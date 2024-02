escuchar

Racing canta bajo la lluvia. Baila, grita bajo el fuego de su gente. No para de llover, Juanfer Quintero entretiene y Maravilla Martínez, uno de los nuevos, queda graficado para la historia. La Academia, con ráfagas furiosas, no le tiene miedo al protagonismo. Es uno de los candidatos, no es pronto enumerarlo. El 4-1 sobre San Lorenzo desnuda, además, al Gallego Insua: su equipo no lo representa. Atrás, su antigua fortaleza, es una invitación al peligro. Y el futuro es todo un desafío: nunca es bueno jugar con los sentimientos.

Toque de Bareiro, luego de un remate de la Roca Sánchez, al minuto y medio: así, con un San Lorenzo inesperadamente incisivo, arrancó el duelo entre los dos gigantes. Tuvo la pelota y la disposición del ataque San Lorenzo, con un enganche como los de antes, como Ferreira y dos delanteros: Bareiro se sintió más acompañado por Tarragona. Eso sí: duró un suspiro.

Lucha, fútbol y un clásico caliente, bajo la lluvia Fotobaires

Salió de la sorpresa Racing con algunas pinceladas de Juanfer Quintero, en un choque de alto voltaje, pierna fuerte y corazón caliente. La sensación general era que el gol iba a caer, en cualquiera de las dos áreas. Fue en la de San Lorenzo, el grito de Racing. Martínez aprovechó el centro de Rojas y, sobre todo, la doble distracción de Sánchez y Hernández. La acción fue revisada por el VAR, por una supuesta falta a Giay y un probable off side. Al final, luego de cuatro minutos, fue convalidado.

Ferreira, con la pelota parada y algunos amagues, mantenía alerta a San Lorenzo, pero siempre Racing era más, era mejor. Lo confirmó en el final del primer tiempo Maravilla Martínez, otra vez, luego de un preciso centro de Solari. Quedó en evidencia que la defensa de San Lorenzo, un baluarte del ciclo Insua, quedó en el olvido. Cuando quiso, la Academia le entró por todos los rincones. Quintero escribía el libreto, el resto acompañaba con la misma prosa.

Con el Perrito Barrios y Tapia, San Lorenzo buscó equilibrar una cancha inclinada. No le faltó fervor, en ese rubro suele ser irreprochable. Lo que no disponía era de fútbol, indispensable para creer que todo es posible. Sin embargo, Maravilla, con la complicidad de Braida y Altamirano, acabó el suspenso y marcó el tercero, en su noche perfecta. El descuento de Ferreira fue para decorar el resultado.

Una imagen espectacular del clásico, entre Giay y Rojas X

En cuanto a juego, resultados y proyección, la Academia se sienta un par de escalones por encima del Ciclón. Tiene un mejor plantel (más variedad, cantidad y recursos, también desde las divisiones menores) y suele competir con mayor regularidad en el transcurso del tiempo. Pero atención: Racing va a jugar la Copa Sudamericana y San Lorenzo, la Libertadores. No sólo postergó al clásico adversario con el que chocó en Avellaneda: también (y, sobre todo) a Boca.

Sin embargo, la vara de la competitividad une al mundo de los dos fanáticos. Los hinchas de la Academia y los fanáticos del Ciclón se parecen en la ansiedad por descubrir la mejor versión de sus equipos. No tienen paciencia, como la mayoría de los simpatizantes del efervescente fútbol nuestro. Pasó en la derrota contra Unión en Avellaneda y ocurrió en el 0-0 con Unión en el Nuevo Gasómetro, por citar dos casos puntuales.

Insua, con el paraguas, agobiado por la situación Fotobaires

Ya no se trata de la jerarquía de diferente calibre: así es como se vive en nuestro medio, en el que una derrota o un par de empates seguidos se parece a una “crisis”. En la búsqueda de ese ideal que casi nunca llega, están los entrenadores, dos hombres muy queridos, respetados, una gloria como jugadores.

El Gallego ya demostró su impronta, al salvar al equipo del abismo, recuperar la tranquilidad en todos los órdenes y alcanzar la clasificación para la Libertadores, sin figuras rutilantes. Ahora, se le exige mucho más. Atrevimiento y pelear la copa que atormentó al club en buena parte de su historia. Costas asumió hace poco, pero rápidamente avisó que quiere ser campeón. Cualquier paso al costado resulta un interrogante.

El clásico también se jugó desde los bancos de suplentes. “Tenemos que estar 10 puntos desde lo físico. Nos estamos acercando al equipo que quiero. Tenemos mucha personalidad”, es el mensaje de Costas.

Braida y Almendra, mano a mano Fotobaires

En el mundo de las diferencias, más de una coincidencia aporta Insua. “Nos falta mejorar la eficacia. Todavía hay que seguir creciendo, mejorar la calidad de juego y la respuesta física. Hemos evolucionado, pero todavía falta mucho para llegar al equipo que pretendo”, cuenta.

Mura cerró el estadio con un cabezazo. Costas le ganó el clásico a Insua. Racing está con la mano caliente, es un candidato, qué duda cabe. San Lorenzo quedó empapado de dudas, con Insua bajo el paraguas a modo de símbolo.