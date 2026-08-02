Racing cayó con Tigre y sus hinchas insultaron a Diego Milito después del partido

Racing volvió a su alarmante nueva normalidad: perder con graves errores y regalar prestigio, mientras en paralelo se consuma el desguace de un plantel cada vez más disminuido, que sumó a Santiago Sosa a la lista de bajas por ser transferido. Tigre, que mostró orden y aprovechó cada uno de los fallos groseros del rival, se impuso 3-1 con goles de Gonzalo Martínez, Martín Garay e Ignacio Russo. Duván Vergara descontó para la Academia, cuyo público silbó al equipo e insultó directamente a Diego Milito, el presidente.

La victoria ante Gimnasia, en la primera fecha, fue un oasis en el desierto futbolístico en el que se transformó durante esta temporada el Cilindro de Avellaneda. En la casa albiceleste, otra vez, la bronca volvió a hacerse canción, aunque el ya clásico “la comisión, la comisión, se va a la puta que lo parió” fue superado por otro grito de guerra: “Milito, hijo de puta/ La puta que te parió/ Milito, hijo de puta/ La puta que te parió”.

Por primera vez, el presidente que construyó su idolatría con un regreso soñado en 2014, cuando fue el capitán del Racing campeón del Torneo Transición, se convirtió en epicentro de la furia de muchos de los fanáticos por el momento que atraviesa el club. Los silbidos para el equipo, también, fueron parte del repertorio de una noche repleta de errores incomprensibles que el equipo pagó con goles.

Tras un error de Colombo, Pity Martínez volvió a convertirle a Racing, al igual que en el Torneo Apertura JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Después de un primer cuarto de hora en el que Racing no lograba prosperar contra el orden de Tigre, Nazareno Colombo tuvo una falla garrafal a los 19 minutos: en una salida que se presumía sencilla, el zaguero demoró con la pelota, Pity Martínez se la robó y encaró hacia el área grande, donde definió al primer palo de Facundo Cambeses, quien no achicó el ángulo y vio la pelota ingresar entre su cuerpo y el poste más próximo.

La incomodidad de la Academia se acrecentó con la desventaja, mientras que para Tigre pasó algo diametralmente opuesto: tomaba mayor confianza para explotar cada regalo del local. Racing, que ni siquiera pateaba al arco de Felipe Zenobio, recibió otro mazazo cuando Martín Garay pateó desde muy lejos y Cambeses, en una acción que habitualmente resuelve con simpleza, no pudo contener el balón y lo vio ingresar mansamente al arco.

El abrazo de Elías a Russo, autor del tercer gol de Tigre JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

El desconcierto era absoluto para Racing, cuyos hinchas silbaban en cada acción a Colombo por lo ocurrido en el origen del 1-0 del Matador, que hacía estragos en cada avance por la izquierda, en la espalda de Gastón Martirena. Santiago López, ex Independiente, era un dolor de cabeza permanente para el lateral uruguayo, quien había ingresado al once titular porque Ezequiel Cannavo no estaba en plenitud física.

Sosa dijo adiós sin jugar

Además, Racing afrontó el duelo con la baja de Santiago Sosa. El mediocampista, que brilló como líbero dirigido por Gustavo Costas, acordó con el cuerpo técnico no salir a la cancha debido a su inminente transferencia a Vasco da Gama, que pagará aproximadamente 6.000.000 de dólares netos por la ficha del jugador, por quien Racing había desembolsado 4 millones al Atlanta United.

Martirena, lateral de Racing, intenta controlar a Santiago López JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Con el adiós de uno de los capitanes, la Academia profundizó aún más el desarme de su plantel y Matías Kranevitter fue titular por primera vez desde que recaló en la Academia. Según le habían manifestado desde el club a LA NACION, Kranevitter había llegado para ser el reemplazante de Bruno Zuculini: es decir, el mediocampista central que pudiera alternar en esa posición, pero no el proyectado como uno de los habituales iniciales.

Y a Kranevitter, justamente, el partido le costó desde el arranque, ya que se mostró impreciso en varias de las entregas y tampoco se destacó en la tarea defensiva. La de Sosa no fue una de las únicas bajas en la Academia, ya que Baltasar Rodríguez se entrenó el viernes pero se bajó de la concentración de la que iba a ser parte. El mediocampista ofensivo que regresó el año pasado luego de un paso a préstamo por Inter Miami pretende ser transferido a Estudiantes de La Plata, que realizó una propuesta para adquirir la mitad de su ficha.

Apenas un remate de Alejandro Tello, a los 37 minutos del primer tiempo, fue la única aproximación de la Academia en esa etapa. En el cierre de los 45 iniciales, a Ignacio Russo le anularon un gol por mano. Sin embargo, a los 5 del complemento, el delantero se desquitó tras un error del ingresado Cannavo en la salida: Gonzalo Martínez envió el centro, Russo aprovechó la pasividad de Cambeses e Ignacio Rodríguez y, en la puerta del área chica, tocó contra un palo para el 3-0 transitorio.

Racing fue por obligación pero sin claridad, Duván Vergara entró y descontó, pero la amplia diferencia que había logrado Tigre le resultó suficiente para resguardarse cerca de Felipe Zenobio y dejar correr el tiempo para quedarse con un triunfo que desató otra vez la ira racinguista.

Lo mejor de Racing vs. Tigre