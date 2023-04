Real Madrid - Chelsea, por la Champions League: Enzo Fernández, un líder para Lampard, pisa el Santiago Bernabéu con un guiño para River

escuchar

A los tumbos en la Premier League, con un nuevo propietario (el norteamericano Todd Boehly) que está descubriendo lo que es la gestión de un club de fútbol de primer nivel, Chelsea se agarra a la Champions League como único salvavidas para esta temporada. Claro que de frente le viene el trasatlántico que tiene la competencia: Real Madrid, defensor del título y con 14 Orejonas en las vitrinas.

Sobre el partido de este miércoles, a las 16 de la Argentina, por la ida de los cuartos de final, todavía se proyectan los recuerdos de la serie de la temporada pasada, por la misma instancia, cuando Real Madrid escenificó una de sus tantas resurrecciones. Aquella noche, en el mismo Santiago Bernabéu que recibirá ahora al cotejo, el equipo de Carlo Ancelotti perdía 3-0, se encaminaba a la eliminación. Un gol de Rodrygo llevó el partido a la prórroga, en la que recortó la desventaja a un 2-3 para hacer bueno el 3-1 de la ida en Stamford Bridge.

Enzo Fernández, durante la eliminatoria ante Borussia Dortmund por los octavos de final John Walton - PA Wire

Por ese entonces, Enzo Fernández todavía estaba en River, faltaban un par de meses para que se firmara su transferencia a Benfica. Como suele decir el volante, “todo pasó muy rápido”. Porque su incorporación al equipo portugués tuvo un notable impacto futbolístico, le siguió la inclusión al plantel del seleccionado argentino para el Mundial, donde llegó como suplente y se ganó rápidamente la titularidad; fue distinguido como el Mejor Futbolista Joven en Qatar 2022, y 40 días más tarde se transformó en la venta más alta de la historia para un jugador argentino, por los 121 millones de euros que pagó Chelsea.

Enzo empezó disputando esta Champions con Benfica, al que ayudó a superar la etapa previa y a ser líder de grupo, por delante de Paris Saint-Germain y Juventus, y ahora afronta los play-offs con Chelsea. Haber superado a Borussia Dortmund en los octavos de final fue la mayor, y quizá única, alegría que tuvo vistiendo la camiseta del club de Londres. En menos de dos meses y medio ya lo dirigieron dos entrenadores: Graham Potter y Frank Lampard.

Frank Lampard volvió a Chelsea hace dos semanas para reemplazar al despedido Potter

Lampard y Fernández dieron la conferencia de prensa previa al partido. El entrenador le dedicó un elogio que conlleva una carga de presión: “En Enzo, yo veo a un líder. Ante un rival como Real Madrid es una buena oportunidad para demostrarlo”. Fernández se hizo cargo del papel que le asignó su jefe: “Siempre pretendo ser un líder, porque cuando empecé, mis raíces en el fútbol, quería ser un ejemplo y ayudar a mis compañeros. Que me definan así tan joven me hace feliz y quiero agradecer a Frank sus palabras”.

Cuando llegó el turno de las respuestas del mediocampista, sacó a relucir la personalidad con la que sobrelleva su vertiginoso ascenso: “En el fútbol intento no tener presión, sólo disfrutar. Hay responsabilidad para asumir este importante partido. No hay que tener miedo, esperemos que sea un gran espectáculo. Sabemos que Real Madrid es muy grande, tiene mucha historia y notables jugadores, pero confiamos en lo que vamos a hacer. Modric y Kroos son leyendas que lo han ganado todo y son una inspiración no sólo para mí, sino para todos”.

Vinicius y Benzema, la pareja de ataque de Real Madrid

Enzo jugará por primera vez en el Bernabéu, donde el 9 de diciembre de 2018 se disputó la segunda final de la Copa Libertadores que River le ganó 3-1 a Boca. Por entonces, el mediocampista ni había debutado en el club de Núñez, ni se había producido su préstamo a Defensa y Justicia. Aunque le tocó vivir desde Buenos Aires la coronación del equipo de Marcelo Gallardo, Fernández le hizo un guiñó a los hinchas de River: “Sabemos la historia que tiene el Bernabéu, es un gran estadio y estoy muy feliz de jugar acá. Es muy especial y me trae bonitos recuerdos”.

También se refirió a la vivencia transformadora que significó el Mundial: “Me dio mucha experiencia. En varios momentos del fútbol hay que ser fuerte y tener la cabeza despejada. Siempre estuvimos concentrados, aprendí mucho de eso, de que hay que seguir adelante.”

Quizá porque ya es tarde para que Chelsea consiga el funcionamiento de un equipo confiable, Enzo contó la vivencia que les trasladó Lampard para infundir ánimo en el equipo: “Nos contó la anécdota de cuando ganó la Champions en 2012; en ese momento estaba en su peor momento en Chelsea. Nos representa de la mejor manera”.

Las probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba y Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos y Luka Modric; Karim Benzema y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly y Ben Chilwell; Enzo Fernández, N'Golo Kanté y Mateo Kovacic; Raheem Sterling, Kai Havertz y Joao Félix. DT: Frank Lampard.

Árbitro: Francois Letexier (Francia).

Hora: 16.

TV: ESPN y Star+.

Estadio: Santiago Bernabéu.

