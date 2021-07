Racing quiere revertir su déficit ofensivo y Pizzi pretende otro rol para el ídolo Lisandro López

Quedó en segundo plano por el resultado, el contundente 3 a 0 de Colón, y la tristeza del subcampeonato. Pero Racing cayó en la final en San Juan sin haber rematado un solo tiro al arco. En ese partido decisivo mostró la misma cara que a lo largo de toda la Copa de la Liga. En la semi, ante Boca, sólo había probado una vez a Agustín Rossi. Y en todo el semestre había ocupado el 23° lugar en ese rubro y el 21° en cantidad de goles . El arco de enfrente es uno de los déficits del equipo de Juan Antonio Pizzi. En este mercado de pases se sumaron dos futbolistas que pueden revertir esa tendencia: el regreso del ídolo Lisandro López y la apuesta de Javier Correa.

Para el partido inicial de este campeonato largo, ante Vélez, en Liniers, Pizzi apostará por un doble 9. Correa y Darío Cvitanich compartirán el ataque. Dos delanteros de buen juego aéreo que intentarán abastecerse de Matías Rojas y Maximiliano Lovera, que jugarán a pierna cambiada en el medio campo. Correa y Cvitanich tendrán la misión de revertir el peor ranking del reciente torneo: mejorar la efectividad en los centros, el penúltimo peor equipo argentino en ese rubro el semestre pasado. Eso, creen en el cuerpo técnico, tiene más que ver con los movimientos de Enzo Copetti como faro que con el trabajo de los lanzadores. Más allá de las ganas y de la potencia de Copetti, hay funciones de centrodelantero que aún no tiene incorporadas, ya que es una posición nueva para el ex Atlético de Rafaela.

Javier Correa, refuerzo de Racing, con Víctor Blanco, presidente de la Academia Prensa Racing

Pizzi, que hizo del posicionamiento en el área un arte que lo llevó a ser nada menos que el 9 del Barcelona y la Selección de España, está atento a esos números. Aunque en público asegura que esas estadísticas no lo preocupan. “Nosotros hacemos hincapié en las distintas facetas que tiene el desarrollo del juego. Está la ofensiva y la defensiva. Tratamos de cumplir en las dos facetas. No es algo que me desvele la falta de gol”, dijo este viernes en la conferencia de prensa previa al arranque del campeonato. Las dos principales cartas de ataque, Tomás Chancalay y Copetti, descansarán en Liniers, con miras al partido de vuelta del próximo martes ante San Pablo, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La última vez que Racing fue campeón, en la Superliga 18/19, los cimientos de ese título estuvieron en los goles de Lisandro López: marcó 17 tantos en 25 juegos. Licha también fue goleador del Torneo Apertura 2004, con 12 tantos. López de hecho tiene el récord de ser el segundo jugador de Racing en toda la era profesional que se consagró dos veces como el máximo artillero del torneo de Primera División. El anterior había sido Evaristo Barrera, en 1934 y 1936.

El último gol de Licha en Racing

Más allá de esos antecedentes que invitan a la ilusión, a los 38 años, lo que se espera de Licha no es un aporte goleador. En los amistosos de pretemporada, de hecho, el técnico lo probó en una función más de armador que de definidor. La última etapa del ídolo en la Academia, Sebastián Beccacece lo utilizó como centrodelantero pero la cosecha de López en el arco rival fue escasa: apenas convirtió un tanto en 25 partidos, justo en el de la despedida del DT. Aquel triunfo por 3 a 1 ante Newell’s también resultó el último del ídolo. Luego llegó la sorpresiva despedida a Estados Unidos, con la idea de retirarse en la MLS. La muerte de su padre y el delicado estado de salud de su madre lo llevaron a cambiar los planes. Volvió a Argentina. Y volvió a su club.

Darío Cvitanich, uno de los centrodelanteros que tiene Pizzi en el plantel de Racing Prensa Racing

Los dirigentes, el cuerpo técnico y el club lo recibieron con los brazos abiertos. Como lo que es: un ídolo. “Estamos muy contentos con lo que viene haciendo, con el trabajo que viene realizando. Venía de una inactividad importante. Es un jugador que tiene su edad y necesita tiempo para estar en las condiciones que pretendemos. Notamos mucho compromiso en todos los aspectos, no sólo en lo futbolístico. En los próximos partidos tendrá oportunidad de jugar”, dijo Pizzi, consultado por cuándo será el momento de darle acción a Lisandro.

En su regreso, no se espera que Licha sea el delantero todopoderoso que fue con Coudet. Su figura será similar a la de su amigo Cvitanich el último semestre. Un jugador de momentos. Con aportes desde el banco, con ratos de titularidad y con los agregados que pueda aportar un capitán fuera del campo. Ya lo avisó en la conferencia de prensa, cuando le pidieron un mensaje para los hinchas: “Simplemente les digo que estoy nuevamente entregado a la causa y que voy a dar lo mejor de mí para que las cosas salgan de la mejor manera”. Este sábado a la noche ante Vélez podría sumar algunos minutos, los primeros desde aquella conferencia de enero en la que se despidió entre lágrimas. Sería justo ante Vélez, el mismo rival contra el que le tocó debutar en junio de 2003.