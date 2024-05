Boca: Darío Benedetto, Frank Fabra y otras figuras que pueden irse en el mercado de pases

Escuchar

La eliminación por penales a manos de Estudiantes marcó para Boca el principio del fin de la temporada. Tras dos días de descanso, el equipo conducido por Diego Martínez retornó este viernes a las prácticas con la mente puesta en el partido del jueves contra Trinidense, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Sin embargo, tanto el cuerpo técnico como la dirigencia xeneize ya empiezan a definir las altas y las bajas del plantel para la segunda mitad del año. En especial, la situación de aquellos futbolistas que casi no fueron utilizados por Martínez y emprenderán nuevos rumbos en busca de mayor continuidad. En ese sentido, Darío Benedetto, el máximo goleador de Boca en actividad, puede ser el primero en armar las valijas.

Con apenas tres partidos como titular en el año (Tigre, Defensa y Justicia y Nacional Potosí), el delantero que volvió a Boca a principios de 2022 analiza seriamente la posibilidad de rescindir su vínculo, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Pipa no es prioridad para Martínez y su ciclo en Boca está a punto de llegar a su fin. “Éste es el último año”, confiaron para LA NACION desde el círculo íntimo del atacante. Y dejaron abierta la puerta a una posible salida en junio: “A lo sumo, con suerte, se quedará hasta diciembre”. El club no inició gestiones con su representante (sí lo hizo, por ejemplo, con del el peruano Luis Advíncula, que está próximo a firmar hasta 2026) y todo indica que saldrá al mercado en busca de otro 9.

Fabra (izquierda) quiere continuar en el club y piensa radicarse definitivamente en Argentina; el entorno de Benedetto (de espalda, izquierda) afirma que el delantero se irá este año. @BocaJrsOficial

Más allá de los problemas físicos que le quitaron continuidad, está claro que esta segunda etapa de Benedetto estuvo a años luz del rendimiento de la primera: 26 goles en 100 partidos, con un solo tanto en los últimos 20. La relación con la dirigencia, además, dista de ser buena. En mayo de 2022, los referentes del plantel encabezaron un reclamo salarial antes de un partido con Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Los jugadores llegaron a evaluar la decisión de no concentrarse, idea que finalmente fue descartada. Benedetto falló dos penales –uno en el encuentro de vuelta y otro en la tanda de desempate– y ya no hubo vuelta atrás. Carlos Izquierdoz fue marginado del equipo y se marchó a España, mientras Pipa siguió en Boca pero sin el respaldo de otros tiempos.

A partir de entonces, y pese a la confianza otorgada por los entrenadores de turno, su rendimiento y su imagen fueron en declive. Se enfrentó públicamente con Agustín Almendra, se tomó a golpes con su compañero Carlos Zambrano, vio la tarjeta roja al disputar el Trofeo de Campeones contra Racing en Villa Mercedes (el tumulto derivó en la suspensión del partido) y terminó de perder el puesto tras la llegada de Edinson Cavani. Sus últimos buenos recuerdos son el tanto del 1 a 0 sobre River en la Liga Profesional de 2022 y el triplete a Patronato por la Supercopa Argentina, a principios de marzo de 2023. En caso de irse en junio próximo, Benedetto deberá resarcir a Boca por los seis meses que le quedan de contrato, o rescindir de común acuerdo con la dirigencia.

El último gol de Darío Benedetto en un superclásico

La situación de Frank Fabra es bastante similar a la de Pipa. El futbolista que más presencias acumula en Boca en los últimos diez años es el tercer defensor lateral izquierdo del plantel (tiene por delante a Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi) y en el año afrontó apenas seis compromisos, de los cuales en tres protagonizó menos de 7 minutos. Expulsado en la final de la Copa Libertadores 2023 perdida frente a Fluminense, el colombiano estuvo cerca de marcharse en diciembre, pero decidió, con el respaldo de Román Riquelme, quedarse a pelear.

