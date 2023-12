escuchar

En menos de dos semanas se cumplirá el primer aniversario desde que la selección argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo en Qatar, y el recuerdo sigue sumamente fresco en la mente de los argentinos. Este mes habrá no uno, sino dos documentales que retratan los pasos hacia la gloria: “Muchachos”, con la narración de Guillermo Francella, y “Elijo Creer”, en la voz de Ricardo Darín. Los protagonistas también están reviviendo momentos conocidos y contando anécdotas inéditas en múltiples entrevistas conmemorativas. Y lo que es aún más importante, el rendimiento de la gran mayoría de los jugadores sigue en el mismo listón elevado que el que los llevó a levantar el trofeo.

En rigor, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró, a nivel futbolístico, un 2023 impecable. De 10 partidos jugados (cuatro amistosos y seis correspondientes a las eliminatorias para el Mundial 2026) ganó 9 y convirtió 21 goles, firmando su única derrota y sus únicos tantos recibidos en el 2-0 que le propinó Uruguay en la Bombonera. En el medio, Lionel Messi superó la barrera de los 100 goles con la camiseta celeste y blanca, e incluso se obtuvo un triunfo histórico ante Brasil en el Maracaná (1-0), la primera derrota verde-amarela como local en clasificatorias con el formato actual, en el último cruce del año.

Esas buenas sensaciones en la selección también se justifican semana a semana, cuando los campeones del mundo se ponen la camiseta de algunos de los clubes más poderosos del planeta, y sus rendimientos los ubican cada vez más como protagonistas. Tal es así que ni siquiera la incierta situación con respecto a la continuidad del entrenador puede apaciguar la ilusión por defender el título continental en la Copa América 2024, a jugarse en Estados Unidos. A continuación, los motivos que invitan a la esperanza.

Las estrellas del continente

Conforme a su ascenso y consolidación en la última década como la liga más rica, poderosa y competitiva de mundo, hoy es la Premier League donde milita la mayor proporción de jugadores argentinos. Pero así como hace dos años lo hacían mayormente en equipos que promediaban la mitad de tabla, hoy muchos de ellos pueden jactarse de ser piezas clave en cuadros que pelean arriba. Después de un año exitosísimo, pero en el que fue en gran medida suplente del insaciable Erling Haaland, Julián Álvarez se ganó un lugar fijo en el equipo titular de Manchester City, donde opera detrás del delantero, lo que le otorgó mayor espacio y la chance de jugar con el arco de frente, en un rol similar al que ocupaba el alemán Ilkay Gündogan. El ex River lo está recompensando con 8 goles y 7 asistencias en 21 encuentros.

En la misma vena está consolidado definitivamente Cristian Romero como estandarte de la zaga central de Tottenham. Durante el largo tiempo de inconsistencia que pasó el equipo del norte de Londres en las temporadas previas, fue el defensor de mejor rendimiento, pero la llegada de Micky van de Ven, sumada al cambio de estilo con el entrenador Ange Postecoglou, le dio un nuevo aire para que sus contribuciones se validen también en los resultados del otro lado del arco.

También está consiguiendo cada vez más protagonismo Alexis Mac Allister en Liverpool, escolta de la liga inglesa, aunque no en el papel en que estaba acostumbrado a cumplir tanto en la selección como en su anterior equipo, Brighton. Para el equipo del sur inglés jugó partidos en la base del mediocampo, pero junto a un volante más físico y combativo como Moisés Caicedo. En cambio, Jürgen Klopp lo posicionó en el eje de la mitad de cancha, con Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch más adelantados. Necesitó algunos partidos para acomodarse del todo, pero hoy el pampeano está siendo reconocido por su facilidad para trasladar la pelota y abrirse paso con pases hacia adelante, así como también por sus cualidades defensivas. Tal es así que el propio Scaloni comenzó a ubicarlo allí en las eliminatorias.

Ante las consultas sobre si en el futuro podría ubicarlo más adelante en la cancha, el DT de los Reds hizo una fuerte defensa del rendimiento del exBoca y Argentinos: “¿Es Mac Allister un 5 natural? No. ¿En los últimos años el fútbol se desarrolló de formas que antes no podíamos imaginar? Sí. ¿Significa que un jugador como Mac Allister puede jugar de 5? Definitivamente. Depende cómo defienda el equipo completo. Tan simple como eso. Si hacemos eso correctamente, tenés un jugador increíble, en una posición central, que encuentra pases, que piensa como atacante. ¿Querés tener ahí alguien que solo derriba jugadores y cuando tenemos la pelota dice ‘yo hice mi trabajo, no es mi problema’? Me gusta tenerlo ahí y nos podemos beneficiar mucho”.

Pero el argentino más determinante hoy en la Premier League no juega en una de las potencias tradicionales, sino que está consiguiendo que un equipo de la periferia pueda luchar con ellas. Se trata de Emiliano Martínez, el reciente ganador del premio Yashin al arquero del año, que a partir de la obtención del Mundial cobró una confianza suprema y está liderando a Aston Villa en una improbable lucha para entrar en la próxima Champions League a fuerza de tapadas espectaculares, como las que demostró en la victoria de su equipo ante Tottenham por 2-1. Incluso en una derrota como la más reciente, ante Bournemouth por el mismo resultado, recibió elogios por su desempeño, en el que registró cinco tapadas, de su DT Unai Emery: “Él es fantástico, fantástico. No está contento porque nos metieron dos goles. Estuvo fantástico, nos salvó dos veces en momentos muy importantes y fue vital para seguir en el partido a partir de su rendimiento individual”.

