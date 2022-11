Mundial Qatar 2022: los hinchas “extranjeros” de la selección argentina ya copan las calles

escuchar

Ya faltan menos de dos semanas para el inicio del Mundial de Qatar, y se empieza a sentir el clima que rodea a la máxima cita del fútbol. Algunas selecciones participantes ya confirmaron los planteles con los que van a competir, y el anuncio del de la selección argentina es inminente, mientras que Lionel Scaloni, su cuerpo técnico y el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia ya viajaron al país asiático para comenzar los preparativos para recibir al equipo. Quienes no han llegado aún son los hinchas argentinos que dirán presente en los estadios, pero eso no quiere decir que no hayan simpatizantes de la selección albiceleste allí.

A partir del fanatismo generado por las figuras de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, en varios países de Medio Oriente se gestó un sentimiento profundo por la Albiceleste, con India y Bangladesh como los más representativos. Y fueron ellos, junto a varios locales y un puñado de argentinos que trabajan en Qatar, quienes organizaron el primer “banderazo” en apoyo al equipo de Scaloni en las calles del país organizador de la Copa del Mundo.

Los hinchas asiáticos representan a la Argentina en las calles de Qatar

Además de manifestarse en los alrededores de algunos estadios mundialistas, los simpatizantes también colmaron la estación de metro de Lusail, la ciudad que albergará la final del 18 de diciembre, redoblando tambores, exhibiendo banderas y bufandas y cantando canciones de la hinchada. Entre los pocos argentinos que ya se encontraban allí, que rondan los 100 en relación a los centenares de extranjeros, la convocatoria se realizó mediante grupos de WhatsApp y Facebook.

No obstante, la presencia argentina en Qatar no es nula, como lo demostraron los ciclistas Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi y Silvio Gatti. Los tres, que conforman el equipo Todo a Pedal, lograron una gesta insólita para llegar a presenciar la Copa del Mundo: salieron en sus bicicletas desde Sudáfrica, recorrieron 10.500 kilómetros por 15 países durante más de 177 días, y el domingo llegaron finalmente a Doha. Su travesía también tuvo un fin benéfico, dado que plantarán un árbol en Córdoba por cada kilómetro recorrido, una iniciativa que incluso recibió el apoyo de Paulo Dybala.

La locura es total 🤯 Gracias @PauDybala_JR



Hicimos 10.500 km en bicicleta para alentar a la selección. A La Scaloneta, se la sigue a todos lados pa 🇦🇷⚽🙏🚴‍♂️ pic.twitter.com/2xOQIi6aLJ — TODO A PEDAL (@Todoapedalok) November 6, 2022

En las próximas horas se prevé que buena parte de la delegación nacional, incluidos miembros del cuerpo técnico de la selección argentina y de la AFA, llegarán a Qatar en la madrugada del martes, antes de la disputa de un partido amistoso en Abu Dhabi el 16 de noviembre. El único jugador de la nómina de 32 que acompaña al DT Lionel Scaloni es el arquero Franco Armani, de River Plate, mientras que el resto de los convocados se sumará a medida que concluyan los compromisos en sus respectivos clubes en Europa.

Las mejores fotos de los hinchas de la selección en Qatar

Algunos hinchas argentinos ya se hacen presentes para organizar un banderazo en Qatar KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Los hinchas argentinos también fueron acompañados por fanáticos indios y bangladeshíes de la selección argentina KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Los ciclistas de Todo a Pedal también se sumaron al banderazo, una vez que llegaron a Qatar tras recorrer más de 15 mil kilómetros KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

