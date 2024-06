Real Madrid vs. Borussia Dortmund, la final de la Champions League: Carlo Ancelotti, Edin Terzic, el “miedo” y el favorito

Escuchar

Carlo Ancelotti es un sabio en este tipo de competencias. Edin Terzic resulta toda una novedad. El italiano, a los 64 años, conduce a Real Madrid, el equipo más ganador de la historia. El alemán, de 41, dirige a Borussia Dortmund, de hincha a entrenador, finalista impensado de la final de la Champions League. El choque de planetas será este sábado desde las 16 de Argentina, en Wembley, con televisación de ESPN y Fox Sports. Un puñado de horas antes se enfrentaron, cara a cara, con palabras seguras y desafiantes.

Ancelotti admitió que una final así es “el partido más importante” pero también “el más peligroso” por todo lo que está en juego. Pese al “miedo” y la “preocupación” que considera inevitables antes de un compromiso de tal magnitud, confía en su plantel y señaló como claves para la victoria “el sacrificio y la calidad” de sus jugadores.

Pensativo, Carlo Ancelotti observa a los suyos en las horas previas a una nueva final; "el miedo puede ser importante para hacer bien las cosas", cree el entrenador. INA FASSBENDER - AFP

“Tuvimos el tiempo necesario para preparar el partido. Estamos focalizados, concentrados. El vestuario tiene la confianza necesaria. Debemos tenerla para jugar el partido más importante de la temporada, pero, eso sí, tenemos mucho respeto hacia el rival”, comentó. “Una final es una final, el partido más importante y el más peligroso a la vez. Hay que disfrutarlo, pero también tenemos la preocupación de que algo puede salir mal. Tienes miedo a que se te escape lo más grande, que es ganar la Champions. Tienes una felicidad enorme porque es muy complicado llegar a jugar esto. Debes hacerlo muy bien y tener un poco de suerte. Cuando llegas a la final estás muy cerca, es entonces cuando empieza la preocupación. Empezará esta noche, seguirá mañana. Puede haber mucho miedo, pero es algo normal”, advirtió. Y dejó otras frases.

Las mejores intenciones: “Lo más importante en estos partidos es meter en la cabeza ideas claras de qué hacer en el campo. Cuanto más claro sea yo en la charla, menos nervios tendrá el equipo. Me centraré en el aspecto táctico. A las emociones cada uno las maneja con el carácter que tiene. Antes del partido puede haber miedo o preocupación, pero el miedo puede ser importante para hacer bien las cosas. Tengo mucha confianza porque el equipo mostró en esta temporada su calidad y otros componentes importantes: el sacrificio y la actitud colectiva. Sacrificio y calidad serán las claves para mañana”.

Grandeza: “Hay algo especial en este club. Creo que no es una casualidad. No sé de dónde sale; quizás, de la historia, de la tradición, o puede que sea la calidad de los jugadores. Pero es algo que ha pasado muchísimas veces y eso indica que no es una casualidad”.

Una década de Lisboa 2014: “Ahora tengo diez años más, pero sigo sintiéndome joven. Fue la primera vez que estuve en la final por el Madrid. He aprendido mucho desde entonces. Esto muestra que somos capaces de hacer un trabajo fantástico en este club. Algunos jugadores estaban conmigo ya hace diez años y siguen aquí. Es increíble”.

A los 64 años, Carletto va su séptima consagración continental, luego de sus cuatro como futbolista. Tom Weller - dpa

Una temporada exitosa: “No es una obsesión ganar la Champions para nosotros; la obsesión es competir. Hacer lo máximo, como en todas las temporadas, aunque a veces las cosas no salgan. Obviamente, ganar la Champions es muy, muy importante. Ya se puede decir que nuestra temporada ha sido muy exitosa, independientemente de lo que ocurra en el partido”.

También Luka Modric, a sus 38 años, dejó su mirada. “Todos nos dan por favoritos y por mucho, pero nosotros no pensamos así. El partido es un 50% y 50%. Ellos son un equipo grande, han hecho una temporada muy grande en la Champions. Tenemos mucho respeto”, objetó.

El DT Terzic afirmó este viernes que su equipo está “ilusionado” y se siente capaz de conquistar el trofeo frente a un adversario que lo consiguió 14 veces. “A las finales no se las juega: a las finales se las gana. Eso es lo que siento en estos momentos. Pero para ello tenemos que ganarle a Real Madrid en Wembley. Queremos tener el trofeo en las manos”, dijo. “Está claro que Real Madrid es el favorito, pero no nos importa. Tampoco éramos favoritos ante Atlético [de Madrid] y Paris Saint-Germain. Es el momento ahora de ser valientes. No hemos venido aquí a ver cómo Real Madrid levanta otro trofeo”, enfatizó.

Edin Terzic tiene clase para dirigir y también para pegarle al balón; a los 41 años, tiene por modelo a Ancelotti, su contrincante de este sábado. Ian Walton - AP

Terzic mostró una alta consideración también por Ancelotti, seis veces campeón de Europa: dos como jugador y cuatro como entrenador. “Tengo el máximo respeto hacia él. Es uno de los entrenadores que han triunfado en varios equipos, en varios países, en varias culturas, sino durante mucho tiempo. Yo soy un entrenador joven; claro que es uno de los modelos que tengo por seguir”, valoró el alemán al italiano.

Dortmund va por la Orejona 27 años después de levantarla por primera vez (1997). “Las mejores cosas que me han pasado en la vida son las que no había planeado”, señaló sobre lo sorprendente que es la presencia dl Borussia en la final. Y ve en sus dirigidos “ganas e ilusión”.

Terzic en el último entrenamiento de Dortmund, en Wembley; "las mejores cosas que me han pasado en la vida son las que no había planeado”, sostuvo el alemán. INA FASSBENDER - AFP

Junto a Terzic conversaron en la tradicional conferencia de prensa de la víspera del encuentro el defensor Nico Schlotterbeck y el atacante Julian Brandt, que compartieron su ilusión por hacer algo grande, aunque conscientes de la dificultad del adversario. ”Es el rival definitivo. No hay nada más grande en la Champions League que Real Madrid, por sus títulos y su historia. Pero si no creyéramos que somos capaces, nos habríamos quedado en Dortmund. Tenemos confianza total en nuestras posibilidades”, destacó Brandt.

“Juntos”

Ganar los dos partidos de la semifinales sobre Paris Saint-Germain parece haber aportado una dosis importante de seguridad a un equipo que en la liga alemana terminó apenas quinto. ”Sabemos que podemos ganarle a cualquiera. Hemos derrotado dos veces a PSG. Es muy bueno llegar a la final sabiendo de qué somos capaces”, apuntó Schlotterbeck.

LA NACION