Racing de Santander impulsa una campaña de concientización sobre RCP tras un incidente con un hincha

Escuchar

El plantel del Real Racing Club, de Santander, ha recibido este martes la visita de José Ángel Fernández, el aficionado que se desvaneció en los últimos minutos del partido que los cántabros disputaron ante el Elche en El Sardinero, hace dos semanas, y al que el médico del equipo, José Antonio Fernández-Divar, tuvo que practicar, en dos ocasiones, la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

“Te doy las gracias por salvarme la vida”, le dijo el aficionado al médico. El abonado racinguista ha agradecido al doctor verdiblanco su actuación y ha recibido de manos del capitán del equipo, Íñigo Sainz-Maza, la camiseta que este usó frente al Club Deportivo Mirandés, que tenía serigrafiado un corazón dentro de la campaña de RCP realizada por el Racing, su Fundación y la Fundación Española del Corazón en colaboración con La Gradona, según ha informado el club en un comunicado.

Una canción puede hacer mucho más que animar a tu equipo, este cántico racinguista puede salvar vidas. ¡Dale al play y aprende cómo hacer una RCP solo con tus manos! @secardiologia | @cuidarcorazon | @RacingFundacion 💚🤍 pic.twitter.com/n33cwSk2pO — Real Racing Club (@realracingclub) May 11, 2024

Dentro de su programa ‘Racing Saludable’, el conjunto santanderino ha lanzado esta campaña con el objetivo de concienciar a los seguidores racinguistas de que aprendan a practicar la RCP.

Tras lo ocurrido en El Sardinero con José Ángel Fernández, el desarrollo de la campaña se ha acelerado y el Racing jugó ante el Club Deportivo Mirandés con una camiseta especial que incluía un corazón serigrafiado en el pecho encima del punto sobre el que hay que realizar el masaje cardíaco para hacer la maniobra de RCP.

Además, la propia hinchada del Racing forma parte de esta iniciativa. ¿Cómo? Al compás de la canción “La vida es un carnaval”, popularizada por Celia Cruz. “Todo aquel que sienta que este amor puede morir, tiene que saber que no es así, que a este ritmo Racing da vida, nos sobran fuerzas / Ooohhh, aaahhh, hay que animar, La Gradona no va a parar, los latidos van aumentando… / Ooohhh, aaahhh, hay que animar, La Gradona no va a parar, mi corazón es verdiblanco”, dice la adaptación que entonan los simpatizantes racinguistas.

LA NACION