Al salir de Inglaterra también se pueden encontrar grandes rendimientos argentinos en las principales ligas europeas. Nahuel Molina consiguió llenar el espacio que había dejado Kieran Trippier cuando dejó Atlético de Madrid y ahora se convirtió en un jugador inamovible en el equipo de Diego Simeone y muy querido por los hinchas, junto a su compatriota Ángel Correa, gracias a su sacrificio y aporte en el ataque. Nicolás González es el estandarte de Fiorentina, para quien registra 9 goles y 2 asistencias en los 17 encuentros que lleva la temporada. Exequiel Palacios es una de las figuras del sorprendente Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, líder de la Bundesliga y el único equipo de Europa que permanece invicto. Ángel Di María disfruta de un feliz regreso, pese a que en Benfica no abundan las alegrías, y la dirigencia del club está trabajando para intentar extender su vínculo por un año más. Pero entre todos ellos se destaca Lautaro Martínez, que es el capitán, goleador y líder de un Inter en ascenso que lidera la Serie A (de la que es el máximo goleador, con 13 tantos) y ya está encaminado en la Champions League.

Los que están en alza

Si no era suficiente con los futbolistas que son protagonistas excluyentes de sus equipos hace tiempo, también se está observando una levantada de nivel entre los que estaban más bien incómodos en el pasado reciente. Quien mejor refleja ese cambio de parecer es Giovani Lo Celso, que cuatro años después de su llegada por fin parece consolidarse en el mediocampo de Tottenham como una pieza creativa importante, y contra Aston Villa y Manchester City sumó incluso sus primeros goles con los Spurs desde noviembre de 2020.

En tanto, Enzo Fernández también consiguió revertir un difícil comienzo en el mediocampo de Chelsea, cuyos resultados no acompañaban el rendimiento individual del ex River y Benfica, para ahora jugar con más confianza y protagonismo en la salida del equipo que ahora comanda Mauricio Pochettino. Las estadísticas también dan pauta de ese cambio positivo, que lo ve cada vez más involucrado en ataque: promedia 9,47 pases progresivos por partido y 3,47 acciones que terminan en remates al arco. Al convertir sus primeros dos tantos con la camiseta Blue, en un triunfo por 3-1 sobre Brighton, su DT mostró la fe que le tiene: “Siempre hablamos de confianza, y es importante que la vaya construyendo. Los jugadores suelen necesitar entre 6 meses y una temporada para demostrar su calidad, ¿por qué sería diferente en Chelsea?”.

El partido de Enzo ante Brighton

En Italia, Roma ha sido un equipo que ha sabido darle nuevas oportunidades a jugadores que las necesitaban, y tanto Paulo Dybala como más recientemente Leandro Paredes volvieron a encontrar minutos y rendimientos consistentes en un club que se hizo sumamente competitivo bajo la dirección técnica de José Mourinho. E incluso Rodrigo de Paul pudo cambiar silbidos por reconocimientos en un Atlético de Madrid que demuestra una gran capacidad para reinventarse y seguir compitiendo en la zona alta de la Liga española.

Los jóvenes que piden pista

En esta categoría, quien destaca es sin dudas Alejandro Garnacho, que a pesar de la zozobra que rodea a Manchester United consiguió establecerse como titular y comenzó a aportar con goles, el único apartado que tenía pendiente, incluyendo uno de los mejores del año, de chilena ante Everton. Al final de ese partido, al entrenador Erik ten Hag le consultaron si podría alcanzar el nivel de estrellas como Wayne Rooney o Cristiano Ronaldo, y su respuesta apuntó a ir de a poco: “No comparemos, no me parece bien. Tiene que trabajar muy duro y hacerlo consistentemente. Por ahora no llegó hasta ahí pero tiene un potencial muy alto”.

Más al sur, en Brighton Facundo Buonanotte está lentamente haciéndose un lugar entre los titulares elegidos por Roberto de Zerbi, ya sea de enganche o partiendo desde la derecha hacia adentro. Su buen remate de zurda, incluso, ya le permitió convertir su primer gol en la liga inglesa, nada menos que ante Chelsea, y progresivamente está siendo compensado con titularidades en el estadio Amex. Más atrás corre Alejo Véliz en Tottenham, donde solo entró desde el banco en cuatro oportunidades, nunca jugando más de 10 minutos.

Las excepciones a la regla

Siempre iba a ser imposible que todas las figuras del plantel campeón del mundo estén rindiendo al máximo nivel en simultáneo, pero los pocos casos en los que no se da esa situación reflejan el buen momento que están pasando los argentinos en líneas generales. Lisandro Martínez, por ejemplo, había tenido un arranque a la altura de lo que fue su temporada debut en Manchester United, pero una dura lesión en septiembre lo marginó por el resto del 2023, y su equipo extraña su liderazgo en la defensa.

Lisandro Martínez se resintió de una lesión que sufrió ante Arsenal a principios de septiembre, y desde octubre no ha vuelto a jugar con Manchester United Kirsty Wigglesworth - AP

Por otra parte, Nicolás Tagliafico está fuera de discusión como titular en la selección, pero el presente que atraviesa colectivamente con Lyon, en el fondo de la tabla de la Ligue 1 francesa, es dramático. Marcos Acuña también atraviesa un momento incierto y con minutos alternados en Sevilla, que deambula por la mitad de tabla en España, y aunque Gonzalo Montiel cambió de destino en el más reciente mercado de pases para sumarse a Nottingham Forest, el ex River apenas acumula 166 minutos en la Premier League, y ninguno en los últimos 6 partidos, mientras aparecen rumores sobre una posible salida en el próximo mercado de pases.