniors (V).

Vs. Aldosivi de Mar del Plata (V).

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026

En caso de ubicarse entre los ocho mejores de su grupo, River avanzará a los octavos de final, que es la primera instancia de eliminación directa. La ubicación que obtenga será importante para tener la localía en la mayor cantidad de cruces posibles, siempre que vaya avanzando, hasta las semifinales -la final es en un estadio neutral-.

En paralelo, el Millonario seguirá compitiendo en la Copa Sudamericana 2026, donde en la primera etapa lideró la zona H con 14 puntos producto de cuatro triunfos y dos empates. Así, avanzó directamente a octavos y espera por Independiente Santa Fe de Colombia o Caracas de Venezuela.