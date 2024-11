Racing, con ocho de los once titulares en el equipo ideal de la Copa Sudamericana: otra selección (en celeste y blanco)

Racing todavía disfruta de la conquista de la Copa Sudamericana, por más que Gustavo Costas les mandó al grupo de whasap de los jugadores: “Festejen pero miren que ahora tenemos que pelear el torneo local”. El entrenador se refería a la Liga Profesional, en la que la Academia se encuentra a cinco puntos del líder Vélez (pero con un partido menos) cuando restan tres fechas para el final. El envión ganador celeste y blanco no pretende detenerse por eso ahora le apuntan al partido de este sábado ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. A Racing le quedan cuatro partidos por disputar: Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero y finaliza ante River.

Pero este jueves Racing encontró otro motivo para seguir celebrando haber vuelto a ganar un título internacional luego de 36 años: la Conmebol dio a conocer el “equipo ideal” de la competencia. Y en él aparecen ocho futbolistas de la Academia entre los once titulares.

¿De quiénes se trata? El arquero Gabriel Arias, el central Marco Di Cesare, el líbero Santiago Sosa, el lateral Gastón Martirena, el mediocampista Juan Nardoni, el enganche Juan Fernando Quintero y los delanteros Adrián Martínez y Maximiliano Salas.

🔝🔥 ¡El equipo del año de la CONMEBOL #Sudamericana! Los 11 elegidos por el grupo de estudio táctico (GET).



Los únicos extranjeros que aparecen, los que completan la alineación, son el delantero Yuri Alberto (Corinthians), que supo darle un dolor de cabeza a Racing tanto en Brasil como en el Cilindro, y Matheus Henrique, volante ofensivo de Cruzeiro, equipo que no sólo llegó a la final del certamen internacional sino que además dejó en el camino a Boca y Lanús, otros dos equipos argentinos que tenían ilusiones de llegar lejos en la competencia.

El dibujo táctico elegido por la organización fue uno de los habituales con los que suele jugar Racing: el 3-4-3. Ese fue el esquema que utilizó Gustavo Costas para jugar la final ante Cruzeiro, pero también tenía la variable del 4-3-3. Para ese rol es clave Santiago Sosa, que iba mutando (según las necesidades) la posición de líbero o volante central.

El plantel de Racing a pleno festeja la conquista de la Copa Sudamericana en el estadio La Nueva Olla, de Asunción DANIEL DUARTE - AFP

En la antesala de otra final, la que disputarán Atlético Mineiro y Botafogo en la cancha de River este sábado, por la Copa Libertadores, Racing sigue sumando prestigio. La Conmebol eligió el equipo ideal de la Sudamericana y allí también sacó una gran diferencia.

Justamente, Racing se ilusiona con competir y ser protagonista de la Copa Libertadores 2025. Pero primero debe resolver la continuidad de Gustavo Costas. El contrato con el técnico vence a fin de año, pero él mismo dijo que ahora sólo piensa en ganar los partidos que faltan para intentar ganar el campeonato local: “Todavía no pensé en mi continuidad. No es momento de hablar de eso. Lo único que quiero es no perjudicar a Racing. Estamos peleando el campeonato. Pero no me recuperé yo, imagináte los jugadores. Es muy complicado, pero con estos pibes voy a la guerra a todos lados. Si es por mí, estaría todo el día festejando”, dijo hace un par de días, todavía envuelto por la pasión racinguista.

Juanfer, ausente ante Rosario Central

Juan Fernando Quintero no estará ante Rosario Central este sábado. El enganche viajó a Colombia, su país, por temas personales. Según se supo, fue a acompañar a su expareja, ante un problema de salud que transita. El mediocampista recibió la autorización de la dirigencia y del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas.

Gustavo Costas con Juan Fernando Quintero, con una muy buena relación JUAN MABROMATA - AFP

De esta manera, Juanfer regresará recién el próximo martes, algo que le impedirá estar ante Rosario Central el próximo sábado e incluso sería un problema para el miércoles, ante Estudiantes, ya que regresaría sin entrenamientos previos. Aunque esto último se resolverá recién sobre la marcha entre Costas y el propio jugador.

