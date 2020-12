Wanchope no marcaba dos goles desde mayo de 2019 Crédito: Marcelo Carroll / POOL ARGRA

27 de diciembre de 2020 • 22:36

Ramón Ábila fue la figura de la goleada de Boca sobre Huracán por 3 a 0. Autor de dos tantos, se destacó y aprovechó su chance para mostrar su potencial justo cuando el equipo de Miguel Angel Russo entra en las etapas decisivas, tanto de la Copa Diego Maradona como de la Copa Libertadores, donde jugará las semifinales ante Santos, de Brasil. Incluso, por el torneo doméstico, el próximo sábado 2 de enero de 2021 los xeneizes deberán jugar ante River, en la Bombonera.

"El equipo necesitaba seguir ganando, demostrar que estamos creciendo y que nos sentimos fuertes, le toque a quien le toque jugar. Somos el mismo grupo, entrenamos todos juntos y a veces toca jugar y otras veces no, pero cuando nos toca tenemos que responder", destacó Wanchope.

En relación con su reencuentro con la red por duplicado ante Huracán, el delantero reconoció: "La vuelta al gol siempre ayuda, sobre todo en este regreso. Da alegría. Justo me tocó contra Huracán, que es un club que quiero mucho. Por eso no festejé los goles. Tengo mucho cariño por esa gente, que siempre me trató muy bien. Ese gesto de perdón es hacia ellos. Pero desde lo deportivo nos viene bien seguir ganando, tomar impulso de cara a las rectas finales de ambos torneos".

Wanchope Ábila es consciente que hoy no forma parte del equipo titular (aparece Franco Soldano como el 9 estable y cuando Russo decide jugar sin un centrodelantero definido, los delanteros son Tevez y Cardona), pero el ex Instituto no se desanima. Y en relación con una hipotética presencia suya el sábado próximo en el superclásico frente a River reconoció: "Tengo la expectativa de jugar todos los partidos, pero hay un entrenador que toma las decisiones y es él el que determinará quién jugará contra River. Entrenamos todos juntos. A veces les toca jugar a unos y otras veces, a otros. No hay excusas. El equipo demostró que es un grupo,. y que juegue quien juegue va a representar muy bien a esta camiseta."

