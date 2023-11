escuchar

Los días en Pujato y tomar distancia con un viaje a España le permitieron ver la escena con más claridad. Algunos mensajes alcanzaron para bajar las tensiones y comenzar a darle algo de certidumbre al futuro de la selección argentina. Lionel Scaloni habría determinado en estas horas asistir al sorteo de la Copa América en Miami el 7 de diciembre, una fecha marcada en rojo por Claudio Tapia en el calendario luego de que la continuidad del entrenador se haya puesto en duda la misma noche del triunfo ante Brasil en el Maracaná.

Había manifestado Scaloni que necesitaba un tiempo para pensar, para meditar si tenía las energías necesarias para continuar en el cargo. Incluso, dijo públicamente que quizá la selección necesitaba otro conductor de cara a lo que viene. Todos tomaron nota de cada palabra, se detuvieron a decodificar los mensajes. El presidente de la AFA entendió que la paciencia del DT se había agotado y que ya no había espacio para anteponer la facturación (ir de gira a Asia, como ocurrió en junio) por encima de los intereses deportivos. Y también que dejar salir al técnico que se consagró el 18 de diciembre en el estadio Lusail le podía dinamitar la calma de su gestión. Entonces, apeló a la estrategia de dejar enfriar la escena y que se calmara la furia tras la bomba que estalló en Río de Janeiro.

Lionel Scaloni se reuniría con Claudio Tapia en Miami antes del sorteo de la Copa América (AP Photo/Jorge Saenz) Jorge Saenz - AP

Ese tablero obligó a mover fichas con cuidado. Y allí los primeros mensajes que se habrían cruzado el DT y el mandamás del fútbol argentino desanudaron el primer escollo. De los dos lados buscaron bajar las tensiones y acercase para ganar más tiempo. La cita de Miami los exponía. Por eso es que se habría buscado un contacto para resolver un tema urgente: la presencia de Scaloni en el sorteo de la Copa América.

Este paso de ninguna manera garantiza la continuidad de Scaloni en el cargo, porque el técnico no dejó dudas tras la victoria ante Brasil, en el Maracaná: “No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando”. Más allá de que nada está resuelto, la determinación de ir a Estados Unidos fue tomada como positiva por los dirigentes de la AFA y despertó el optimismo de cara a una reunión que mantendrían Tapia y Scaloni en Miami.

Es que en los últimos días había trascendido que sólo iba a acompañar al presidente de la AFA, el preparador físico Luis Martín, en representación del staff técnico del conjunto nacional, porque el DT se iba a quedar en España (vive en Mallorca con su mujer y sus dos hijos). Era una imagen que la AFA no quería dar ante Conmebol. Al parecer, lo que empujó al técnico a modificar esta postura fue su lectura de la situación: quizá no sea esta la forma en la que le gustaría que se cierre su paso por la selección argentina.

Alrededor del presidente señalan que Tapia está dispuesto a darle más atención a los requerimientos deportivos de Scaloni. Incluso, se charlaría acerca de qué sucederá con la fecha FIFA de marzo de 2024, ya que Scaloni pretendía jugar ante Inglaterra (Brasil cerró primero el acuerdo), no se pudo concretar el pedido y en la agenda de la selección no hay todavía rivales cerrados.

Chiqui Tapia y Lionel Scaloni, en otro momento de la relación: tras la confirmación de la continuidad del DT hasta 2026 @tapiachiqui

Se espera además que en esa reunión, que se daría en las horas previas a la ceremonia en el James L. Knight Center de Miami, se pueda resolver otro de los temas que desgastó la relación entre el DT y el presidente de la AFA: la deuda con algunos integrantes del staff técnico de la selección argentina que todavía no cobraron el premio por haber sido campeones en el Mundial de Qatar y revisar el cambio en la política de viáticos que entrega AFA a sus empleados. Si bien desde la AFA aseguran que no hay tal deuda, desde el otro lado aducen que lo acordado no se saldó en su totalidad.

En medio de tanto agotamiento por sentir que “se le bajó el precio” a lo realizado por todo su staff técnico, el DT también entiende que hay algunas cuestiones que no son sencillas de manejar con los futbolistas después de la conquista de la Copa del Mundo. Desde que volvió de Qatar se encargó de bajar un mensaje en el que nadie se debía relajar porque eso implicaba salir del equipo. Todos repitieron una y otra vez que aceptaban la consigna, que el hambre estaba intacto... Sin embargo, en los contactos en Ezeiza el DT sintió que no estaba tan arraigado ese sentimiento, que todo costaba un poco más. De todas maneras, Scaloni siempre entendió que no era un tema que pudiera sacarlo de eje a la hora de planificar a futuro el recambio de la selección argentina.

Scaloni posó con todo su cuerpo técnico en el Maracaná, tras el triunfo ante Brasil @lioscaloni

En medio de las especulaciones que circulan respecto del futuro de Scaloni, algunas versiones indican que el seleccionador podría poner como nuevo plazo para cerrar su ciclo el final de la Copa América, aunque nadie se atreve a sacar conclusiones en una relación tan volátil como la que hoy tienen el DT y el presidente de la AFA. Lo cierto es que el seleccionador tiene contrato hasta la finalización de las eliminatorias, pero que se renovaría automáticamente si Argentina se clasifica al Mundial 2026.

Por el momento, sólo estaría claro que Scaloni ya le habría informado al personal de la AFA que la semana próxima viajaría a Miami junto con su familia y que se quedaría unos días para analizar, junto con el profe Luis Martín, cuáles son las mejores instalaciones para la concentración de la selección argentina. Además, que varios de los jugadores ya le hicieron saber al técnico que lo quieren sentado en el banco de los suplentes, que cuentan con él para los próximos compromisos y que si debe dar un paso al costado que no sea así, con un portazo, incómodo y por falta de energía.