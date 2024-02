escuchar

Juan Fernando Quintero es la carta diferente que tiene Racing en el ataque. Hoy todos los hinchas de la Academia se ilusionan con cada pase o remate del creativo colombiano, pero en su currículum luce con orgullo un hito imposible de soslayar: el gol vistiendo la camiseta de River, en Madrid, en la célebre final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca. Para los hinchas de River, por más que ya utilice sus colores, Juanfer está consagrado como ídolo para siempre.

El mediocampista, que se recupera de una molestia en la rodilla y espera estar en condiciones para afrontar el clásico de Avellaneda, el próximo sábado, ante Independiente, fue entrevistado por el youtuber Ezzequiel, en una charla en la que dejó varias declaraciones picantes, sobre todo referida a Juan Román Riquelme. Es que al colombiano no le cayeron unas declaraciones pasadas del actual presidente de Boca, en las que siente que menospreció aquel golazo que lo consagró en Madrid.

Juanfer Quintero celebra su golazo a Boca en Madrid AP

“Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene”, expresó Juanfer, que había sorprendido con su elección cuando le preguntaron sobre su preferido entre Riquelme y Aimar: “Soy más de Riquelme, pero son dos fenómenos”.

La decepción de Juanfer tiene que ver con unas palabras que había pronunciado Riquelme poco después de la derrota de Boca en aquella final de Libertadores, en las que parecía relativizar no solo el triunfo de River sino el gran gol del colombiano. “Hay cosas que van más allá... Un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol el otro día. Es un juego, hemos competido, hemos marcado tres goles, hemos tenido cosas que no fueron a favor nuestro: una expulsión en el alargue, una lesión de Gago, que esas cosas no se manejan”, había expresado Román. Juanfer tomó nota y en las últimas horas dio a entender que todavía le duelen aquellos dichos del ídolo xeneize. “En un momento me sentí mal, habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira cómo es la vida... después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron”, dijo Juanfer.

El destino inmortalizó a Juanfer Quintero como verdugo de Boca, pero otra pudo ser la historia, según contó él mismo en la entrevista, ya que en un momento estuvo a punto de vestir la camiseta azul y oro. “El intermediario fue Iván Ramiro Córdoba, que tenía relación con Guillermo [Barros Schelotto, entonces DT xeneize]. Pero había un tema de cupos y se inclinaron por Wilmar Barrios. Estaba escrito”, develó el colombiano.

Inevitable, también fue su referencia a un posible regreso al Millonario. El volante, de 31 años, dejó la puerta abierta: “En su momento dije que no, pero el amor es tan grande que, si se da de querer de las dos partes y yo estoy para aportar, volvería a River. ¿Por qué no? Si se da la tercera vez y todo está bien, cien por ciento volvería”, señaló Juanfer, que tuvo dos periodos en el club de Núñez (2018-2020 y 2022).

Las declaraciones que molestaron a Juanfer

Juanfer luego le dedicó unas palabras a su presente en Racing, donde los hinchas de la Academia celebran cada intervención suya. “No solo los hinchas están ilusionados, yo también, el grupo. Estamos compitiendo bien, respetando a los rivales, pero queremos ganar. Vamos paso a paso y tenemos un hambre de gloria increíble. Tenemos copa internacional y sería algo muy bonito ganar algo así para Racing, tenemos eso en la cabeza”, se entusiasmó el colombiano.

