Racing presentó a Luciano Vietto como refuerzo con una chicana para Marcos Acuña: “El que quiere volver, vuelve”

Un día después de realizarse la revisión médica correspondiente y de firmar su contrato, Luciano Vietto fue presentado oficialmente como refuerzo de Racing en una conferencia de prensa en la que también participó el presidente Víctor Blanco. El delantero de 30 años volvió al club en el que surgió y cumplirá su segundo ciclo. Desde la cuenta oficial de la Academia anunciaron la incorporación del futbolista que se formó en sus inferiores, pero también dejaron un mensaje para Marcos “Huevo” Acuña, exjugador de Racing quien, tras años en el fútbol europeo, decidió volver a la Argentina para jugar en River. “El que quiere volver, vuelve. Bienvenido a casa, Luciano”, escribieron junto con una foto de “Lucho” con la camiseta número 12, dorsal que utilizará durante la temporada.

En tanto, Blanco expresó su emoción por el retorno del futbolista a 10 años de su partida al fútbol europeo. “Queremos anunciar la contratación y el regreso de Luciano [Vietto] a su casa. Estamos muy felices de tenerlo acá”, manifestó el dirigente durante la conferencia.

En sus primeras palabras como refuerzo de la Academia, Vietto comentó: “Primero de todo quiero agradecer al presidente por hacer posible que vuelva a estar acá, en este club que me lo ha dado todo. La verdad es que estoy muy feliz de poder volver a Racing”.

Además, continuó: “Físicamente me encuentro muy bien. Soy un profesional que se cuida mucho en ese aspecto. Y en lo personal, un jugador muy maduro. He crecido muchísimo. Tengo la ilusión que tenía hace 13 años cuando debuté acá. Quiero darle todo al club y ganar cosas”.

Por último, el futbolista aseguró que, a lo largo de su paso por el fútbol extranjero, siempre pensó en el regreso a Racing. “Quizás me lo preguntás porque no hablé de eso en este tiempo, pero yo soy así. No me gusta generar falsas expectativas. Siempre lo tuve presente”.

El contrato de Vietto

El delantero firmó este lunes su contrato con Racing y, de esta manera, selló su vuelta al club a 10 años de su salida. El jugador realizó las inferiores en el equipo de Avellaneda y llegó a debutar durante la temporada 2011-2012, de la mano del entonces entrenador Luis Zubeldía. Incluso, sus actuaciones en la primera división lo llevaron a ser convocado para la selección argentina sub-20.

En cuanto a su contrato, Vietto se vinculó con el pase en su poder y estampó la firma hasta diciembre de 2025, con una cláusula de extensión hasta finales de 2026. Sin embargo, no podrá estar presente en los próximos partidos de Racing debido a que será papá y acompañará a su esposa, quien se encuentra en España, esperando para dar a luz. Al respecto, el jugador señaló: “Es una cuestión familiar que tengo que resolver. Voy a tratar de que sea lo antes posible, pero no es algo que decida yo porque es el embarazo de mi mujer”.

A su vez, el futbolista portará en su espalda el dorsal número 12, el cual ya lució en Racing en sus primeras temporadas, donde demostró un alto nivel futbolístico.

La carrera de Vietto antes de su vuelta

Racing (Argentina).

Villarreal (España).

Atlético Madrid (España).

Sevilla (España).

Valencia (España).

Fulham (Inglaterra)

Sporting Lisboa (Portugal)

Al-Hilal (Arabia Saudita)

Al-Shabab (Arabia Saudita)

Al-Qadsiah (Arabia Saudita)

LA NACION