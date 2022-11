Qatar 2022: habló un embajador del Mundial y dijo que la homosexualidad es “un daño mental”

escuchar

Khalid Salman, el ex futbolista más laureado de la selección de Qatar, dijo en una entrevista con el canal público alemán ZDF que la homosexualidad “es un daño mental” . Salman, que trabaja como embajador del Mundial que se comenzará en ese emirato en 13 días, formuló esas declaraciones para un documental llamado “Qatar, asunto secreto” de la señal germana. La nota, que fue interrumpida dos veces por los voceros oficiales del Mundial en cuanto el funcionario qatarí habló de los homosexuales, se realizó en el mercado abierto de Souq Waqif, un lugar a cielo abierto en el que hay numerosos restaurantes y puestos de artesanías.

“Muchas cosas llegarán al país durante la Copa del Mundo. Hablemos de los homosexuales”, apuntó Salman. “Lo más importante es que todos serán bienvenidos aquí. Pero tendrán que aceptar nuestras reglas”, advirtió el ex futbolista del seleccionado local, autor de dos goles para el seleccionado olímpico de su país ante Francia en Los Ángeles 1984 y de otros tres goles en las Copas de Asia de 1984 y de 1988, todos ante Corea del Sur.

El ex internacional qatarí Khalid Salman abordó el tema de la ilegalidad de la homosexualidad en Qatar https://qatarspc.qa/

Salman continuó: “ Sobre todo, hay problemas cuando los niños ven a personas que son gays. Porque entonces aprenderán algo que no es bueno. A sus ojos, ser gay es ‘haram’, y está prohibido ”, alegó. “Haram” es un término en árabe que significa “prohibido” o “en contra de la ley”. En cuanto Salman pronunció estas palabras, un vocero de la organización del Mundial que supervisaba la entrevista sugirió a Jochen Breyer, el periodista de la ZDF que realizaba la entrevista que tanto él como Salman “fueran a dar un paseo” por el mercado de Souq Waqif. Las cámaras de la cadena alemana enfocaron segundos más tarde al funcionario qatarí en diálogo con los voceros de la organización. La discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+ en Qatar es una de las cuestiones que más preocupan al mundo occidental, sobre todo por la dureza de las leyes en el emirato. Contactado por LA NACION, un vocero del Comité para el Desarrollo y el Legado de Qatar 2022 no dio más precisiones sobre las declaraciones de Salman, y se limitó a decir que distribuiría un comunicado en caso de haber una postura oficial de los organizadores sobre las declaraciones del embajador del Mundial a la cadena ZDF.

La ciudad de Doha, capital qatarí, tiene reglas estrictas en sus espacios públicos, que los más de 1,5 millón de personas esperadas durante el Mundial deberán respetar. Esto implica no tener manifestaciones de cariño y, en el caso de las mujeres, no lucir vestimenta provocativa. Un detalle: los tradicionales Fan Fests, que reunirán a los hinchas durante la disputa de los partidos, se realizarán en un solo lugar, el gigantesco Parque Al-Bidda, de la capital qatarí. Habrá fuertes dispositivos de seguridad para controlar que no haya incidentes entre los fanáticos y se cumplan las leyes qataríes.

Repudio del gobierno alemán: “Las declaraciones son horribles”

Nancy Faeser, ministra del Interior del gobierno alemán, calificó de “horribles” las declaraciones de Salman. La funcionaria, también encargada del área de Deportes, dio una conferencia de prensa en la que además afirmó que mantenía la confianza en las garantías de seguridad para los hinchas que concurran a ver el Mundial en Qatar. De hecho, el primer ministro del emirato las ofreció en una reciente visita a aquel país europeo, según consignó un cable de la agencia AFP.

Para promover la inclusión de todos los colectivos, capitanes de equipos europeos como Inglaterra, Francia o Alemania portarán brazaletes con los colores del arcoíris y la leyenda “One Love” en una campaña antidiscriminación. Además, este fin de semana hubo pancartas en estadios como el Olímpico de Berlín o el de Bochum en las que los hinchas pedían boicotear la Copa del Mundo y recordaron a los obreros muertos en la construcción de los estadios.

ARCHIVO - Foto del 17 de mayo del 2022, la ministra del Interior de Alemania Nancy Faeser alza la bandera de colores que representa a la comunidad LGBT en Berlín. El viernes 28 de octubre del 2022, Qatar cita al embajador de Alemania tras los comentarios de la ministra sobre el récord de derechos humanos del país y la decisión de otorgarle a la nación la organización del Mundial. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo)

Según AFP, Faeser había dicho la semana pasada durante una visita a qatar que asistirá al Mundial después de recibir “garantías de seguridad” para los seguidores LGTBQ por parte del primer ministro del emirato. La funcionaria fue acompañada en el periplo por otros integrantes del parlamento alemán, aunque la comisionada de derechos humanos, Luise Amtsberg, se abstuvo. France Presse también recuerda que Faeser había calificado a la organización del Mundial en el emirato de “muy delicada”, lo que le valió la crítica del emirato y el inmediato llamado al embajador alemán en Doha.

La carta de la FIFA: “Démosle la bienvenida a todos”

A menos de dos semanas del comienzo de la Copa del Mundo, la FIFA les mandó una carta a cada una de las 32 asociaciones miembro que tendrán representación en el torneo ecuménico. La misiva, que lleva la firma del presidente Gianni Infantino (apostado en Doha desde hace varios meses) y de la secretaria general Fatma Samoura, insta a todos a “focalizarse en el fútbol”.

“Sabemos que el fútbol no es una burbuja, y estamos al tanto de que hay muchos desafíos y dificultades políticas en todo el mundo. Pero, por favor, no permitan que el fútbol se sumerja en cada batalla ideológica o política que existe”, piden los máximos dirigentes de la FIFA. Y agregan: “En la FIFA tratamos de respetar todas las opiniones y creencias, sin dar lecciones de moral (...). Ninguna presona o cultura o nación es “mejor” que cualquier otra. Este principio es la piedra fundacional del respeto mutuo y la no discriminación. Y esto es también uno de los valores principales del fútbol. Por eso, por favor, recordémoslo y hagamos que el fútbol tome el centro de la escena”.

Por último, Samoura e Infantino dicen que “en la Copa del Mundo tenemos la ocasión única y la oportunidad de darle la bienvenida a todos, sin importar su origen, sus antecedentes, su religión, su género, su orientación sexual o nacionalidad. Aprovechemos esa oportunidad y unamos al mundo a través del lenguaje universal del fútbol”.

