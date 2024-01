escuchar

Durante la conferencia de prensa que dio la tarde en que asumió por tercera vez como DT de Racing, Gustavo Costas dijo: “Tenemos que ganar algo internacional, porque la última vez fue cuando jugaba yo, pasó mucho tiempo. Tenemos que dar ese salto, vine para llevar a Racing a lo más alto. Creo que todos tenemos el mismo objetivo: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas”.

En la primera entrevista que brindó Santiago Sosa como futbolista académico, para el sitio oficial del club, declaró: “El objetivo es ser campeones”. Cuando Germán Conti salió de hacerse la revisión médica, el paso previo para todo refuerzo, no dudó cuando le pidieron que completara la frase “Vengo a Racing a…”: “...Ser campeón”.

A partir de este sábado, a las 21, en el Cilindro, ante Unión, comenzará a rodarse la película de este Racing 2024, que tuvo un casting bastante nutrido. A tal punto, que el club organizó para mañana, también en el estadio, una presentación al estilo europeo de los refuerzos y también del flamante cuerpo técnico, tanto para el plantel masculino como para el femenino. Será a las 19.30, a puertas abiertas y con entrada gratuita. En un fútbol argentino que siente el impacto de su crisis económica y que tuvo este verano un mercado de pases con vuelo bajo, la Academia incorporó (hasta el momento) ocho futbolistas. Más allá de que, a excepción de Bruno Zuculini, no son nombres que generen un gran impacto, la cantidad de contrataciones y los más de ocho millones de dólares de inversión se salen de la norma para un equipo que se propuso no sólo ser protagonista como en los últimos años, sino además dar la vuelta olímpica.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, en medio de seis de los ocho (por ahora) refuerzos de Racing: Facundo Cambeses, Bruno Zuculini, Adrián "Maravilla" Martínez, Santiago Sosa, Santiago Solari y Maximiliano Salas Prensa Racing Club

Pese a que el mercado lo encontró sin director deportivo tras la salida de Rubén “Mago” Capria en diciembre pasado, la Academia tuvo mucho movimiento de altas y bajas, además de la llegada de Costas como entrenador. Las salidas fueron: Aníbal Moreno (venta a Palmeiras, por 7.000.000 de dólares), Agustín Ojeda (a New York City, por US$5.500.000+ 2.000.000 por bonus), Gonzalo Piovi (a Cruz Azul, por US$2.500.000), Nicolás Oroz (a Argentinos Juniors, por USS2.000.000), Gabriel Hauche (libre), Maximiliano Romero (préstamo a Argentinos) y Matías Tagliamonte (préstamo a Tigre). Llegaron: Santiago Solari (US$3.000.000 por el 80% del pase), Facundo Cambeses (US$2.000.000), Germán Conti (US$1.000.000), Agustín García Basso (US$700.000), Bruno Zuculini y Adrián Martínez (libres) y Maximiliano Salas y Santiago Sosa (préstamos con cargos y opción de compra).

Todos los futbolistas arribaron con la venia de Costas, que se manifestó conforme con el plantel que recibió, pero pidió ajustar la nómina para tener dos variantes en cada posición, convencido de que la competencia interna hará levantar el nivel individual de algunos jugadores que no tuvieron su mejor 2023. “Este año vamos a jugar muchos torneos y hay que tener muñeca para ir llevando al grupo. La competencia interna tiene que existir para potenciar. Si vos mirás para atrás y no hay nadie que te haga sombra, inevitablemente, te relajás”, explica el técnico.

En una primera instancia, según los ensayos que hizo en las últimas semanas, les dará la oportunidad a quienes ya venían vistiendo la camiseta de la Academia. Para el estreno ante Unión sólo uno de los 11 que se perfilan será una incorporación: Santiago Solari, extremo de 26 años que llega de Defensa y Justicia. El primer equipo de Costas sería: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Santiago Quirós y Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Leonel Miranda y Jonathan Gómez; Juanfer Quintero, Roger Martínez y Solari. Lo dicho: con el resto del plantel se podría formar un 11 igual de competitivo. Formaría con Cambeses, Tobías Rubio o Iván Pillud, Conti, Nazareno Colombo o García Basso y Facundo Mura; Zuculini, Sosa y Juan Nardoni; Baltasar Rodríguez, Adrián Martínez o Salas y Johan Carbonero.

Racing tiene uno de los planteles más completos de la primera categoría Prensa Racing Club

Curtido como futbolista en la década del 80 con Alfio Basile a cargo del vestuario académico, con un libreto similar desarrollado durante sus 25 años de carrera como DT, Costas es un entrenador que cree más en un 11 fijo que gane en confianza que en hacer modificaciones según el rival o el contexto. Sin embargo, su lectura es que para levantar a los jugadores de más categoría que tiene Racing (Arias, Sigali, Juanfer, Roger, Carbonero, principalmente) necesita un competidor.

“Cuando hablé con Gustavo, en diciembre, antes de venir me dijo ‘quiero que vengas a competir’. Me gustó mucho la idea. Tengo 26 años, soy joven. Cuando me contó la idea de venir a competir con Gabriel Arias, que es un arquero con tanto nombre y tanto recorrido, la verdad que me sedujo, sé que puedo aprender muchísimo”, contó Cambeses, un arquero que en las primeras semanas de trabajo refrendó el entusiasmo que le generaba al cuerpo técnico su arribo. Maduro pese a su juventud, el formado en Banfield con paso en las selecciones juveniles fue más cauteloso en las declaraciones que sus compañeros, pero sólo en las formas: “A mí no me gusta decir esa palabra, ja, soy más conservador. Pero sí que coincido en que hay con qué, tenemos casi dos equipos completos. Justo estos días lo hablábamos con Zucu (Bruno Zuculini), que no tenemos mucha excusa porque son dos planteles. Eso te eleva el nivel porque sabés que si adelante o atrás tuyo tenés un jugador de muchísima jerarquía te va a llevar a dar un plus y eso nos ayuda a todos”.

Durante más de dos años, Fernando Gago repitió como un mantra hacia afuera la palabra “competir”, algo que terminó por irritar a los propios hinchas. El Racing 2024, en cambio, parece guardar ese concepto para adentro y hacia afuera se anima a poner la vara alta con el título. “Gustavo nos dijo que ya no hay que competir más, sino que ahora hay que ganar. Nosotros deseamos lo mismo y queremos lograr un título. La idea es llegar a la final de la Sudamericana”, aseguró Rojas. Sosa, moldeado a la exigencia de River y de las selecciones juveniles, también va en esa línea: “Hay muchas competiciones, eso también es lindo. Veo que todos hacen hincapié en la Sudamericana, que es un título muy importante. Son tres competencias y tenemos un plantel para disputarlo todo. En lo personal pienso que hay muy buenos jugadores. Eso no es un detalle menor, enfrentar a Racing va a ser una tarea difícil para todos”. A partir del sábado, la Academia deberá pasar de las palabras y las ilusiones a la acción.