Otro papelón de Riestra: Fabbiani puso de titular a Spreen, el jugador streamer, y lo sacó antes de los dos minutos

Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, un famoso streamer argentino fue titular para Deportivo Riestra frente a Vélez, por la fecha 22 de la Liga Profesional. Y el entrenador Cristian Fabbiani lo reemplazó antes de los dos minutos. Otro papelón de un club que se dedica a darle tanta importancia a los golpes de efectos marketineros como a las cuestiones futbolísticas.

Spren arrancó como delantero pero no tocó la pelota. Lo llegó a reemplazar Gustavo Fernández. Y Spreen, lejos de sorprenderse con la modificación, se fue aplaudiendo a los hinchas presentes.

SPREEN DEBUTÓ EN LA PRIMERA DEL FÚTBOL ARGENTINO



✅ Con la camiseta de Riestra

✅ Por la #LigaProfesional

✅ Ante el líder Vélez

✅ Jugó 1 minuto pic.twitter.com/N1WX9FbcR0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

Deportivo Riestra llegó a la Liga Profesional a finales del 2023. El ascenso, por primera vez en su historia de sus 93 años de existencia, lo hizo apuntado por la prensa y la opinión pública debido a las grandes polémicas y fallos arbitrales a su favor. A partir de su estadía en el fútbol grande de la Argentina, nunca dejó de ser un club promotor de grandes movidas y situaciones inesperadas con la intención de tener mayor visibilidad en los medios y ser noticia. Fútbol y marketing . Todo esto, bajo la gestión del abogado de Víctor Stinfale, uno de los dueños de la famosa bebida energizante que patrocina al Malevo. Y este lunes, Riestra volvió a sorprender con otra estrategia de marketing. ¿El tema? El debut como titular de Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, un famoso streamer argentino. El golpe de efecto era que se lo vea vestido de jugador y ante Vélez, el líder del certamen.

Faltaban 50 minutos para el comienzo del partido cuando desde las redes oficiales del club dieron a conocer la alineación oficial del equipo e Iván Buhajeruk figuraba allí, entre los titulares, con la camiseta número 47. Pero toda este plan comenzó el último sábado, cuando el entrenador de Deportivo Riestra Cristian Fabbiani, incluyó en la lista de convocados para el partido contra Vélez a este reconocido youtuber argentino, llamado Spreen, que tiene más de 5,4 millones de seguidores en Instagram.

Estos son los 11 titulares para el partido ante Vélez



Vamos!!!🖤🤍#RiestraEsFamilia pic.twitter.com/NDnX8LuSi7 — Deportivo Riestra (@prensariestra) November 11, 2024

Este joven de 24 años nació en Santo Tomé, Santa Fe, es uno de los influencers con mayor visibilidad de la Argentina. Se destaca por sus contenidos, que llegan a miles de fanáticos a través de plataformas como Twitch y YouTube. Su estilo se caracteriza por un humor relajado y por la estrecha conexión que logra establecer con su audiencia. Mediante sus transmisiones, Buhajeruk suele mostrarse jugando a Minecraft y Grand Theft Auto V, juegos con los que interactúa junto a sus seguidores, que no solo son argentinos, sino también de muchas comunidades de habla hispana en plataformas de streaming en el mundo.

La inclusión de Buhajeruk en la convocatoria causó sorpresa porque se sumó a las prácticas apenas esta semana donde desde prensa del club se habían dado a conocer diferentes imágenes en un entrenamiento del plantel profesional. El streamer también venía preparándose antes de la publicación de las fotografías. Sin embargo, en el mes de septiembre, Spreen apareció con una imagen suya en el álbum de figuritas oficial del fútbol argentino. Insluso, el propio Buhajeruk confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram al escribir: “Bueno gente, se filtró que soy jugador de fútbol federado y tengo una figurita”. De este modo, se supo de su presencia en Riestra luego de encontrarse registrado en el sistema Comet (donde se inscriben todos los futbolistas que compiten en AFA) desde febrero.

¡Spreen ya se mueve en la cancha de Riestra para su DEBUT en Primera! Atención a la música de fondo... pic.twitter.com/nPkfFX6FR6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

Luego de la derrota contra Independiente en la jornada 17, el Ogro se había manifestado sobre la posibilidad de la inclusión de Spreen: “Lo único que sé es que Iván (Buhajeruk) vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga”, señaló. Luego, añadió: “Nosotros no podemos perder el enfoque. Vino antes que yo y en el plantel tenemos todo muy claro. Nos quedan 10 finales y va a ser duro. Tenemos que saber que no podemos regalar nada”.

