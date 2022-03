Qatar 2022: Cafú paseó en moto con tres pilotos de MotoGP y estrenó el césped del estadio de la final del Mundial

El brasileño Cafú bicampeón mundial por Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea del Sur/Japón 2002 y el único futbolista de la historia que jugó tres finales de la Copa, se dio un gran gusto: junto a tres pilotos de MotoGP viajó en moto al estadio de la final del Mundial Qatar 2002, donde por primera vez hubo acción sobre su césped, antes de la inauguración oficial.

Además del crack del conjunto verde-amarelo, participaron el piloto francés Fabio Quartararo, campeón de la categoría máxima del motociclismo, el italiano Francesco Bagnaia y el español Joan Mir, monarca de 2020.

El español Joan Mir, el brasileño Cafú, el francés Fabio Quartararo y el italiano Francesco Bagnaia disfrutan en el estadio de la final del Mundial Qatar 2022.

Los cuatro partieron del Circuito Internacional de Lusail, donde el último fin de semana comenzó la temporada de MotoGP, y se dirigieron en motos de calle al estadio. Cada piloto representó a su marca del Mundial: Quartararo subió a una Yamaha, Bagnaia fue con una Ducati y Mir con una Suzuki. Y Cafú viajó en una BMW M 1000 RR. Los cuatro acudieron al estadio en un desfile singular, hasta pisar el césped que acogerá la final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Cada piloto acudió con una moto de la marca a la que representa en MotoGP; Cafú, con una BMW.

Después de una sesión de fotos, con bromas y buen humor, los cuatro fueron al vestuario y cambiaron su indumentaria por una más cómoda para patear la pelota.

Los tres pilotos tenían sus equipaciones nacionales personalizadas: Quartararo representaba a Francia; Bagnaia, a Italia, y Mir, a España. Una vez vestidos y calzados, se dirigieron al terreno de juego con los embajadores del Súper Comité de Qatar: Cafú, Mubarak Mustafa y Khalid Salman. Ellos fueron los primeros “jugadores” en pisar el césped antes de que se lo inaugure oficialmente a fines de marzo.

Vestidos de pilotos, Cafú, Quartararo, Bagnaia y Mir posan antes de cambiarse y jugar al fútbol en el Lusail Iconic Stadium.

“Es increíble estar en este estadio, que hospedará la final del Mundial. Estar aquí con los chicos de MotoGP fue una experiencia fantástica. Verlos en la pista y lo que hacen, estar aquí con ellos jugando al fútbol... Fue un día como para recordar”, declaró Cafú. Y agregó: “En el campo de fútbol, quizá yo tenga algo más de experiencia... Pero lo hicieron muy bien, y fue muy divertido. Lo disfrutamos”.

El italiano Bagnaia, el francés Quartararo y el español Mir fueron los primeras tres "futbolistas" en jugar en el césped del estadio de la final de Qatar 2022.

Quartararo, en tanto, destacó: “Es la primera vez que juego en un estadio profesional. Es muy bonito y nos hemos divertido con ‘Pecco’ y Joan”. Para Bagnaia fue todo disfrute. “¡Quizás estaría bien tener siempre pretemporadas como ésta!”, bromeó. Y se ilusionó: “Me gustaría ver a Italia en la final en este estadio. Sería genial”.

Cafú jugó tres finales de mundiales de fútbol y ganó dos; para el resto pisar una cancha como ésa es toda una experiencia.

Por último, Mir comentó: “Tuvimos una clase magistral y hemos disfrutado mucho. Este lugar es increíble. Me gusta jugar al fútbol, aunque no lo hago mucho, lo disfruto. Así que gracias por la oportunidad. Lo he disfrutado y espero volver cuando llegue el Mundial”.