Remo vs. Flamengo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Remo y Flamengo, correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A, se disputará este domingo 6 de septiembre a las 16.00 h en el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad de Belém.

El momento de los equipos

Remo llega al compromiso con la necesidad de recuperarse tras haber sufrido una derrota por 3-2 ante Coritiba en su última presentación. Por su parte, Flamengo atraviesa un presente positivo, habiendo logrado una victoria por 2-0 frente a Mirassol en su partido anterior, lo que le permite llegar al duelo en Belém con mayor confianza.

Números que anticipan el duelo

El choque en el estadio Mangueirão pondrá frente a frente realidades opuestas en cuanto a la inercia reciente. Mientras el conjunto local buscará hacer valer su localía para revertir la caída previa, el equipo visitante intentará trasladar su buen rendimiento actual fuera de casa para seguir escalando posiciones en la tabla de la liga.

Lo que está en juego

Para Remo, sumar puntos es vital para enderezar el rumbo en el campeonato y alejarse de los resultados adversos recientes. Flamengo, en tanto, buscará capitalizar su victoria ante Mirassol para mantenerse firme en la lucha y seguir sumando unidades clave en el tramo decisivo de la temporada.