Generador de contenidos sobre videojuegos, el seudónimo “Spreen” se inspiró en el término inglés “speed”, que significa velocidad. Esto motivó al equipo auspiciado por la famosa bebida energizante que lleva el mismo nombre y es sponsor del club a posar sus ojos sobre él, formado así una nueva movida comercial por parte de la institución. Además, en la lista de concentrados que Riestra presentó en sus redes, figuraba su imagen. Además, la otra relación de Spreen tiene con el fútbol es que esta temporada fue sponsor en la camiseta de Colón de Santa Fe, club del que es hincha por herencia familiar.

Spreen, trasladando la pelota, bajo la mirada de Yaison Murillo, durante un entrenamiento que se llevó a cabo la semana pasada en el predio del club Prensa Riestra

Pero las locuras de Riestra fueron muchísimas durante este año. La primera se dio en el mes de enero y el equipo comenzaba a ser noticia por la curiosa e insólita planificación de su pretemporada. Horarios poco usuales de desayunos, de descanso y exigentes entrenamientos que fueron virales a través de fotos y videos en las redes sociales, entrenándose en la playa, en horas de la madrugada y lo más insólito, a pocos metros de un boliche.

Su debut en la primera división fue en el mismo escenario que logró su ascenso. El 2 de diciembre de 2023 le ganó a Deportivo Maipú de Mendoza por 1 a 0 en el estadio de Instituto y el 25 de enero del 2024 se presentó ante la Gloria igualando 0 a 0. En la segunda jornada cayó ante Argentinos Juniors en La Paternal y llegó el momento de presentarse en su estadio frente a Barracas Central por la tercera jornada.

Deportivo Riestra realizando la pretemporada en las playas de Pinamar en horas de la madrugada a metros de un boliche X @prensariestra

El Guillermo Laza, ubicado a pocos metros del Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, es un reducto que no supera los 3.000 lugares y todo resultaba ser una incertidumbre. Sin embargo, volvió a ser noticia. Durante el receso construyó un coqueto palco VIP que alberga periodistas, allegados de los equipos visitantes e invitados VIP. Todo adornado con plantas artificiales en las paredes y con heladeras que contienen latas de la famosa bebida energizante, sponsor principal del club, cuyo logo puede observarse en cada rincón del estadio. Como corolario excéntrico, una cabina en la que una DJ, en vivo, le pone un ambiente festivo con música electrónica a todo volumen y a pocos metros del campo de juego.

Los malos resultados del Malevo en las primeras fechas hicieron que la dirigencia, liderada por Víctor Stinfale, dieran un golpe de timón y eligieran a un nuevo entrenador. Tras el despido de Matías Módolo, DT que estuvo en el ascenso del equipo a primera división, Riestra presentó a Cristian Fabbiani, un entrenador con un perfil mucho más mediático que previo a su arribo formaba parte del panel de un programa de televisión. El Ogro ya había tenido un paso por el club durante 2022, cuando Riestra todavía estaba en la segunda división. Es cierto que el DT que debutó el 11 de febrero en una dura caída frente a River por 3 a 0 pudo mejorar el rumbo del equipo que suma 43 puntos y lleva 11 triunfos en la temporada.

Una DJ anima con música electrónica antes del partido, en el entretiempo y luego de finalizado el encuentro Gonzalo Colini

Pero Riestra volvió a ser protagonista con otra movida polémica. El 17 de mayo Deportivo Riestra perdió ante Newell’s por 1-0, por los 16° de la Copa Argentina. Y aquel día, en Paraná, se dio el debut de Mateo Apolonio con 14 años y 29 días. El joven perteneciente a las inferiores del club ingresó a los 39 minutos del segundo tiempo por el delantero Gonzalo Bravo y se transformó en el jugador más joven en presentarse en la primera división, quebrando la marca que estaba en poder de Hugo Aicardi, arquero de Racing en la huelga de 1975, que atajó en la derrota por 10 a 0 ante Rosario Central. Aicardi nació el 26/8/1960 y ese partido se disputó el 14/8/1975. Apolonio nació el 17 de abril de 2010 y su historia quedará en los libros, al igual que el club que lo hizo debutar.

Andrés Fernández Ré Por