La expulsión a Frank Fabra en la final por la Copa Libertadores

Fabra tiene vínculo con Boca hasta fines de 2025 y su intención es permanecer, ya que en mayo verá nacer a su segundo hijo y la voluntad de su familia es radicarse definitivamente en la Argentina. El libro de pases para el fútbol local se abrirá el 1 de junio, cuando hayan transcurrido tres fechas de la Liga Profesional, y se cerrará recién a fines de agosto, por lo que Fabra está abierto a escuchar ofertas en caso de no lograr la participación deseada.

Otra baja de peso puede ser la de Nicolás Valentini, el defensor que entró en conflicto con la directiva por la renovación de su contrato y se encuentra apartado del plantel desde principios del mes pasado. El Vikingo hizo saber su deseo de jugar en Europa y si bien las charlas con su agente continúan “abiertas”, las diferencias parecen insalvables. El nexo de Valentini se vencerá el 31 de diciembre y su cláusula de rescisión es de 10.000.000 de dólares, pero ningún club abonará ese monto teniendo en cuenta el poco tiempo que le queda de contrato. En ese escenario, Valentini puede emigrar en el próximo mercado o seguir “colgado” en Boca hasta fin de año y luego partir con el pase libre, en su poder. Martínez ya no cuenta con el zaguero y habrá que ver si pedirá un reemplazante.

Gol de Nicolás Valentini a Independiente

Norberto Briasco, Lucas Janson y Vicente Taborda son algunos de los futbolistas que ya tienen colocado el cartel de “negociable”. Briasco llegó a mediados de 2021 y no logró asentarse. El club pagó 3,8 millones de dólares por 80% del pase, pero la inversión no resultó: el armenio por adopción acumula cuatro goles en casi tres años. Con Martínez sumó 128 minutos en cinco partidos (cuatro por Liga y uno por Sudamericana). Tiene contrato hasta diciembre de 2025 y es pretendido por varias entidades argentinas. Sus chances se verán aun más disminuidas tras el regreso de Exequiel Zeballos, que prepara su retorno para mayo una vez que se recupere totalmente de una lesión de ligamentos.

En la misma situación aparece Janson, que es representado por Daniel Bolotnicoff (el histórico agente de Riquelme) y firmó con Boca hasta diciembre de 2027. Su primer año en el conjunto xeneize transcurrió con más pena que gloria: 29 actuaciones, dos goles. Martínez lo empleó muy poco, pero lo considera un jugador “por recuperar”. El ex atacante de Vélez y Tigre se iría de Boca sólo en caso de recibir un llamado del exterior.

Diego Martínez prescinde de muchos futbolistas del plantel al que dirige desde principios de año, aunque los haya tenido en etapas anteriores o sean referentes de Boca. @BocaJrsOficial

Taborda es el que menos minutos jugó. Intervino en cuatro partidos en 2024 y fue suplente en otros ocho. En diciembre tuvo la chance de volver a Platense, pero eligió seguir en Boca. Martínez lo conoce de las divisiones inferiores; sin embargo, casi no le dio oportunidades. Ni a él ni a su entorno le comunicaron nada sobre su futuro, pero se sabe que sería uno de los jugadores que no serán tenidos en cuenta. Tanto Taborda como Juan Ramírez tienen contratos hasta diciembre de 2026, pero ninguno sería del gusto del DT. El ex mediocampista de San Lorenzo protagonizó tres encuentros en el año y quedó fuera de la convocatoria en un puñado de compromisos, incluida la semifinal con Estudiantes.

La lista de prescindibles es cerrada por Ezequiel Bullaude, a quien Martínez dirigió en Godoy Cruz pero al que tampoco dio lugar en la primera azul y oro. El préstamo del volante caducará a fin de año y la opción de compra fijada por Feyenoord, de Países Bajos, es de cuatro millones de dólares, una suma impagable por un jugador que pasó prácticamente inadvertido para los hinchas y el entrenador.

Este jueves, Boca recibirá a Trinidense en un partido importante para sus aspiraciones en la Copa Sudamaericana. Sin embargo, la mente ya está puesta en el próximo mercado de transferencia. En la reconstrucción de un plantel que no puede permitirse otro tropiezo.