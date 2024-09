Racing vs. Boca, en vivo

Escuchar

5′PT. Disputado

Ambos equipos se preocupan en buscar el arco rival. Por eso el partido tiene mucho ritmo en el mediocampo.

17.32 ¡Se juega!

Boca visita a Racing en uno de los duelos de la fecha 14 de la Liga Profesional. Dirige Hernán Mastrángelo y Lucas Novelli está en el VAR.

17.26 Los equipos a la cancha

Con un impresionante recibimiento, Racing y Boca ya están en el campo de juego del Cilindro de Avellaneda. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Sosa, por el lado de los locales y Romero, en el visitante.

17.20 Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego, que se encuentra colmado de fanáticos de Racing.

En 10 minutos comienza Racing-Boca en el Cilindro Augusto Famulari - LA NACION

17.10 las claves del partido

El contexto toma más trascendencia porque ambos equipos llegan con dudas en sus bancos de suplentes. Tanto Gustavo Costas como Diego Martínez perciben las miradas sobre sus espaldas, después de semanas con ruido mediático en relación a su continuidad. Costas sintió temblar el suelo de la mitad celeste y blanca de Avellaneda después de la caída en Tucumán, ante Atlético. Pese a la reunión con el presidente Víctor Blanco y a las dudas que se instalaron sobre su futuro, Costas se sabe firme en su cargo y con el respaldo de sus jugadores. Junto a 27 futbolistas (todo el plantel, incluido los lesionados) realizó una concentración XL, con doble turno de entrenamiento, para los días jueves y viernes en el Hotel Hilton de Pilar.

Martínez sabe desde que era entrenador de Inferiores que tranquilidad no es una palabra que aparezca en el diccionario Xeneize. Y estos días no son la excepción. Más allá de haber ganado algo de aire con el paso a cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer a Talleres por penales, ante Racing y River pondrá en juego buena parte de su crédito. Ahí está su espalda: aún no perdió en ninguno de los cinco clásicos que disputó desde el inicio de su ciclo. Es más: ganó los últimos cuatro, con la particularidad de que todos fueron con una remontada en el resultado: 4 a 2 frente a Racing; 2 a 1 y 3 a 2 contra San Lorenzo; y 3 a 2 ante River, en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Boca y Racing buscarán ganar Manuel Cortina - LA NACIÓN

17 La entrada en calor

Tanto Racing como Boca se metieron al terreno de juego del Cilindro hace algunos minutos a realizar los ejercicios previos al inicio del partido. El estadio de a poco se va llenando de hinchas locales. Sergio Romero, arquero de Boca y con pasado en la Academia, fue recibido entre silbidos y aplausos entre los espectadores.

16.50 Una baja sensible

Gary Medel sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y Diego Martínez no podrá contar con el chileno en el duelo de este sábado, pero también en el partido con River del próximo 21 de septiembre. Era un secreto a voces que empezó a crecer cuando el Xeneize hizo oficial los concentrados y el jugador no formaba parte. Este viernes, con los resultados de los estudios, se terminó de ratificar la lesión muscular que lo marginará de las canchas por al menos tres semanas.

Si bien Medel no venía siendo titular significaba para el entrenador era una variante muy importante tanto para hacer las veces de zaguero como también de volante central, dependiendo del partido y la circunstancia para lo que necesitara.

Gary Medel se lesionó y se perderá el superclásico

16.40 Equipos confirmados

Gustavo Costas, DT del local, dispuso la siguiente formación: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Santiago Quiros y Fancundo Mura; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Gastón Martirena; Johan Carbonero, Adrián Martínez y Maximiliano Salas.

Así forma Racing, desde las 17.30 ante Boca, por la 14ª fecha de la Liga.



¡VAMOS ACADEMIA! 💙 pic.twitter.com/SsSUeeLXfS — Racing Club (@RacingClub) September 14, 2024

Diego Martínez eligió a los siguientes futbolistas para jugar ante los de Avellaneda: Sergio Romero; Juan Barinaga, Cristian Lema, Aaron Anselnimo y Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ignacio Miramón y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

16.35 El historial y la última vez

Los equipos se enfrentaron en 218 partidos oficiales en los más de 110 años que tiene esta rivalidad. Boca lleva la diferencia a su favor con un total de 22 victorias. El total se divide de la siguiente manera: el Xeneize tiene 94 triunfos, Racing 71 victorias y 52 encuentros igualados.

El último clásico entre ambos se disputó el 10 de marzo en La Bombonera por la décima fecha de la Copa de la Liga y fue victoria por 4-2 para Boca. El local empezó ganando con un golazo de Lucas Blondel, pero la Academia lo dio vuelta. Los de Martínez respondieron rápido y nuevamente se pusieron en ventaja antes del final.

16.30 En vivo: cómo ver online Racing - Boca

El partido tendrá transmisión de ESPN Premium, pero también se puede seguir online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

16.25 Bienvenidos al minuto a minuto de Racing - Boca

Comenzamos la cobertura de uno de los duelos más atractivos de la fecha 14 de la Liga Profesional. La Academia busca regularidad en el campeonato y necesita volver al triunfo para meterse entre los de arriba. Viene de empatar 0 a 0 ante Independiente en el clásico y de caer frente a Atlético Tucumán. En este contexto recibe al Xeneize, que en el torneo local hace desde el 19 de mayo que no gana de visitante. Su última vez, frente a Central Córdoba de Santiago del estero por 4 a 2. El duelo comienza a las 17.30 y se juega en el Cilindro de Avellaneda.

Boca y Racing vuelven a verse las caras Gonzalo Colini - LA NACIÓN

