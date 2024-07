Habló Ezequiel Ponce, acusado por la retransmisión de partidos de fútbol: “Sufro que no esté Fútbol para Todos”

Escuchar

Ezequiel Ponce, el joven de 21 años detenido tras ser acusado de capturar y reproducir señales deportivas en la causa de Megadeportes, habló por primera vez luego de su liberación. “ No me considero un héroe. Mi único propósito era que la gente pudiera ver los partidos como yo ”, expresó en una entrevista exclusiva con Filo News.

Ponce fue detenido el miércoles 10 de julio, solo unas horas antes de la semifinal entre Colombia y Uruguay por la Copa América, por detectives de la Policía Federal y de Mendoza, acusado de estar detrás de Megadeportes. El sitio retransmitía partidos y ganaba dinero a través de las publicidades que figuraban durante los encuentros. “Yo no entendía nada de esta situación y estaba desconcertado, ya que pedían revisar mis artefactos electrónicos, a los cuales yo accedí por no tener ningún problema. No generé nada con estas direcciones, fue un hobby y nada más”, relató.

Esa semana también se cumplió con el pedido del fiscal Alejandro Musso de bloquear más de 55 sitios ilegales que transmitían partidos de la Copa América y la Eurocopa, y que antes ofrecieron de la Copa Libertadores, la Liga Profesional Argentina y la UEFA Champions League.

El joven de 21 años estudia Ciencias Políticas y Administración Pública y es hincha de Boca Juniors. Por eso es que comenzó con la retransmisión de los partidos. “Soy muy fanático y sufro que no esté Fútbol Para Todos, y entiendo la angustia de la gente por el mismo motivo. Solo pagué una vez el paquete de Copa América y, eventualmente, un River-Boca, ya que soy hincha de Boca”, explicó.

Aunque en las redes sociales se lo tildó como el “creador de fútbol libre”, Ponce negó cualquier vinculación con el sitio: “Han intentado vincularme con Fútbol Libre pero lo cierto es que no tengo ninguna relación con dicha plataforma. Yo generaba los enlaces por un error, Fútbol Libre lo levantaba y lo reproducía masivamente en su plataforma”.

La causa comenzó hace seis meses por una denuncia que realizó DirecTV luego de que hubiera récord de televidentes en la transmisión del debut de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, pero la mayoría no lo viera a través de DGO, la señal paga de la operadora de televisión satelital. Tal como dijo LA NACION, debido a esa transmisión “pirata” y la publicidad en ella, Ponce habría ganado 5000 dólares. Aún así, el martes pasado el joven fue liberado por no tener antecedentes penales y colaborar con los investigadores.

“ No considero que hice algo ilegal , ya que no rompí nada en términos informáticos. No soy cracker y mucho menos tengo los medios sofisticados. Tampoco obtuve ningún rédito económico y simplemente lo hice como un hobby”, se defendió. Ponce también agradeció “el apoyo de la gente en redes sociales”. “Todavía estoy en estado de shock”, agregó.

La declaración completa de Ezequiel Ponce

