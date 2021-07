Quién es Esteban Ostojich, el árbitro que dirigirá la final de la Copa América Brasil 2021 y por qué la Argentina lo mira de reojo

Cuando su nombre fue anunciado por la Conmebol como responsable de impartir justicia en la gran final de la Copa América entre Brasil y la Argentina, fueron muchos los que respiraron hondo. Con preocupación. Incluso en el plantel y el cuerpo técnico albiceleste.

Ocurre que Esteban Ostojich tuvo dos participaciones recientes en las que la selección nacional y River se sintieron perjudicados. Frente al conjunto verdeamarelo, por las semifinales de la Copa América 2019 (también en suelo brasileño), y ante Palmeiras, por la Copa Libertadores 2020, en enero pasado. Conviene aclarar: en el primero fue un actor de reparto, sin incidencia en el escándalo que determinó la eliminación argentina; en el otro, ocupó un rol central.

Este uruguayo de 39 años y nacido en el departamento de San José es árbitro FIFA desde 2016. Está considerado uno de los jueces con mejor proyección internacional de todo el continente americano. Se destaca por un muy buen estado atlético, que le permite seguir de cerca las acciones.

Al mismo tiempo, una de sus debilidades es la falta de experiencia , que lo lleva a cometer errores en las jugadas de roce. Algo clave en partidos determinantes, como puede ser la final del sábado en el Maracaná de Rio de Janeiro.

Nicolas Otamendi y Sergio Agüero le reclaman al árbitro Roddy Zambrano, de discreto desempeño en la semifinal contra Brasil AP

El dato de la memoria que activó las alarmas del lado argentino fue recordar que Ostojich fue el cuarto árbitro del Brasil-Argentina de las semifinales de la edición 2019. A los 38 minutos del segundo tiempo, Roddy Zambrano dejó sin sanción un claro penal de Arthur a Otamendi, que además era merecedor de la expulsión del brasileño.

Si bien Zambrano dijo no haber visto la jugada, también declaró que ninguno de sus asistentes lo ayudaron a revertir su error. Tampoco el VAR, donde estaba a cargo el también uruguayo Leodán González, que debió revisar la jugada con más detenimiento.

No fue la única polémica de aquella noche. Porque la Argentina también le protestó un supuesto penal sobre Sergio Agüero, algo que provocó las fuertes declaraciones posteriores de Lionel Messi , que le valieron una sanción de la Conmebol. “Se cansaron de cobrar boludeces toda la copa y no fueron nunca al VAR. Al mínimo contacto, era falta para ellos. Ojalá la Conmebol haga algo con estos arbitrajes. Dejamos todo y nos inclinó la cancha. Pero no creo que hagan nada, maneja todo Brasil”, dijo el crack, muy ofuscado tras la eliminación.

River-Palmeiras, el antecedente de Ostojich

River tampoco se sintió a gusto con el arbitraje de Ostojich. En enero pasado, durante el partido de vuelta de las semifinales con Palmeiras, el uruguayo primero anuló el 3-0 de Gonzalo Montiel por un offside en la jugada anterior de Rafael Santos Borré. Dicha decisión le demandó cinco minutos de deliberación.

Después dio marcha atrás en el penal que le había dado a los de Núñez por una supuesta infracción sobre Matías Suárez. Y sobre el final el juez uruguayo se acercó a la TV para definir si había existido foul dentro del área a Rafael Santos Borré y finalmente cobró una posición adelantada del delantero Federico Girotti.

Ostojich señala la posición adelantada de Borré, a instancias del VAR, en Palmeiras vs River. AFP

Como si fuera pcoo, en la última jugada del partido hubo un corner. Justo detrás del defensor Luan, el arquero Weverton salió a cortar ese centro con los dos puños para despejar la pelota, pero chocó con Paulo Díaz y terminó impactando con sus manos en la cabeza del defensor de River. Es cierto que el marcador central millonario quedó algo sentido en el área, pero no existieron reclamos y la jugada no fue revisada por el VAR.

Será el cuarto partido en esta Copa América para Ostojich, que ya dirigió otros tres cotejos: el 3-0 de Brasil sobre Venezuela, el 2-1 de Perú sobre Colombia y el 3 a 3 (y triunfo por penales) del equipo dirigido por Ricardo Gareca frente a Paraguay, por los cuartos de final.

A cargo del VAR, el sábado estará su compatriota Andrés Cunha, árbitro de la recordada final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid entre River y Boca.

