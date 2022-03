Fernando Gago, en Racing: un líder moderno que encabeza un plantel con libertad, confianza y exigencia

La escena, de algún modo, resume el clima que logró construir Fernando Gago como cabeza de grupo en Racing. Con 35 años, la misma edad que Gabriel Hauche e Iván Pillud, puede parecer uno más del plantel. Detrás de eso se esconde el perfil de un técnico serio y estricto con los pesos de los jugadores y las multas económicas como método de control, pero, sobre todo, de armado de grupo.

Todavía flotaba la euforia en el vestuario visitante del Libertadores de América tras el 2-1 ante Independiente, cuando, en un silencio entre tanto festejo, el entrenador Gago anunció en la noche del sábado: “Hay libre hasta el martes; el que no pasa la balanza paga multa doble”. No fueron pocos los jugadores que bromearon con pagarla por adelantado.

El triunfo de Racing ante Independiente por 2-1

El DT hace combinar esa faceta con la de la confianza en sus futbolistas a la hora de dar ciertas concesiones y días libres. Que el plantel haya descansado domingo y lunes no fue un premio exclusivo por el triunfo del clásico. Incluso hace algunas semanas sorprendió con dar libre un miércoles, cuando la Academia venía de ganarle a Talleres un sábado (con descanso incluido el domingo) y recién visitaba a Atlético de Tucumán el lunes siguiente. También, confesó este martes en una entrevista en ESPN, pasó noches previas a los partidos sin concentrar al plantel. Esos gestos, que muchas veces generan resquemores en el afuera cuando los resultados vienen torcidos, son muy valorados no solo por los futbolistas, sino también por auxiliares, médicos y ayudantes, que también forman parte de la delegación. Cuando aún el torneo no había iniciado, y Gago llegaba cuestionado por el flojo 2021, en uno de esos días libres se generó polémica porque Edwin Cardona subió una foto junto a su familia en la playa. “¿Edwin fue a la playa? Hubiese invitado así íbamos todos. En los días libres los jugadores hacen lo que quieren”, bancó Gago al colombiano.

Fernando Gago le indicaciones a Jonathan Gómez mientras celebran Gabriel Hauche, uno de los refuerzos, y Leonel Miranda, dos jugadores que se potenciaron de la mano del entrenador Alfredo Luna - Télam

Ese factor humano también entra en el campo de juego. El exmediocampista de Boca, Real Madrid y la selección conoce a la perfección cómo funciona el microclima de los clubes. Baja línea de cómo deben manejar los jugadores sus apariciones en los medios. Y, cómo el resto del vestuario, se abrazó al “Todo juntos”, el lema que busca imponer Racing desde las redes sociales para reemplazar al #RacingPositivo que se terminó cuando Diego Milito dejó su función de director deportivo. “Creo en el valor humano de los grupos. Me ha tocado vivir situaciones siendo cabeza de este plantel y que los chicos han tomado decisiones como no concentrarse. Eso genera cierto respaldo entre ellos. Yo soy la cabeza, si sale mal soy el culpable. Lo sé. Pero genera un compromiso y unas ganas que se ve cada vez que se festeja un gol”, contó el técnico, en diálogo con 90 Minutos de fútbol.

En esa cohesión grupal y en esa banca del entrenador pueden encontrarse las razones para la mejora de los rendimientos individuales de jugadores que eran resistidos.

El método de Fernando Gago en Racing

Sobran los ejemplos. En distintas conferencias de prensa, por caso, Gago elogió y respaldó a Chancalay y Copetti, acaso los dos nombres que menos consenso tienen hoy en una formación que empieza a salir de memoria. Gonzalo Piovi ya había sido prestado a tres clubes distintos (Gimnasia, Defensa y Justicia y Colón). Cuando todo indicaba que en esta pretemporada otra vez saldría de Avellaneda, el entrenador pidió que Piovi se quedara. Es uno de los rendimientos más altos del equipo, al punto que relegó al banco al chileno Eugenio Mena.

Primer entrenamiento de Fernando Gago como DT de Racing Club. Racing Club

Pero quizás el caso más emblemático sea el de Leonel Miranda. En 2021 había tenido pocos minutos con la llegada de Gago. A comienzos de este año parecía que su futuro iba a estar lejos de la Academia. Una charla. En el cuerpo técnico remarcan su alto nivel desde la pretemporada. “Confió mucho en mí. No le podía fallar. Somos dos tipos de palabra, nos prometimos respeto y creo que se está viendo”, explicó Miranda después del clásico ante Independiente. “Muchas veces al futbolista hay que ayudarlo. A veces una situación en la que no juegues te hace ver que hay cosas que no estás haciendo bien. Y te hace entender”, aseguró Gago.

Se sabe: en la cancha está la verdad. Y ahí es donde toma mayor fuerza la relevancia de Gago. Racing es el equipo que más puntos sacó en esta Liga, el que más goles convirtió junto con Defensa y Justicia, el de mejor diferencia de gol y el único invicto. A todos esos números se le pueden agregar dos estadísticas: según los datos de Opta es el quinto equipo argentino que más tiene la pelota cuando está en ventaja (57%) y es de los pocos equipos a nivel global que tiene más la pelota en ventaja (59%) que en otras situaciones.

Con un detalle: el fixture que le tocó a la Academia en este arranque de 2022 no era sencillo. En estas siete fechas visitó a Defensa y Justicia, River, Atlético de Tucumán e Independiente; y recibió a Gimnasia, Argentinos y Talleres. El contexto en el inicio de este año tampoco era fácil. Su récord en Racing marcaba tres victorias y cinco derrotas. Y en Aldosivi, su experiencia previa a la Academia, 16 caídas, tres empates y siete triunfos. El ambiente del fútbol suele ser rápido para las etiquetas. Y Gago ya era definido como un entrenador que se llevaba mal con los resultados. No se desenfocó. “Al contrario. Estaba más convencido de lo que hacía”, asegura.

Fernando Gago cree en la autoconducta de los jugadores, pero a la vez es exigente en Racing, por el ejemplo, con el peso de los futbolistas José Brusco - FotoBAIRES

En dos meses cambió esa etiqueta. Acertó con los refuerzos Facundo Mura, Emiliano Insúa y Gabriel Hauche. Aún espera por la incidencia de Cardona, una incorporación que llegó por la insistencia del DT. Apostó por Gastón “Chila” Gómez en el arco. Cambió el ánimo de un grupo que llegaba muy debilitado y también en lo físico, con una pretemporada a cargo del profe Roberto Luzzi que fue elogiada por el plantel. Y ahora se abre un horizonte despejado para Racing. A la espera del sorteo de la Copa Sudamericana, sabe que se le vienen rivales más accesibles: Gimnasia y Tiro, por la Copa Argentina; Sarmiento, Platense, Unión y Patronato por la Copa de la Liga. Al menos hasta el próximo fin de semana los mirará a todos desde arriba.