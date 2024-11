Racing vs. Cruzeiro, en vivo: cómo ver online la final de la Copa Sudamericana 2024

Este sábado, desde las 17 (horario argentino), Racing y Cruzeiro se enfrentan en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, se disputa en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Bestia Negra de Belo Horizonte se metió en la definición tras dejar en el camino a Lanús por 2 a 1 en el resultado global luego de un empate 1 a 1 en Brasil y una victoria por la mínima diferencia en la Argentina. El equipo dirigido por Gustavo Costas, por su parte, eliminó a Corinthians por 4 a 3 en una serie memorable. Primero, en el Neo Química Arena de San Pablo, consiguió un empate 2 a 2; mientras que en la vuelta, en el Cilindro de Avellaneda, se recuperó de un 1 a 0 adverso y dio vuelta el resultado para ganar por 2 a 1.

Racing vs. Cruzeiro: cómo ver online

La final está programada para este sábado a las 17 (horario argentino) en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar ESPN -en DGO está disponible DSports- directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

En la previa del encuentro, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y aseguró que quería jugar contra Cruzeiro: “Le pido a la gente que confíe. Esperamos dar lo mejor. Tenemos una enorme fe y confío en este grupo al 1000%. Paraguay es como mi casa (dirigió a Guaraní, Olimpia y Cerro Porteño). Justo Dios me puso una final con Cruzeiro. Era el equipo contra el que quería jugar. Y me puso en mi segunda casa. Cierra todo. Ojalá que mis jugadores no se equivoquen mañana (por este sábado)”, comentó.

Por otro lado, Fernando Díniz, DT de Cruzeiro, también dialogó con los medios y destacó a Racing como un rival difícil y con la camiseta “muy pesada”: “Vamos a enfrentar a un rival muy difícil. Tiene una camiseta muy pesada y está muy bien entrenado por Gustavo Costas. Lo más importante es jugar unidos, con hambre y coraje. El equipo llega muy bien emocionalmente. Esperamos estar totalmente conectados con la hinchada y hacer un gran partido”, remarcó.

Fernando Díniz ganó la Libertadores 2024 con Fluminense y busca quedarse con la Sudamericana Gustavo Garello - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa Sudamericana 2024, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.35 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Cruzeiro. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

